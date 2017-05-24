Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Электроводонагреватель накопительный (установка над раковиной)" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Кондиционер настенного типа (сплит-система) с внутренним блоком Al-24CRI2, с наружным блоком Al-24CRI2E, комплексом обеспечения круглогодичной работы кондиционеров, с пультом управления. (Потребляемая мощность 1,98 кВт)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Кондиционер кассетный, наружный блок AI-DC224-E-KD-S-F (1шт.), холодопроизводительность - 22,4 кВт, потребляемая мощность - 6,8 кВт; внутренний блок AI-IB071-Q4-E-F - кассетный (3шт.), холодопроизводительность - 7,1кВт, потребляемая мощность - 0,082 " Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кондиционер настенного типа (сплит-система) с внутренним блоком Al-12CRI2, с наружным блоком Al-12CRI2E, комплексом обеспечения круглогодичной работы кондиционеров, с пультом управления. (Потребляемая мощность 1,8 кВт)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Фильтр газовый сетчатый ФГ-25 (-40+50) в комплекте с крепежом и фланцами" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Система биологической очистки: - очистные сооружения Q=1.5 м3/сут, - биофильтр с установкой обеззараживания, опросный лист 4560-ДО-2-ВК.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Электроводонагреватель навесной вертикального исполнения ЭВАД 80/1,25 с деревянной тарой-упаковкой Д4." Кол-во: 4

"Позиция 8" "Электроводонагреватель навесной вертикального исполнения ЭВАД 80/1,25 с деревянной тарой-упаковкой Д4." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Сплит-система AH 12 CRI/CRIEc НТК -40 в составе: блок наружный с низко температурным комплектом НТК -40 AH-12CRI (2 шт), блок внутренний AH-12CRIE (2 шт), базовый блок БУРР-1 (1 шт), исполнительный блок БИС-1 (2 шт)" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Тепловая завеса "Классик" КС-1006 в кол-ве 2 шт.с пультом управления RCU-AE" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Тепловая завеса "Классик" КС-1006 в кол-ве 2 шт. с пультом управления RCU-AE" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Местный вентиляционный отсос МВО-1200, ТО 5151-АТС-007" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 9

"Позиция 14" "Фильтр мультипатронный МА 710 произв-ть 7,5м3/ч" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Установка бактерицидная ультрафиолетовая для обеззараживания воды БУфУ.5.02-01.000СБ" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 15

"Позиция 17" "Фильтр латунный ФСП-25" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Предохранитель огневой ПО-100 УХЛ1 в комплекте с ответными фланцами и крепежом Ду 100" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Клапан донный с электроприводом Ду 200 мм, ДКЭ.00.00" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Электроводонагреватель ЭВАД 200/3,25С" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Огнепреградитель ОП-50 УХЛ в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (шпильки)" Кол-во: 3

"Позиция 25" "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Фильтр-осушитель ФО 50-100 М000 Диаметр условный: 50 мм" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Бак гашения напора БГН с лестницей для обслуживания, хладостойкого исполнения ХЛ, для гашения напора в канализационных системах сброса, с четырьмя патрубками под входные трубопроводы, Дн бака 530мм, Дн входных патрубков 108мм, Дн патрубка слива 219мм" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Клапан донный Ду200 климатического исполнения УХЛ, ДК.00.000-03" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Водонагреватель электрический" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ПрО-0,25х1500-У2" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ЛО-0,25х1500-У2" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Вентилятор ВРАН6-080-ДУ400-Н-00400/6-УХЛ1-1-Л0-0 в комплекте: соеденитель мягкий СОМ 400-ВРАН-080А-Ц, комплект виброизоляторов КИВ-С-4" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Вентилятор электроручной ЭРВ-72-2" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Сплит-система Panasonic CS-UE7RKD/CU-UE7RKD" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Ресивер импульсного газа ГПР 2058, Рр=7,5 МПа, V=3м3" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Фильтр магнитно-механический ФМФ-100" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Фильтр латунный ФСП-40" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 800х800 мм, АЗЕ 104.000" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 600х600 мм, АЗЕ 103.000-02" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 800х800мм с ручным приводом" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 600х600мм с ручным приводом" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Фильтр магнитный фланцевый, Ду 50, Ру 1,6 МПа ФМФ-50" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Емкость сбора конденсата V=3 м3" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Стенд для промывки мембран СП2-4040" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Система водоподготовки для получения дистиллированной воды" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Емкость отработанного масла V=6,7 м3" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Клапан донный с механизмом управления КМУ-200" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Клапан сбросной Ду 200 северного исполнения" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Фильтр сетчатый жидкостный ФСЖ-80/2,5-20УХЛ с КОФ" Кол-во: 4

"Позиция 53" "Установка газорегуляторная ГРПУ-3-2Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-80Н" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Фильтр сетчатый жидкостный Ду 50 ФСЖ 50-80-1.1Д1" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Фильтр сетчатый жидкостный Ду 50 ФСЖ 50-80-1.1Д1" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Емкость для слива теплоносителя ЕТ-05-08-Д1-У1, V=8 м3" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Предохранитель огневой коммуникационный ПОК-100-Д1/К-УХЛ1 САПКОН фланцевый, климатическое исполнение УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. В комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Рабочая среда: дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Муфта сливная из алюминия для присоединения технических средств заправки, перекачки, слива-налива нефтепродуктов на автозаправочных станциях с условным проходом 80мм рабочим давлением 0,25МПа климатического исполнения УХЛ1 МС 80 УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Устройство сливное УС-80-1С Диаметр условный: 80 мм" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Электроводонагреватель накопительный (установка над раковиной)" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Вентилятор крышный радиальный ФАВЕЙ-В-2,5-4-2-0,25х1500х380-У1" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Сплит-система Panasonic CS-UE9RKD/CU-UE9RKD" Кол-во: 1