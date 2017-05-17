www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705057268
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006500/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов алексей александрович
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 08:00 GMT +317.05.2017 08:0017.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 08:0017.05.2017 08:0017.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057268Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
12.06.2017 22:0012.06.2017 22:0012.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057268Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.06.201712.06.2017 22:0012.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057268Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции диаметром до 530 мм для выполнения работ по капитальному ремонту на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
1 151 929,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
24.20.31.000
24.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 808
Кол-во: 1
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.