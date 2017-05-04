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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0028584/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0028584/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705054997

    Уникальный номер закупки

    17/4.1/0028584/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0028584/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника.rar

    0028584 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общезаводского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2017 12:00 GMT +304.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 11:2505.05.2017 11:2505.05.2017 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054997Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054997Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054997Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования

    Начальная цена

    6 630 247,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.41.24.190

    Станки для прочих видов обработки металлов резанием

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.22.14.120

    Краны грузоподъемные

    28.22.11.110

    Тали

    26.51.43.119

    Приборы цифровые электроизмерительные прочие

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд контроля герметичности фильтроэлементов СКГФ исполнение УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-9м, L-10,2м, Нп-9м, ПБИ, -20+40 гр. С, У1, У2, У3, УХЛ4, с талью)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2-16,2-15,0-6,0-380-У4 ПБИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 2,0-16,2-15,0-6,0-380-У4 ПБИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 5,0-16,2-15,0-6,0-380-У2 ОПИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Таль ручная червячная передвижная во взрывобезопасном исполнении, Q= 3,2 т, высота подъема 6 м, -40+40гр.С 3,2ПВ-6-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Электроводонагреватель напольный ЭВАД 200/3,25С в комплекте с деревянной тарой-упаковкой Д8 ЭВАД 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Станок для обдирочно-шлифовальных работ ТШ-2 .Диаметр круга 300 мм. Мощность 3 кВт. габаритные размеры 420х470х1340 ТУ 2.05544532.217-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Станок вертикально-сверлильный 2С132 . Диаметр сверления 32 мм. Мощность 4 кВт. габаритные размеры 1350х1100х2370 ТУ 3812-010-48852592-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Станок токарный 16В20, диаметр заготовки над станиной 445мм. Мощность 7,5кВт. габ. размеры 2550x1190x1450 мм. ТУ 3811-088-78489195-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-3м, L-3,6м, Нп-6м, ПБИ,-20+40гр.С, У2 с талью)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-4,2м, L-4,8м, Нп-6м, ПБИ, -20+40гр.С, У2 с талью)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Шумоглушитель-400 сброса газа Ду 50, Ру 4 МПа ШГ.050.40.400 УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012 Опросный лист 48512-РД/ГЦР-641-0242-11-1.1.2-ТХ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шумоглушитель-800 сброса газа Ду 100, Ру 6,3 МПа ШГ.100.63.800 УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012 Опросный лист 48512-РД/ГЦР-641-0242-11-0-ТК1.2.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Счетчик газа диафрагменный BK-G6 без присоединителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Водонагреватель проточный Electrolux NP 4 Aquatronic 4кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Таль ручная червячная передвижная (г/п 3,2тн, Н-6м, ВБИ, -40+40гр.С)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Таль ручная червячная передвижная (г/п 8тн, Н-9м, ВБИ, -40+40гр.С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Н-6м, ВБИ, -40+40гр.С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Таль ручная ТРШАп-0,5 Н-6м ВБИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Таль ручная ТРШБУ-2,5Н-2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Насос скважинный SP 14-11 Q=9,12 м3/ч, Н=47,0 м, N=3,0 кВт. Опросный лист 4-РД/ВГ-02-01-015.1-4-ВК.ОЛ изм. 5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-530-5,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014"

    Кол-во: 1

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