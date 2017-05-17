Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/17/4.2/0024368/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" " Клапан регулирующий РУСТ 510-3 УХЛ(1) DN150 PN6,3МПа с ручным приводом под приварку подземной установки с заводским антикоррозионным покрытием Опросный лист 331.КР-14-ТХ.ОЛ4 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 2" " Клапан регулирующий серии РУСТ 510-3 УХЛ(1) Ду 150мм Ру 6.3Мпа с ручным приводом под приварку, подземной установки с заводским антикоррозионным покрытием опросный лист 235.06.КР-13-ТХ.ОЛ5 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 3" " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ(1) DN50 PN6,3 рабочая среда КТК, максимальна температура рабочей среды 40 С, класс герметичности IV, материал корпуса 12Х18Н12М3ТЛ, Условная пропускная способность Kvy 10P, исходное положение -нормально закрытое НЗ" Кол-во: 1

"Позиция 4" " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ(1) DN50 PN6,3 рабочая среда пропан-бутановая фракция, максимальна температура рабочей среды 40 С, класс герметичности IV, материал корпуса 12Х18Н12М3ТЛ, Условная пропускная способность Kvy 16P, исходное положение -н" Кол-во: 1

"Позиция 5" " Клапан регулирующий РУСТ 510-1 У DN50 PN64, рабочая среда раствор ДЭА, Максимальная температура рабочей среды +50С, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-80, корпус 12Х18Н10Т, исходное положение -нормально закрытое НЗ. В комплекте: Фильтр-редук" Кол-во: 1

"Позиция 6" " Клапан регулирующий РУСТ 510-1 У DN50 PN64, рабочая среда конденсат, Максимальная температура рабочей среды +151С, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-80, корпус 12Х18Н10Т, исходное положение -нормально открытое НО. В комплекте: Фильтр-редукт" Кол-во: 1

"Позиция 7" " Клапан регулирующий РУСТ 510-1 У DN150 PN64, рабочая среда пар П6, Максимальная температура рабочей среды +170С, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-80, корпус 12Х18Н10Т, исходное положение -нормально закрытое НЗ. В комплекте: Фильтр-редуктор" Кол-во: 1

"Позиция 8" " Узел дроссельный Ду25 Ру6,3 МПа 410 Кву 2,5Р НЗ, кл.IV, материал 10Х17Н13М2Т, зав.№М3790 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 9" " Узел дроссельный Ду50 Ру6,3 МПа 410 Кву 4Р НЗ, кл.IV, корпус ЭП-410, зав.№М3596 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 10" " Узел дроссельный Ду50 Ру4,0 МПа 410 Кву 63Р НЗ, кл. IV, материал 12Х18Н10Т, зав.№5599 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 11" " Узел дроссельный Ду150 Ру4,0 МПа 410 Кву 80Р НЗ, кл. IV, материал 12Х18Н10Т, зав.№Н3373 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 12" " Узел дроссельный Ду80 Ру63 410 Кву125Р НЗ, кл.IV, материал 12Х18Н10Т, зав.№М2329 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 2

"Позиция 13" " Узел дроссельный Ду100 Ру6,3 МПа 410 Кву 200Р НЗ, кл. IV, материал 10Х17Н13М2Т, зав.№М2148 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 14" " Узел дроссельный Ду250 Ру4,0 МПа 410 Кву250 Р НЗ, кл. IV, материал 15Х13Л, зав.№Н3472 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 15" " Узел дроссельный Ду150 Ру100 зав.№М2353, ЗРК410 Кву125 НЗ, класс А материал 10Х17Н13М2Т ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 4

"Позиция 16" " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ510-1 УХЛ(1) Ду100 Ру100 Kvy=200, корпус сталь молибденсодержащая, поз.190ТCV22 ТУ3742-002-41554973-98 ОЛ-2017-ГПЗ-181" Кол-во: 1

"Позиция 17" " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду80 Ру63, поз.3У50LCV05А ТУ3742-002-41554973-98 ОЛ-2017-ГПЗ-182" Кол-во: 1

"Позиция 18" " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ510-1 УХЛ(1) Ду200 Ру4,0 МПа, Кvy=500, корпус сталь молибденосодержащая, ОЛ-2017-ГПЗ-25, ТУ3742-002-41554973-98 ОЛ-2017-ГПЗ-25" Кол-во: 2

"Позиция 19" " Клапан запорно-регулирующий РУСТ410-1 УХЛ1 Ду100 Ру4,0МПа, нестабильный конденсат, НЗ, 12Х18Н12М3ТЛ, поз.У731LCV101-2(А,В,С,Д), с ответными фланцами и крепежом, ОЛ-2016-ГПЗ-149 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 20" " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ1 Ду100 Ру4,0МПа, нестабильный конденсат, НЗ, 12Х18Н12М3ТЛ, поз.У731LCV101-1(А,В,С,Д), с ответными фланцами и крепежом, ОЛ-2016-ГПЗ-148 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 21" " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ1 Ду150 Ру4,0МПа, нестабильный конденсат, НЗ, 12Х18Н12М3ТЛ поз.У731RCV122(А,В,С,Д), с ответными фланцами и крепежом, ОЛ-2016-ГПЗ-147 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 2

"Позиция 22" " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ1 Ду80 Ру4,0МПа, пар, НО, 20ГМЛ поз.1,2,3 У40 TCV01, с ответными фланцами и крепежом, без ЭПП Siemens и ЗИП мембраны, ОЛ-2015-ГПЗ-78 ТУ 3742-002-41554973-98" Кол-во: 1

"Позиция 23" " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду100 Ру16,0Мпа Kvy=16, корпус сталь молибденсодержащая Опросный лист № Клапан регулирующий-17.23-900-УКПГ-10" Кол-во: 2