www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705055128
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006835/ДНадым
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0006835/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055128Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 13:4518.05.2017 13:4518.05.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055128Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055128Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Начальная цена
3 779 470,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
20.30
46.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 61
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 130
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 55
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 69
Кол-во: 140
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 550
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 9
Кол-во: 28
Кол-во: 15
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 48
Кол-во: 5
Кол-во: 800
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 10
Кол-во: 60100
Кол-во: 1
Кол-во: 26
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 107
Кол-во: 147
Кол-во: 119
Кол-во: 51
Кол-во: 37
Кол-во: 35
Кол-во: 152
Кол-во: 121
Кол-во: 25
Кол-во: 210
Кол-во: 10
Кол-во: 140
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 70
Кол-во: 35
Кол-во: 74
Кол-во: 50
Кол-во: 2267
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 62
Кол-во: 25
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 128
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 161
Кол-во: 150
Кол-во: 2100
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 6
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.