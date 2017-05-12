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Номер извещения
31705057579
Уникальный номер закупки
17/1.1/0025936/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
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Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 11:3015.05.2017 11:3015.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057579Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 21:0026.05.2017 21:0026.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057579Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 21:0026.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057579Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для объекта "Газопроводы - отводы для газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской области" для нужд ООО "Газпром инвест" 0001/17/1.1/0025936/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Начальная цена
1 789 236,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
26.51.52.130
26.51.85.110
26.30.21.000
26.30.30.000
26.30
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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