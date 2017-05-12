Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705057574 Уникальный номер закупки 17/1.1/0025937/ГИнвест Номер закупки Наименование закупки Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru