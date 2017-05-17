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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0006835/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0006835/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055128Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705055128

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006835/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0006835/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 18:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6835 Документация для публикации.rar

    6835 Уведомление о продлении.doc

    6835 Уведомление о комиссии.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055128Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 13:4518.05.2017 13:4518.05.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055128Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055128Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055128Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Начальная цена

    3 779 470,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОЛЕР оранжевый/ 0,75л, ГОСТ Р 52020-2003, ТУ 2316-026-63567400-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Лак термостойкий, ГФ-95 ( КО-85), ГОСТ 8018-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Колер PARADE № 207/0,75л, ТУ 2316-026-63567400-2010, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Герметик однокомпонентный кремнийорганический(силиконовый), ТУ 5772-074-05766764-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Колорант (пигментная паста), JOBI № 910 синий, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Колер Parade N215 цвет вишневый, ТУ 2316-026-63567400-2010, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Эмаль меламинная защитная, МЛ-12, ГОСТ 9754-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Клей эпоксидный универсальный, ЭДП, ГОСТ 24285-80, ТУ 07510508-90-94"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Эмаль пентафталевая голубая, ПФ-115 голубая(RAL 5015), ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Эмаль желтая, НЦ 132П, ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Покрытие армокот F100 серый RAL7047,ТУ 2312-009-23354769-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Герметик силиконовый универсальный Момент Акрил -20+70С 280мл белый, ГОСТ 25621-83"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Преобразователь ржавчины пастообразный Омега для обработки кузовов автомобилей, упаковка 500мл ТУ 7510501.55-92"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Герметик силиконовый, Автогерметик-прокладка, ГОСТ 25621-83, ТУ 2384-031-05666764-96"

    Кол-во: 61

    "Позиция 15"

    "Покрытие армокот F-100 желтый, ТУ 2312-009-23354769-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Эмаль синтетическая аэрозольная Sadolin 447 синяя полночь(447) ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Краска по ржавчине антикоррозионная зеленая по металлу Novax, ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Колер небесный 0,75л Pаrade № 210 небесный 0,75л, ТУ 2316-026-63567400-2010, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 11

    "Позиция 19"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor бежевый № 4 100мл ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor голубой № 17 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor желтая № 2 100мл ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 130

    "Позиция 22"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor желто-коричневая № 3 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor зеленая ель № 13 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor изумруд № 14 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor малахит № 16 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor морская волна № 15 100мл ТУ 2316-001-49630959-02, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Клей прочный Момент Монтаж особо прочный, ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 55

    "Позиция 28"

    "Антипирен "Роса" для огнезащитной пропитки тканей и ковровых покрытий (в т. ч. занавесы и одежда сцен) внутри помещений, ТУ 2494-002-23081751-94 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Клей, 88-НП 1л, ТУ 2385-008-31854575-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Герметик-клей силиконовый, Автогермесил 140г, ГОСТ 25621-83, ТУ 6-15-1822-95"

    Кол-во: 69

    "Позиция 31"

    "Клей строительный универсальный ПВА, ГОСТ 18992-80, ТУ 2242-010-10834752-97"

    Кол-во: 140

    "Позиция 32"

    "Лак пентафталевый бесцветный ПФ-283, ГОСТ 5470-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Растворитель 650 в бутылках, ТУ 2319-003-51758336-2002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Эмаль,черная, НЦ-132, ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Эмаль, красная, НЦ-132, ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 45

    "Позиция 36"

    "Эмаль, белая, НЦ-132, ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Эмаль, коричневая, НЦ-132, ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Эмаль, белая, НЦ-25, ГОСТ 5406-84"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Эмаль, красная, НЦ-25, ГОСТ 5406-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Клей плиточный, Старатели Стандарт 25кг, ГОСТ 31357-2007"

    Кол-во: 550

    "Позиция 41"

    "Клей мебельный, ПВА Лакра Люкс, ТУ 2242-033-45860602-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Эмаль кислостойкая, ЭП-773, ГОСТ 23143-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Эмаль, ПФ100 желтая, ГОСТ Р 51691-2000, ТУ 2312-080-71600-821-2005"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Герметик силиконовый ГОСТ 25621-83"

    Кол-во: 9

    "Позиция 45"

    "Клей для панелей Момент Монтаж для панелей, ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 28

    "Позиция 46"

    "Краска масляная сурик железный, МА-15, ГОСТ 10503-71"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Клей Супер Момент Гель, ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 90

    "Позиция 48"

    "Паста колеровочная Паста колеровочная Профилюкс Proficolor персик № 5 100 мл ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Мастика битумная холодного отверждения ГОСТ 26589-94"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Плинтус пластиковый 2,5м дуб ГОСТ 19111-2001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РКК-350, ГОСТ 10923-93"

    Кол-во: 150

    "Позиция 52"

    "Материал СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный на полиэстеровой основе Техноэласт ЭПП 4 вес 1м2 4,0кг основа полиэфирный мат применяется для устройства вертикальной и горизонтальной гидроизоляции"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Смесь для выравнивания бетонных основ Vetonit-5000, ТУ 5745-033-56846022-2013 ГОСТ 31358-2007"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Грунтовка для наружных и внутренних работ проникающая акриловая Латек Л102 для отделки стен из бетона кирпичной кладки гипсокартонных панелей цементной штукатурки других минеральных и деревянных поверхностей, ГОСТ Р 53292-2009, ТУ 2316-032-18341150-0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Наливной пол толстослойный быстротвердеющий GLIMS S-Base, ТУ 5745-010-40397319-2003 №0380/1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Шпатлевка, Ceresit СТ 225, ГОСТ 30244-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Затирка (белая) Ceresit CЕ 40 ГОСТ 31357-2007"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Очиститель монтажной пены зубр эксперт профи, 41149"

    Кол-во: 48

    "Позиция 59"

    "Растворитель для автоэмалей SOLVE W (сольвент) для автоэмалей SADOLIN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Состав огнезащитный Огнелат, ТУ 1523-019-36740853-2004"

    Кол-во: 800

    "Позиция 61"

    "Плита древесностружечная П-Б II сорта с классом эмиссии Е2 3500х1750х16, ГОСТ 10632-2007"

    Кол-во: 70

    "Позиция 62"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФК, сорт II/IV с классом эмиссии E1, 1525х1525х16мм, ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "П-А I сорта с классом эмиссии Е2 шлифованная 3500х1500х16 ГОСТ 10632-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Портландцемент марки по прочности при сжатии 400 ПЦ400-Д0 , МКР 1000кг. ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Портландцемент нормальнотвердеющий ПЦ500-Д0 мешок 50кг, ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 60100

    "Позиция 66"

    "Услуги по доставке МТР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Морилка для дерева цвет красное дерево 0,5л"

    Кол-во: 26

    "Позиция 68"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor салатовый № 12 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor синий № 18 100мл ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor сиреневая № 11 100мл, ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor фиалка № 19 100мл ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor черная № 21 100мл ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Колер-паста универсальная Текс желтая №3 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 107

    "Позиция 74"

    "Колер-паста универсальная Текс золотистая №4 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 147

    "Позиция 75"

    "Колер-паста универсальная Текс изумрудная №5 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 119

    "Позиция 76"

    "Колер-паста универсальная Текс салатная №7 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 51

    "Позиция 77"

    "Колер-паста универсальная Текс охра №9 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 37

    "Позиция 78"

    "Текс черная №11 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 35

    "Позиция 79"

    "Колер-паста универсальная Текс синее море №17 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 152

    "Позиция 80"

    "Колер-паста универсальная Текс сиреневая №20 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 121

    "Позиция 81"

    "Герметик-прокладка АВТОСИЛ (11225) ТУ 2513-016-58646534-2014"

    Кол-во: 25

    "Позиция 82"

    "Рубероид гидроизоляционный с мелкозернистой посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93"

    Кол-во: 210

    "Позиция 83"

    "Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Пленка рулонная пароизоляционная и гидро-ветрозащитная полипропиленовая, ТУ 5774-051-17925162-2006"

    Кол-во: 140

    "Позиция 85"

    "Краска водно-дисперсионная акриловая, зеленая, ДИВА-Ф, ГОСТ 28196-89, ТУ 2316-007-17490994-2002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Краска водно-дисперсионная акриловая, вишневая, ДИВА-Ф, ГОСТ 28196-89, ТУ 2316-007-17490994-2002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Краска полиакриловая фасадная, синяя, АК-124, ГОСТ-Р 51691-2008"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Краска масляная, красная, МА-15, ГОСТ 10503-71"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Краска масляная, голубая, МА-15, ГОСТ 10503-71"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "Краска масляная, синяя, МА-15, ГОСТ 10503-71"

    Кол-во: 70

    "Позиция 91"

    "Краска масляная, желтая, МА-15, ГОСТ 10503-71"

    Кол-во: 35

    "Позиция 92"

    "ЛАК БТ 577, ГОСТ 5631-79"

    Кол-во: 74

    "Позиция 93"

    "Органосиликатная композиция ОС-12-03, серый, ТУ 84-725-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Обои флизелиновые под покраску под покраску 07-018 рулон 1,06х25м, ГОСТ 6810-2002"

    Кол-во: 2267

    "Позиция 95"

    "Мастика,герметизирующая , огнезащитная,предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения (100х100) мм с целью создания огнепреградительных поясов ТУ 5772-014-17297211-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Грунтовка глубoкoгo пpoникнoвeния c дoбaвлeниeм aнтиceптика ГЛИMC-Грунт, ТУ 5775-007-40397319-2004 №Г-7011 "

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "Брус 50х50 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Брус сорта 2 из древесины хвойных пород обрезной поперечным сечением 70х70мм, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Плита древесностружечная ЛДСП ламинированная 2750х1830х16 цвет дуб натуральный, ГОСТ 10632-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, ФК, сорт II/IV с классом эмиссии E1, 1525х1525х8мм, ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Колер-паста универсальная Текс карамель №22 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 62

    "Позиция 102"

    "Краска акриловая для бордюров Бордюр-Колор 25кг, ТУ 2313-022-98310821-09"

    Кол-во: 25

    "Позиция 103"

    "Клей на эпоксидной основе Ceresit CМ-115, ГОСТ 31357-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Паста колеровочная песочная №102 0.1Л ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 25

    "Позиция 105"

    "Колер-паста универсальная Текс для эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок 0,1л, цвет №14 зеленый, ТУ 2332-014-76174671- 2005"

    Кол-во: 128

    "Позиция 106"

    "Мастика битумно-каучуковая холодного отверждения МГХ-К, ГОСТ 26589-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 107"

    "Смесь гидроизоляционная цементная сухая ГЛИМС ВодоStop, ТУ 5745-010-40397319-2003"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Обои на флизелиновой основе под покраску, Арт-Флиз 1 рул. 25х1,06м, ГОСТ 6810-2002"

    Кол-во: 161

    "Позиция 109"

    "Плинтус SL-48 Bolta длина 2,5м, высота 50мм, ширина 15мм, цвет светлый бук-0073, ГОСТ 19111-2001"

    Кол-во: 150

    "Позиция 110"

    "Лист гипсокартонный влагостойкий ПГКВ 2500х1200х9,5мм ГОСТ 6266-97"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 111"

    "Затирка бежевая, Ceresit CE 33 бежевая, ГОСТ 31357-2007"

    Кол-во: 60

    "Позиция 112"

    "Грунт-эмаль эпоксидная ЭП-0342 белая, ТУ 2312-081-21743165-2005"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Клей обойный Момент Винил 250 г., ГОСТ 18992-80"

    Кол-во: 32

    "Позиция 114"

    "Плита дорожная ПДН 6*2*0,14, ГОСТ 21924.1-84"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Доска обрезная хвойных пород 25х130мм (хвойных пород) сорта 2 длиной 6м, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 0

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