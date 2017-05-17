Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "КОЛЕР оранжевый/ 0,75л, ГОСТ Р 52020-2003, ТУ 2316-026-63567400-2010" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Лак термостойкий, ГФ-95 ( КО-85), ГОСТ 8018-70" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Колер PARADE № 207/0,75л, ТУ 2316-026-63567400-2010, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Герметик однокомпонентный кремнийорганический(силиконовый), ТУ 5772-074-05766764-2006" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Колорант (пигментная паста), JOBI № 910 синий, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Колер Parade N215 цвет вишневый, ТУ 2316-026-63567400-2010, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Эмаль меламинная защитная, МЛ-12, ГОСТ 9754-76" Кол-во: 30

"Позиция 8" "Клей эпоксидный универсальный, ЭДП, ГОСТ 24285-80, ТУ 07510508-90-94" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Эмаль пентафталевая голубая, ПФ-115 голубая(RAL 5015), ГОСТ 6465-76" Кол-во: 50

"Позиция 10" "Эмаль желтая, НЦ 132П, ГОСТ 6631-74" Кол-во: 60

"Позиция 11" "Покрытие армокот F100 серый RAL7047,ТУ 2312-009-23354769-2008" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Герметик силиконовый универсальный Момент Акрил -20+70С 280мл белый, ГОСТ 25621-83" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Преобразователь ржавчины пастообразный Омега для обработки кузовов автомобилей, упаковка 500мл ТУ 7510501.55-92" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Герметик силиконовый, Автогерметик-прокладка, ГОСТ 25621-83, ТУ 2384-031-05666764-96" Кол-во: 61

"Позиция 15" "Покрытие армокот F-100 желтый, ТУ 2312-009-23354769-2008" Кол-во: 20

"Позиция 16" "Эмаль синтетическая аэрозольная Sadolin 447 синяя полночь(447) ГОСТ Р 51691-2008" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Краска по ржавчине антикоррозионная зеленая по металлу Novax, ГОСТ Р 51691-2008" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Колер небесный 0,75л Pаrade № 210 небесный 0,75л, ТУ 2316-026-63567400-2010, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 11

"Позиция 19" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor бежевый № 4 100мл ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 60

"Позиция 20" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor голубой № 17 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor желтая № 2 100мл ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 130

"Позиция 22" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor желто-коричневая № 3 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 23" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor зеленая ель № 13 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 30

"Позиция 24" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor изумруд № 14 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 25" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor малахит № 16 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 30

"Позиция 26" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor морская волна № 15 100мл ТУ 2316-001-49630959-02, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 27" "Клей прочный Момент Монтаж особо прочный, ГОСТ 30535-97" Кол-во: 55

"Позиция 28" "Антипирен "Роса" для огнезащитной пропитки тканей и ковровых покрытий (в т. ч. занавесы и одежда сцен) внутри помещений, ТУ 2494-002-23081751-94 " Кол-во: 5

"Позиция 29" "Клей, 88-НП 1л, ТУ 2385-008-31854575-2007" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Герметик-клей силиконовый, Автогермесил 140г, ГОСТ 25621-83, ТУ 6-15-1822-95" Кол-во: 69

"Позиция 31" "Клей строительный универсальный ПВА, ГОСТ 18992-80, ТУ 2242-010-10834752-97" Кол-во: 140

"Позиция 32" "Лак пентафталевый бесцветный ПФ-283, ГОСТ 5470-75" Кол-во: 50

"Позиция 33" "Растворитель 650 в бутылках, ТУ 2319-003-51758336-2002" Кол-во: 30

"Позиция 34" "Эмаль,черная, НЦ-132, ГОСТ 6631-74" Кол-во: 50

"Позиция 35" "Эмаль, красная, НЦ-132, ГОСТ 6631-74" Кол-во: 45

"Позиция 36" "Эмаль, белая, НЦ-132, ГОСТ 6631-74" Кол-во: 50

"Позиция 37" "Эмаль, коричневая, НЦ-132, ГОСТ 6631-74" Кол-во: 40

"Позиция 38" "Эмаль, белая, НЦ-25, ГОСТ 5406-84" Кол-во: 50

"Позиция 39" "Эмаль, красная, НЦ-25, ГОСТ 5406-84" Кол-во: 20

"Позиция 40" "Клей плиточный, Старатели Стандарт 25кг, ГОСТ 31357-2007" Кол-во: 550

"Позиция 41" "Клей мебельный, ПВА Лакра Люкс, ТУ 2242-033-45860602-2011" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Эмаль кислостойкая, ЭП-773, ГОСТ 23143-83" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Эмаль, ПФ100 желтая, ГОСТ Р 51691-2000, ТУ 2312-080-71600-821-2005" Кол-во: 30

"Позиция 44" "Герметик силиконовый ГОСТ 25621-83" Кол-во: 9

"Позиция 45" "Клей для панелей Момент Монтаж для панелей, ГОСТ 30535-97" Кол-во: 28

"Позиция 46" "Краска масляная сурик железный, МА-15, ГОСТ 10503-71" Кол-во: 15

"Позиция 47" "Клей Супер Момент Гель, ГОСТ 30535-97" Кол-во: 90

"Позиция 48" "Паста колеровочная Паста колеровочная Профилюкс Proficolor персик № 5 100 мл ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 49" "Мастика битумная холодного отверждения ГОСТ 26589-94" Кол-во: 100

"Позиция 50" "Плинтус пластиковый 2,5м дуб ГОСТ 19111-2001" Кол-во: 50

"Позиция 51" "Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РКК-350, ГОСТ 10923-93" Кол-во: 150

"Позиция 52" "Материал СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный на полиэстеровой основе Техноэласт ЭПП 4 вес 1м2 4,0кг основа полиэфирный мат применяется для устройства вертикальной и горизонтальной гидроизоляции" Кол-во: 50

"Позиция 53" "Смесь для выравнивания бетонных основ Vetonit-5000, ТУ 5745-033-56846022-2013 ГОСТ 31358-2007" Кол-во: 100

"Позиция 54" "Грунтовка для наружных и внутренних работ проникающая акриловая Латек Л102 для отделки стен из бетона кирпичной кладки гипсокартонных панелей цементной штукатурки других минеральных и деревянных поверхностей, ГОСТ Р 53292-2009, ТУ 2316-032-18341150-0" Кол-во: 50

"Позиция 55" "Наливной пол толстослойный быстротвердеющий GLIMS S-Base, ТУ 5745-010-40397319-2003 №0380/1" Кол-во: 15

"Позиция 56" "Шпатлевка, Ceresit СТ 225, ГОСТ 30244-94" Кол-во: 50

"Позиция 57" "Затирка (белая) Ceresit CЕ 40 ГОСТ 31357-2007" Кол-во: 60

"Позиция 58" "Очиститель монтажной пены зубр эксперт профи, 41149" Кол-во: 48

"Позиция 59" "Растворитель для автоэмалей SOLVE W (сольвент) для автоэмалей SADOLIN" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Состав огнезащитный Огнелат, ТУ 1523-019-36740853-2004" Кол-во: 800

"Позиция 61" "Плита древесностружечная П-Б II сорта с классом эмиссии Е2 3500х1750х16, ГОСТ 10632-2007" Кол-во: 70

"Позиция 62" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФК, сорт II/IV с классом эмиссии E1, 1525х1525х16мм, ГОСТ 3916.1-96" Кол-во: 1

"Позиция 63" "П-А I сорта с классом эмиссии Е2 шлифованная 3500х1500х16 ГОСТ 10632-2007" Кол-во: 0

"Позиция 64" "Портландцемент марки по прочности при сжатии 400 ПЦ400-Д0 , МКР 1000кг. ГОСТ 10178-85" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Портландцемент нормальнотвердеющий ПЦ500-Д0 мешок 50кг, ГОСТ 10178-85" Кол-во: 60100

"Позиция 66" "Услуги по доставке МТР" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Морилка для дерева цвет красное дерево 0,5л" Кол-во: 26

"Позиция 68" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor салатовый № 12 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 69" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor синий № 18 100мл ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 40

"Позиция 70" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor сиреневая № 11 100мл, ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor фиалка № 19 100мл ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 20

"Позиция 72" "Паста колеровочная Профилюкс Proficolor черная № 21 100мл ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 20

"Позиция 73" "Колер-паста универсальная Текс желтая №3 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 107

"Позиция 74" "Колер-паста универсальная Текс золотистая №4 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 147

"Позиция 75" "Колер-паста универсальная Текс изумрудная №5 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 119

"Позиция 76" "Колер-паста универсальная Текс салатная №7 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 51

"Позиция 77" "Колер-паста универсальная Текс охра №9 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 37

"Позиция 78" "Текс черная №11 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 35

"Позиция 79" "Колер-паста универсальная Текс синее море №17 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 152

"Позиция 80" "Колер-паста универсальная Текс сиреневая №20 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 121

"Позиция 81" "Герметик-прокладка АВТОСИЛ (11225) ТУ 2513-016-58646534-2014" Кол-во: 25

"Позиция 82" "Рубероид гидроизоляционный с мелкозернистой посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93" Кол-во: 210

"Позиция 83" "Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81" Кол-во: 10

"Позиция 84" "Пленка рулонная пароизоляционная и гидро-ветрозащитная полипропиленовая, ТУ 5774-051-17925162-2006" Кол-во: 140

"Позиция 85" "Краска водно-дисперсионная акриловая, зеленая, ДИВА-Ф, ГОСТ 28196-89, ТУ 2316-007-17490994-2002" Кол-во: 30

"Позиция 86" "Краска водно-дисперсионная акриловая, вишневая, ДИВА-Ф, ГОСТ 28196-89, ТУ 2316-007-17490994-2002" Кол-во: 50

"Позиция 87" "Краска полиакриловая фасадная, синяя, АК-124, ГОСТ-Р 51691-2008" Кол-во: 30

"Позиция 88" "Краска масляная, красная, МА-15, ГОСТ 10503-71" Кол-во: 10

"Позиция 89" "Краска масляная, голубая, МА-15, ГОСТ 10503-71" Кол-во: 15

"Позиция 90" "Краска масляная, синяя, МА-15, ГОСТ 10503-71" Кол-во: 70

"Позиция 91" "Краска масляная, желтая, МА-15, ГОСТ 10503-71" Кол-во: 35

"Позиция 92" "ЛАК БТ 577, ГОСТ 5631-79" Кол-во: 74

"Позиция 93" "Органосиликатная композиция ОС-12-03, серый, ТУ 84-725-78" Кол-во: 50

"Позиция 94" "Обои флизелиновые под покраску под покраску 07-018 рулон 1,06х25м, ГОСТ 6810-2002" Кол-во: 2267

"Позиция 95" "Мастика,герметизирующая , огнезащитная,предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения (100х100) мм с целью создания огнепреградительных поясов ТУ 5772-014-17297211-2005" Кол-во: 20

"Позиция 96" "Грунтовка глубoкoгo пpoникнoвeния c дoбaвлeниeм aнтиceптика ГЛИMC-Грунт, ТУ 5775-007-40397319-2004 №Г-7011 " Кол-во: 200

"Позиция 97" "Брус 50х50 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Брус сорта 2 из древесины хвойных пород обрезной поперечным сечением 70х70мм, ГОСТ 8486-86" Кол-во: 0

"Позиция 99" "Плита древесностружечная ЛДСП ламинированная 2750х1830х16 цвет дуб натуральный, ГОСТ 10632-2007" Кол-во: 0

"Позиция 100" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, ФК, сорт II/IV с классом эмиссии E1, 1525х1525х8мм, ГОСТ 3916.1-96" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Колер-паста универсальная Текс карамель №22 0,1л, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 62

"Позиция 102" "Краска акриловая для бордюров Бордюр-Колор 25кг, ТУ 2313-022-98310821-09" Кол-во: 25

"Позиция 103" "Клей на эпоксидной основе Ceresit CМ-115, ГОСТ 31357-2007" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Паста колеровочная песочная №102 0.1Л ГОСТ Р 52020-2003" Кол-во: 25

"Позиция 105" "Колер-паста универсальная Текс для эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок 0,1л, цвет №14 зеленый, ТУ 2332-014-76174671- 2005" Кол-во: 128

"Позиция 106" "Мастика битумно-каучуковая холодного отверждения МГХ-К, ГОСТ 26589-94" Кол-во: 50

"Позиция 107" "Смесь гидроизоляционная цементная сухая ГЛИМС ВодоStop, ТУ 5745-010-40397319-2003" Кол-во: 100

"Позиция 108" "Обои на флизелиновой основе под покраску, Арт-Флиз 1 рул. 25х1,06м, ГОСТ 6810-2002" Кол-во: 161

"Позиция 109" "Плинтус SL-48 Bolta длина 2,5м, высота 50мм, ширина 15мм, цвет светлый бук-0073, ГОСТ 19111-2001" Кол-во: 150

"Позиция 110" "Лист гипсокартонный влагостойкий ПГКВ 2500х1200х9,5мм ГОСТ 6266-97" Кол-во: 2100

"Позиция 111" "Затирка бежевая, Ceresit CE 33 бежевая, ГОСТ 31357-2007" Кол-во: 60

"Позиция 112" "Грунт-эмаль эпоксидная ЭП-0342 белая, ТУ 2312-081-21743165-2005" Кол-во: 30

"Позиция 113" "Клей обойный Момент Винил 250 г., ГОСТ 18992-80" Кол-во: 32

"Позиция 114" "Плита дорожная ПДН 6*2*0,14, ГОСТ 21924.1-84" Кол-во: 6