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Номер извещения
31705057574
Уникальный номер закупки
17/1.1/0025937/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 11:3515.05.2017 11:3515.05.2017 11:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057574Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 21:0026.05.2017 21:0026.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057574Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 21:0026.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057574Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для объектов: "Установка дополнительных АВО газа на КС «Портовая»", "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.", "Реконструкция МГ "Кохтла-Ярве-Ленинград", 1 и 2 нитки", "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград" и "Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском" для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025937/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Начальная цена
1 132 697,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
26.51.52.110
26.51.52.120
26.20.40.130
28.29.70.110
27.90.40.190
26.30.60.000
27.33.13.190
26.51.52.130
27.33.11.120
26.20
26.30
26.51
27.33
27.90
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 124
Кол-во: 24
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