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Номер извещения
31705055131
Уникальный номер закупки
17/4.1/0024013/ГПК
Наименование закупки
Поставка оборудования для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.1/0024013/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055131Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:5525.05.2017 10:5525.05.2017 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055131Дата и время вскрытия заявок Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055131Подведение итогов не позднее Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйстваг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для вспомогательных систем объектов теплоэнергетического хозяйства
Начальная цена
15 402 235,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
32.99.59.000
28.99.3
28.29.82.120
28.25.12.130
28.14.20.000
27.90.40.190
27.51.26.110
27.51.25.110
27.51.15.110
25.29.11.000
25.21.12.000
25.21
25.29
27.51
27.90
28.14
28.25
28.29
28.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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