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Номер извещения
31705054531
Уникальный номер закупки
17/2.2/0022799/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
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Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 12:00 GMT +315.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:0516.06.2017 10:0516.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054531Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054531Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054531Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Начальная цена
10 886 031,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
25.99.29.190
46.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.3
Кол-во: 1
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.055
Кол-во: 0.15
Кол-во: 85
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.43
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.185
Кол-во: 0.26
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.03
Кол-во: 7.564
Кол-во: 10.8
Кол-во: 2.114
Кол-во: 0.428
Кол-во: 0.347
Кол-во: 0.323
Кол-во: 0.812
Кол-во: 0.048
Кол-во: 1.1
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1
Кол-во: 0.47
Кол-во: 42
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.3
Кол-во: 1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.404
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.075
Кол-во: 10
Кол-во: 0.08
Кол-во: 63
Кол-во: 1.9
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 2.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 5.1
Кол-во: 0.022
Кол-во: 0.38
Кол-во: 0.66
Кол-во: 1.2
Кол-во: 0.492
Кол-во: 0.84
Кол-во: 0.91
Кол-во: 2.8
Кол-во: 700
Кол-во: 0.245
Кол-во: 0.487
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.205
Кол-во: 176
Кол-во: 0.2
Кол-во: 6.8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2.5
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 3.8
Кол-во: 0.187
Кол-во: 0.732
Кол-во: 0.623
Кол-во: 0.55
Кол-во: 5.25
Кол-во: 1.245
Кол-во: 0.24
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.23
Кол-во: 2.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.73
Кол-во: 0.3
Кол-во: 1.8
Кол-во: 0.989
Кол-во: 0.514
Кол-во: 0.62
Кол-во: 0.528
Кол-во: 1.526
Кол-во: 0.565
Кол-во: 1.17
Кол-во: 1
Кол-во: 0.56
Кол-во: 1.076
Кол-во: 0.365
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.59
Кол-во: 0.34
Кол-во: 0.4
Кол-во: 5
Кол-во: 84
Кол-во: 0.5
Кол-во: 27.5
Кол-во: 1.76
Кол-во: 7
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.125
Кол-во: 0.67
Кол-во: 0.56
Кол-во: 0.06
Кол-во: 10.2
Кол-во: 1.438
Кол-во: 0.36
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.047
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.025
Кол-во: 24
Кол-во: 15
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.652
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.87
Кол-во: 4.332
Кол-во: 6.165
Кол-во: 0.06
Кол-во: 334
Кол-во: 0.2
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 11.346
Кол-во: 16.2
Кол-во: 3.171
Кол-во: 1.65
Кол-во: 0.27
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.058
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.73
Кол-во: 0.314
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.1
Кол-во: 5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 1.689
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.48
Кол-во: 0.448
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