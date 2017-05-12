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    Главная / Торги / Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705057574

    Уникальный номер закупки

    17/1.1/0025937/ГИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0025937 Перенос даты итогов 01.doc

    25937 Инвест.rar

    Изменения в извещении

    0025937 Продление вскрытия 01.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 11:3515.05.2017 11:3515.05.2017 11:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057574Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 21:0026.05.2017 21:0026.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057574Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 21:0026.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057574Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Начальная цена

    1 132 697,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.20.40.130

    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    26.30.60.000

    Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    27.33.11.120

    Разъединители

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство внутриквартирного пожаротушения "РОСА""

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Редуктор кислородный рамповый одноступенчатый РК3-500-2 УХЛ2 ГОСТ 13861-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Емкость накопительная (выгреб) FloTenk-EN V=5м3.Опросный лист 6860.095.008.021.263.01-НК.ОЛ1 ТУ 4859-001-79777832-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Источник питания постоянного тока БП 906 -/ 24/ 1/ -/ -/ 1000 мА/ t1060/ IIIA/ -ТУ 4229-070-13282997-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Редуктор рамповый РК3-500-2 УХЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Уровнемер радиоволновой БАРС 322МИ-05-спец (с кабелем 5м, Нмонт=700мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Уровнемер радиоволновой БАРС 322МИ-05-спец (с кабелем 5м, Нмонт=700мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Расходомер-счётчик электромагнитный ВЗЛЁТ ЭРСВ-540Л В Ду40мм с индикатором, тип присоединения сэндвич Опросный лист № 7214.095.002.209.397.01-ВК.ОЛ1 ТУ 4213-041-44327050-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031Сп-ХТ-PR-Exd-ИНД-СДИр-С-4/20-(-50+100)-0,5/0,6-60-8-Н-Г7/1-КВ5(9-17/6-12)-К-настройка(-50+50) РГАЖ 0.282.007 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Оповещатель звуковой CWSO-WW-W2 ГОСТ 53325-2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Батарея аккумуляторная свинцовая герметизированная с абсорбированным электролитом и намазным электродом СГАН12-12 12В, 12А.ч ТУ 3481-010-96746626-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Модуль ввода-вывода, в составе:модуль кольцевой, BX-IM4 - 1шт;-корпус монтажный, GEH MOD IP66 - 1шт;-ниппель ступенчатый для ввода кабеля, MM SN M20 - 7шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 АЦДР.425412.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Модуль ETH, КУНИ.469435.020 - 1шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП2-35 ТУ 4372-112-12215496-06"

    Кол-во: 124

    "Позиция 19"

    "Манометр технический МП4-У-У2-40МПа-1-IP53-РШ-К1/2 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 24

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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