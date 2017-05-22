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    Главная / Торги / Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705056180Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705056180

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002577/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика 17_2.2_0002577_ТГННовгород.DOC

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Изменения в извещении

    Документация 2577.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-19-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 10:00 GMT +322.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705056180Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 10:3022.05.2017 10:3022.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705056180Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 17:0031.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705056180Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705056180Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к регуляторам давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    6 153 303,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    28.29.82.110

    Комплектующие (запасные части) центрифуг, не имеющие самостоятельных группировок

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.7

    Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль спаренных регуляторов ЛОРД - 25 Ду 25 (Рвх=16,0 - 75,0, Рвых=3,0 - 12,0) с фланцами (Опросный лист №2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль спаренных регуляторов давления газа Ду = 25мм; Рвх = 7,5МПа; с ответными фланцами и крепежом АГС 592.00.00.000 (Опросный лист №1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Мембрана регулятора давления РДСК-50 ТГС 01.09.01"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "Мембрана регулятора давления газа РДУ 100-64"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Мембрана регулятора давления газа РДУ 80-03"

    Кол-во: 23

    "Позиция 6"

    "Мембрана регулятора давления газа РДУ 80-02 АЯД 7.010.025"

    Кол-во: 34

    "Позиция 7"

    "Мембрана регулятора давления газа РДУ 80-01 АЯД 7.010.024"

    Кол-во: 132

    "Позиция 8"

    "Мембрана регулятора давления газа РДМ 150/300К04 РГСД 150/300 028"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Мембрана регулятора давления газа РД 40-80"

    Кол-во: 21

    "Позиция 10"

    "Мембрана регулятора давления РДГК - 10М для отключающего устройства ТГС 02.13.02"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Мембрана регулятора давления РДБК 1 - 50 ТГС 01.01.50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Манжета регулятора давления газа РДО-1 100/50 Ду 50 Ру 100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Манжета регулятора давления газа РДМ 150/300К04 РГСД 150/300 024"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РДУ 80-02"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РДУ 80-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РДМ 150/300 К04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РДМ 80/200 К04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РДМ 50/150 К04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РД- 40 - 64"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа РД- 25 - 64"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа ЛОРД - 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа ЛОРД - 100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Комплект ремонтный регулятора давления газа ЛОРД - 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Комплект ремонтный (ЗИП) к РДУ 80-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа РДУ 100-64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа РД- 40- 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа ЛОРД - 150"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа ЛОРД - 100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа ЛОРД - 50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фильтрующий элемент - сетка для АСОГ для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Набор уплотнительных колец к регулятору давления газа РДСК-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Набор уплотнительных колец к регулятору давления газа РДГК-10М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Мембрана разгрузочная к регулятору давления газа РДНК-50(П)/400 (1000)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Мембрана разгрузочная для РДСК к регулятору давления газа РДСК-50(М;БМ)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 36"

    "Мембрана разгрузочная для РДСК к регулятору давления газа РДСК-50"

    Кол-во: 34

    "Позиция 37"

    "Мембрана рабочая к регулятору давления газа РДСК-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Мембрана рабочая к регулятору давления газа РДГК-10М"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Мембрана рабочая к регулятору давления газа РДГК-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Мембрана отсечного усройства к регулятору давления газа РДСК-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Мембрана отсечного усройства к регулятору давления газа РДГК-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Мембрана к регулятору давления газа РД-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Мембрана к одоризатору газа ОДДК НО-00.000.14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Мембрана к одоризатору газа ОДДК НО-00.000.08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кольцо уплотнительное ИЦФР.711141.040 к БРХО системы АСОГ ИЦФР.423314.001 -13,14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Кольцо уплотнительное 45х3,6 для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 18

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное 29,5х2,5 для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнительное 24,5х1,9 для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Кольцо 035-041-36-2-2 ТГС- 035-041-36-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Кольцо ИЦФР.754175.014 к БРХО системы АСОГ ИЦФР.423314.001 -13,14"

    Кол-во: 14

    "Позиция 51"

    "Кольцо ИЦФР.754175.014 к БРХО системы АСОГ ИЦФР.423314.001 -13,14"

    Кол-во: 22

    "Позиция 52"

    "Впускной клапан насоса для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Вентиль для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Регулятор давления газа штуцерный Ду 10/20 Рвх 6 Рвых 0,0015- 0,002 РДГК - 10М РДГК-10м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Регулятор давления газа фланцевый Ду 32/50 Рвх 12 Рвых 0,01- 0,016 РДСК - 50М-1 РДСК-50М-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Прокладка седла регулятора давления газа РДУ 80-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Прокладка седла регулятора давления газа РДМ 150/300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Регулятор давления газа фланцевый Ду 32/50 Рвх 12 Рвых 0,016- 0,04 РДСК - 50М-2 РДСК-50М-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа РДУ 80-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Комплект резиновых уплотнений регулятора давления газа РДУ 80-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Кольцо уплотнительное 9х1,9 для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 62"

    "Кольцо уплотнительное 98х3,6 для одоризатора газа АСОГ ИЦФР.423314.001"

    Кол-во: 18

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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