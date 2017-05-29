www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705055136
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026719/Газмаш
Наименование закупки
Поставка вспомогательных материалов, кислот, химических материалов для нужд АО «Газпром бытовые системы» (№ 0001/17/2.2/0026719/Газмаш/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вспомогательных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вспомогательных материаловг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:2030.05.2017 14:2030.05.2017 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055136Дата и время вскрытия заявок Поставка вспомогательных материаловг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055136Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательных материаловг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вспомогательных материалов
Начальная цена
1 053 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
13.96.16.170
13.96.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Поставка кислот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислотг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:2030.05.2017 14:2030.05.2017 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055136Дата и время вскрытия заявок Поставка кислотг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055136Подведение итогов не позднее Поставка кислотг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислот
Начальная цена
1 379 784,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
20.14.34.221
20.14.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 10000
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 3000
Поставка химических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материаловг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:2030.05.2017 14:2030.05.2017 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055136Дата и время вскрытия заявок Поставка химических материаловг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055136Подведение итогов не позднее Поставка химических материаловг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов
Начальная цена
1 529 269,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
20.59.59.000
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 800
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 8000
Кол-во: 600
Кол-во: 1000
Кол-во: 150
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 600
Кол-во: 800
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.