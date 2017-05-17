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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/17/4.2/0024368/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/17/4.2/0024368/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматурыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705055134

    Уникальный номер закупки

    17/4.2/0024368/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/17/4.2/0024368/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 18:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24368 Документация для публикации.rar

    24368 Уведомление о продлении.doc

    24368 Уведомление о комиссии.doc

    24368 Уведомление о комиссии 2.doc

    24368 Уведомление о комиссии 3.doc

    24368 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматурыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 13:5518.05.2017 13:5518.05.2017 13:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055134Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматурыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055134Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматурыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055134Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматурыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Начальная цена

    30 649 067,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Клапан регулирующий РУСТ 510-3 УХЛ(1) DN150 PN6,3МПа с ручным приводом под приварку подземной установки с заводским антикоррозионным покрытием Опросный лист 331.КР-14-ТХ.ОЛ4 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    " Клапан регулирующий серии РУСТ 510-3 УХЛ(1) Ду 150мм Ру 6.3Мпа с ручным приводом под приварку, подземной установки с заводским антикоррозионным покрытием опросный лист 235.06.КР-13-ТХ.ОЛ5 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ(1) DN50 PN6,3 рабочая среда КТК, максимальна температура рабочей среды 40 С, класс герметичности IV, материал корпуса 12Х18Н12М3ТЛ, Условная пропускная способность Kvy 10P, исходное положение -нормально закрытое НЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ(1) DN50 PN6,3 рабочая среда пропан-бутановая фракция, максимальна температура рабочей среды 40 С, класс герметичности IV, материал корпуса 12Х18Н12М3ТЛ, Условная пропускная способность Kvy 16P, исходное положение -н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    " Клапан регулирующий РУСТ 510-1 У DN50 PN64, рабочая среда раствор ДЭА, Максимальная температура рабочей среды +50С, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-80, корпус 12Х18Н10Т, исходное положение -нормально закрытое НЗ. В комплекте: Фильтр-редук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    " Клапан регулирующий РУСТ 510-1 У DN50 PN64, рабочая среда конденсат, Максимальная температура рабочей среды +151С, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-80, корпус 12Х18Н10Т, исходное положение -нормально открытое НО. В комплекте: Фильтр-редукт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    " Клапан регулирующий РУСТ 510-1 У DN150 PN64, рабочая среда пар П6, Максимальная температура рабочей среды +170С, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-80, корпус 12Х18Н10Т, исходное положение -нормально закрытое НЗ. В комплекте: Фильтр-редуктор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    " Узел дроссельный Ду25 Ру6,3 МПа 410 Кву 2,5Р НЗ, кл.IV, материал 10Х17Н13М2Т, зав.№М3790 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    " Узел дроссельный Ду50 Ру6,3 МПа 410 Кву 4Р НЗ, кл.IV, корпус ЭП-410, зав.№М3596 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    " Узел дроссельный Ду50 Ру4,0 МПа 410 Кву 63Р НЗ, кл. IV, материал 12Х18Н10Т, зав.№5599 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    " Узел дроссельный Ду150 Ру4,0 МПа 410 Кву 80Р НЗ, кл. IV, материал 12Х18Н10Т, зав.№Н3373 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    " Узел дроссельный Ду80 Ру63 410 Кву125Р НЗ, кл.IV, материал 12Х18Н10Т, зав.№М2329 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    " Узел дроссельный Ду100 Ру6,3 МПа 410 Кву 200Р НЗ, кл. IV, материал 10Х17Н13М2Т, зав.№М2148 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    " Узел дроссельный Ду250 Ру4,0 МПа 410 Кву250 Р НЗ, кл. IV, материал 15Х13Л, зав.№Н3472 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    " Узел дроссельный Ду150 Ру100 зав.№М2353, ЗРК410 Кву125 НЗ, класс А материал 10Х17Н13М2Т ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ510-1 УХЛ(1) Ду100 Ру100 Kvy=200, корпус сталь молибденсодержащая, поз.190ТCV22 ТУ3742-002-41554973-98 ОЛ-2017-ГПЗ-181"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду80 Ру63, поз.3У50LCV05А ТУ3742-002-41554973-98 ОЛ-2017-ГПЗ-182"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ510-1 УХЛ(1) Ду200 Ру4,0 МПа, Кvy=500, корпус сталь молибденосодержащая, ОЛ-2017-ГПЗ-25, ТУ3742-002-41554973-98 ОЛ-2017-ГПЗ-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    " Клапан запорно-регулирующий РУСТ410-1 УХЛ1 Ду100 Ру4,0МПа, нестабильный конденсат, НЗ, 12Х18Н12М3ТЛ, поз.У731LCV101-2(А,В,С,Д), с ответными фланцами и крепежом, ОЛ-2016-ГПЗ-149 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ1 Ду100 Ру4,0МПа, нестабильный конденсат, НЗ, 12Х18Н12М3ТЛ, поз.У731LCV101-1(А,В,С,Д), с ответными фланцами и крепежом, ОЛ-2016-ГПЗ-148 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ1 Ду150 Ру4,0МПа, нестабильный конденсат, НЗ, 12Х18Н12М3ТЛ поз.У731RCV122(А,В,С,Д), с ответными фланцами и крепежом, ОЛ-2016-ГПЗ-147 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    " Клапан регулирующий РУСТ510-1 УХЛ1 Ду80 Ру4,0МПа, пар, НО, 20ГМЛ поз.1,2,3 У40 TCV01, с ответными фланцами и крепежом, без ЭПП Siemens и ЗИП мембраны, ОЛ-2015-ГПЗ-78 ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду100 Ру16,0Мпа Kvy=16, корпус сталь молибденсодержащая Опросный лист № Клапан регулирующий-17.23-900-УКПГ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    " Клапан регулирующий с пневмоприводом РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду50 Ру10,0 Мпа Kvy=16, корпус сталь молибденсодержащая Опросный лист № Клапан регулирующий-17.22-600-УКПГ-10"

    Кол-во: 1

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    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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