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    Главная / Торги / Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.1/0024013/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.1/0024013/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055131Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705055131

    Уникальный номер закупки

    17/4.1/0024013/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.1/0024013/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 18:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24013 Документация для публикации.rar

    24013 Уведомление о продлении.doc

    24013 Уведомление о продлении 2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055131Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 10:5525.05.2017 10:5525.05.2017 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055131Дата и время вскрытия заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055131Подведение итогов не позднее Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055131Подведение итогов не позднее Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства

    Начальная цена

    15 402 235,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    27.51.26.110

    Приборы отопительные электрические

    27.51.25.110

    Водонагреватели проточные и накопительные электрические

    27.51.15.110

    Вентиляторы бытовые

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    25.21.12.000

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроводонагреватель накопительный (установка над раковиной)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Кондиционер настенного типа (сплит-система) с внутренним блоком Al-24CRI2, с наружным блоком Al-24CRI2E, комплексом обеспечения круглогодичной работы кондиционеров, с пультом управления. (Потребляемая мощность 1,98 кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кондиционер кассетный, наружный блок AI-DC224-E-KD-S-F (1шт.), холодопроизводительность - 22,4 кВт, потребляемая мощность - 6,8 кВт; внутренний блок AI-IB071-Q4-E-F - кассетный (3шт.), холодопроизводительность - 7,1кВт, потребляемая мощность - 0,082 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кондиционер настенного типа (сплит-система) с внутренним блоком Al-12CRI2, с наружным блоком Al-12CRI2E, комплексом обеспечения круглогодичной работы кондиционеров, с пультом управления. (Потребляемая мощность 1,8 кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фильтр газовый сетчатый ФГ-25 (-40+50) в комплекте с крепежом и фланцами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Система биологической очистки: - очистные сооружения Q=1.5 м3/сут, - биофильтр с установкой обеззараживания, опросный лист 4560-ДО-2-ВК.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Электроводонагреватель навесной вертикального исполнения ЭВАД 80/1,25 с деревянной тарой-упаковкой Д4."

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Электроводонагреватель навесной вертикального исполнения ЭВАД 80/1,25 с деревянной тарой-упаковкой Д4."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сплит-система AH 12 CRI/CRIEc НТК -40 в составе: блок наружный с низко температурным комплектом НТК -40 AH-12CRI (2 шт), блок внутренний AH-12CRIE (2 шт), базовый блок БУРР-1 (1 шт), исполнительный блок БИС-1 (2 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тепловая завеса "Классик" КС-1006 в кол-ве 2 шт.с пультом управления RCU-AE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Тепловая завеса "Классик" КС-1006 в кол-ве 2 шт. с пультом управления RCU-AE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Местный вентиляционный отсос МВО-1200, ТО 5151-АТС-007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Фильтр мультипатронный МА 710 произв-ть 7,5м3/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Установка бактерицидная ультрафиолетовая для обеззараживания воды БУфУ.5.02-01.000СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Фильтр латунный ФСП-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Предохранитель огневой ПО-100 УХЛ1 в комплекте с ответными фланцами и крепежом Ду 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Клапан донный с электроприводом Ду 200 мм, ДКЭ.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Электроводонагреватель ЭВАД 200/3,25С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Огнепреградитель ОП-50 УХЛ в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (шпильки)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Фильтр-осушитель ФО 50-100 М000 Диаметр условный: 50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Бак гашения напора БГН с лестницей для обслуживания, хладостойкого исполнения ХЛ, для гашения напора в канализационных системах сброса, с четырьмя патрубками под входные трубопроводы, Дн бака 530мм, Дн входных патрубков 108мм, Дн патрубка слива 219мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Клапан донный Ду200 климатического исполнения УХЛ, ДК.00.000-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Водонагреватель электрический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ПрО-0,25х1500-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ЛО-0,25х1500-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Вентилятор ВРАН6-080-ДУ400-Н-00400/6-УХЛ1-1-Л0-0 в комплекте: соеденитель мягкий СОМ 400-ВРАН-080А-Ц, комплект виброизоляторов КИВ-С-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вентилятор электроручной ЭРВ-72-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Сплит-система Panasonic CS-UE7RKD/CU-UE7RKD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Ресивер импульсного газа ГПР 2058, Рр=7,5 МПа, V=3м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Фильтр магнитно-механический ФМФ-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Фильтр латунный ФСП-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 800х800 мм, АЗЕ 104.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 600х600 мм, АЗЕ 103.000-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 800х800мм с ручным приводом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 600х600мм с ручным приводом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Фильтр магнитный фланцевый, Ду 50, Ру 1,6 МПа ФМФ-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Емкость сбора конденсата V=3 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Стенд для промывки мембран СП2-4040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Система водоподготовки для получения дистиллированной воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Емкость отработанного масла V=6,7 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Клапан донный с механизмом управления КМУ-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Клапан сбросной Ду 200 северного исполнения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Фильтр сетчатый жидкостный ФСЖ-80/2,5-20УХЛ с КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Установка газорегуляторная ГРПУ-3-2Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-80Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Фильтр сетчатый жидкостный Ду 50 ФСЖ 50-80-1.1Д1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Фильтр сетчатый жидкостный Ду 50 ФСЖ 50-80-1.1Д1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Емкость для слива теплоносителя ЕТ-05-08-Д1-У1, V=8 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Предохранитель огневой коммуникационный ПОК-100-Д1/К-УХЛ1 САПКОН фланцевый, климатическое исполнение УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. В комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Рабочая среда: дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Муфта сливная из алюминия для присоединения технических средств заправки, перекачки, слива-налива нефтепродуктов на автозаправочных станциях с условным проходом 80мм рабочим давлением 0,25МПа климатического исполнения УХЛ1 МС 80 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Устройство сливное УС-80-1С Диаметр условный: 80 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Электроводонагреватель накопительный (установка над раковиной)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Вентилятор крышный радиальный ФАВЕЙ-В-2,5-4-2-0,25х1500х380-У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Сплит-система Panasonic CS-UE9RKD/CU-UE9RKD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Котел"

    Кол-во: 2

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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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