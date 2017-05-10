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Номер извещения
31705056661
Уникальный номер закупки
17/2.2/0030196/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка уплотнителей и манжет для Центральной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-37-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
n.tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, поселение Сосненское, пос. Газопровод, д.101, к.5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уплотнителей и манжет для Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 12:00 GMT +310.05.2017 12:0010.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705056661Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уплотнителей и манжет для Центральной ВЧг. Москва, поселение Сосненское, пос. Газопровод, д.101, к.5
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 14:0010.05.2017 14:0010.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705056661Дата и время вскрытия заявок Поставка уплотнителей и манжет для Центральной ВЧг. Москва, поселение Сосненское, пос. Газопровод, д.101, к.5
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705056661Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей и манжет для Центральной ВЧг. Москва, поселение Сосненское, пос. Газопровод, д.101, к.5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнителей и манжет для Центральной ВЧ
Начальная цена
281 651,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
46.7
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 20
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