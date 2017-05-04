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Номер извещения
31705054689
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025822/ГЭнерго
Наименование закупки
Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка" (0001/17/2.1/0025822/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 12:00 GMT +304.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054689Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 11:1005.05.2017 11:1005.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054689Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054689Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка"Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054689Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации на строительство АСКУЭ ОАО "Газпром" ООО "Газпром энерго" на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром трансгаз Сургут" и ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
37 429 447,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.1
35.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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