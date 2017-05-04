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Номер извещения
31705054997
Уникальный номер закупки
17/4.1/0028584/ГПК
Наименование закупки
Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0028584/ГПК/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общезаводского оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 12:00 GMT +304.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 11:2505.05.2017 11:2505.05.2017 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054997Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054997Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общезаводского оборудования
Начальная цена
6 630 247,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.41.24.190
28.29.82.120
28.22.14.120
28.22.11.110
26.51.43.119
25.29.11.000
24.20.40.000
24.20
25.29
26.51
28.22
28.41
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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