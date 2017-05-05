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Номер извещения
31705054927
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025545/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годах 25545 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 12:00 GMT +305.05.2017 12:0005.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054927Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годахг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 11:5010.05.2017 11:5010.05.2017 11:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054927Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годахг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.05.2017 14:0017.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054927Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годахг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201717.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054927Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годахг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Ухта" (структурные подразделения, расположенные на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей) в 2017-2018 годах
Начальная цена
57 766 393,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
79.11.23.000
79.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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