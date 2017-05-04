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Номер извещения
31705056796
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029009/ГПХГ
Наименование закупки
Подписка и поставка периодических изданий на 2 полугодие 2017 г. (0057/17/2.1/0029009/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 428-56-44
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
Tender@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логинова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подписка и поставка периодических изданий на 2 полугодие 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 12:00 GMT +304.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705056796Дата и время окончания срока приема заявок Подписка и поставка периодических изданий на 2 полугодие 2017 г.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 12:0004.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705056796Дата и время вскрытия заявок Подписка и поставка периодических изданий на 2 полугодие 2017 г.г. Москва
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705056796Подведение итогов не позднее Подписка и поставка периодических изданий на 2 полугодие 2017 г.г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подписка и поставка периодических изданий на 2 полугодие 2017 г.
Начальная цена
516 956,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
58.14.11.190
46.49.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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