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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705054531

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0022799/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    22799 Продление вскрытия 02.doc

    22799 Томск СМСП.rar

    22799 Продление вскрытия 01.doc

    0022799 продление 06.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 12:00 GMT +315.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 10:0516.06.2017 10:0516.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054531Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054531Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054531Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022799/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Начальная цена

    10 886 031,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72

    Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь тонколистовая х/к 2.0х1250х2500ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 2"

    "Сталь листовая3.0х1250х2500ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 3"

    "Сталь листовая 4мм.ГОСТ 19903-74 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 4"

    "Сталь листовая (2х720х2000) 2х720х2000 ст. 3 пс"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 5"

    "Труба прямоугольная ГОСТ 8639-82 100х100 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 6"

    "Труба профильная 40*25, толщина 3мм"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 7"

    "Труба профильная 20х20 ст 2"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 8"

    "Труба профильная 20*20*1,5 стальн. квадр"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 9"

    "Труба квадратная 40х20х2 L=5,8м"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 10"

    "Шестигранник 32ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 11"

    "Шестигранник 27 ст 45"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 12"

    "Шестигранник 27 латунь"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 13"

    "уголок 35х35х4 ст.3сп ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 14"

    "Уголок 45х4 45х45х4 ст. 3сп"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 15"

    "Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый D5 мм, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Прокат круглого сеченияАлюминиевый ф 50 мм ГОСТ 21488-97"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 17"

    "Проволока вязальнаяф 6А1 гост 5781-82ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 18"

    "Проволока 1,2-О-1Ц вязальная,стальная низкоуглеродистая ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 19"

    "Проволка стальная нержавеющая 3 мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 20"

    "Медь пруток М1 д.30 ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Колючая лента АКЛ-500 С типа «Егоза»"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Бронзад. 70 мм БрОЦС 5-5-5ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Бронза круг БРАЖ 9-4 ф40 ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Бронза круг ф40 БРАЖ 9-4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Шина медная М1М 4*40*2000 ГОСТ 434-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "АКЛ 500С (п/84) на 125 м (11 бухт) ДАБР.425729.037"

    Кол-во: 14

    "Позиция 27"

    "Лист 2мм (1250х2500) ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 28"

    "Труба профильная 50х50х2"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 29"

    "Труба квадратная 40х20х2 L=5,8м"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 30"

    "Швеллер № 16П ст3сп"

    Кол-во: 0.185

    "Позиция 31"

    "Уголок 32х32х4 ст.3сп 32х32х4 ст.3сп"

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 32"

    "Сталь листовая3.0х1250х2500ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 33"

    "Лист 4мм1250х6000 ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 34"

    "Труба прямоугольная ГОСТ 8639-82 20х30 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 7.564

    "Позиция 35"

    "Труба прямоугольная ГОСТ 8639-82 100х100 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 36"

    "Труба прямоугольная 40х25 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 2.114

    "Позиция 37"

    "Труба 80х80х3х6000м ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.428

    "Позиция 38"

    "Труба 60х60х3х6000м ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.347

    "Позиция 39"

    "Труба 40х40х3х6000м ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.323

    "Позиция 40"

    "Труба 100х100х3х6000м ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.812

    "Позиция 41"

    "Уголок 40х40х4 ст3сп5 40х40х4"

    Кол-во: 0.048

    "Позиция 42"

    "Уголок 40х4 40х4 ст. 3сп"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 43"

    "Проволока стальная отожженная оцинкованная d=2 мм"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 44"

    "Проволока вязальная 1,2мм"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 45"

    "Лист 2мм (1250х2500) ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Лист Б-ПН-О-4х1250х6000/ Ст3сп5 ГОСТ 19903-90 / ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0.47

    "Позиция 47"

    "Армированная колючая лента Егоза-500"

    Кол-во: 42

    "Позиция 48"

    "Шестигранник 40ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 49"

    "Шестигранник 46ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 50"

    "Шестигранник 32ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 51"

    "Шестигранник 27ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 52"

    "Шестигранник 27 латунь"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 53"

    "Уголок 75х75х5ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 54"

    "Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Уголок 40х40х4 ст3сп5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Уголок 70х4,5 70х4,5 С 255 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 57"

    "Уголок 50х4ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 58"

    "Уголок 45х45х4 ст 3пс1ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 59"

    "Уголок 32х32х4 ст.3сп 32х32х4 ст.3сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Сталь толстолистовая 10х1500х6000ст3пс/сп ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 61"

    "Сталь листовая5.0х1520х6010ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 62"

    "Сталь листовая3.0х1250х2500ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.404

    "Позиция 63"

    "Сетка латунная Л80№016 ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Медь прутокМ1 д.30ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 70

    "Позиция 65"

    "Лист стальной горячекатаный 2,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 66"

    "круг ф24 ст.3пс/сп ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 67"

    "Кругф22ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 68"

    "Кругф12ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 69"

    "Кругф 16ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 70"

    "Круг 20мм ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 71"

    "Круг ф50 ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 72"

    "Круг ф18ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 73"

    "Круг В1-36-ГОСТ 2590-2006-09Г2С-ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 74"

    "Проволока 1,2-О-1Ц вязальная,стальная низкоуглеродистая ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 75"

    "Сетка латунная Л80№009 ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Лист 3мм 3мм (1250х2500) ст.3пс"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 77"

    "Армированная колючая лента Егоза-500"

    Кол-во: 63

    "Позиция 78"

    "Труба прямоугольная 30х20х2 мм"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 79"

    "Труба профильная профильная 40х40х2"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 80"

    "Труба квадратная 20х20х1,5"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 81"

    "Труба квадратная 12х12х2.0 8639-82 12х12х2 ст.2пс 8639-82"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 82"

    "Швеллер №22П №22П ст. 3пс"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 83"

    "Уголок ст3сп 50х50х4"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 84"

    "Прокат круглого сечения ф 50 мм Алюминиевый ГОСТ 5632-72"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 85"

    "Уголок стальной равнополочный 50х5, сталь С255 ГОСТ 27772-88 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.38

    "Позиция 86"

    "Уголок 45х45х4"

    Кол-во: 0.66

    "Позиция 87"

    "Уголок 35х4 ст. 3пс"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 88"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 35х35х4 ст 3сп ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.492

    "Позиция 89"

    "Проволока оцинк. ф 5"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 90"

    "Проволока 4,0-О-1Ц Гост 3282-74"

    Кол-во: 0.91

    "Позиция 91"

    "Проволока (катанка)d=6 ммГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 92"

    "Проволка стальная нержавеющая 3 мм"

    Кол-во: 700

    "Позиция 93"

    "Полоса стальная 40х4 40х4 мм ст.3пс"

    Кол-во: 0.245

    "Позиция 94"

    "Лист стальной горячекатаный 2,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 0.487

    "Позиция 95"

    "Лист 4 Ст.3 Сп Гост 16523-97"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 96"

    "Круг 12, Ст3пс ГОСТ 2590-88, ГОСТ 535-05"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 97"

    "Круг 10 Ст3сп 10мм Ст3сп ГОСТ 2590-88; ГОСТ 535-05"

    Кол-во: 0.205

    "Позиция 98"

    "Конструкции габионные матрасно-тюфячные ГСИ ГОСТ Р 52132-2003 4*2*0,23 м ячейка №60 ГОСТ Р 52132-2003"

    Кол-во: 176

    "Позиция 99"

    "Арматурн.сталь период ф10 ф10 ст.А400С"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 100"

    "Арматура ф16 А-III (А400) 25Г2С стержень ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 101"

    "Труба прямоугольная ГОСТ 8639-82 100х100 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Труба профильная 80х80х4 мм ст 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Труба профильная 60х25 ст 3"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 104"

    "Труба профильная 50х50х2"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 105"

    "Труба профильная 20*20*1,5 стальн. квадр"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 106"

    "Труба квадратная 40х20х2 L=5,8м"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 107"

    "Шестигранник 40ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.187

    "Позиция 108"

    "Шестигранник 46 ст. 45"

    Кол-во: 0.732

    "Позиция 109"

    "Шестигранник 32ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.623

    "Позиция 110"

    "Шестигранник 27 ст 45"

    Кол-во: 0.55

    "Позиция 111"

    "Шестигранник 10 сталь 45 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 5.25

    "Позиция 112"

    "Швеллер №14ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 1.245

    "Позиция 113"

    "Швеллер №12 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 114"

    "Швеллер 20 3ст 11700"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 115"

    "Уголок 63х63х5 3сп 5 11700 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.23

    "Позиция 116"

    "Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 117"

    "Уголок 45х45х4 мм ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 118"

    "Уголок 40х40х4 ст3сп5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.73

    "Позиция 119"

    "уголок 35х35х4 ст.3сп ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 120"

    "Уголок 50х4 50х4 ст.3пс"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 121"

    "Уголок 45х4 45х45х4 ст. 3сп"

    Кол-во: 0.989

    "Позиция 122"

    "Уголок 32х32х4 ст.3сп 32х32х4 ст.3сп"

    Кол-во: 0.514

    "Позиция 123"

    "Уголок 25х3 25х3 ст. 3пс"

    Кол-во: 0.62

    "Позиция 124"

    "Уголок 25х25х4 мм 25х24х4"

    Кол-во: 0.528

    "Позиция 125"

    "Сталь тонколистовая х/к 2.0х1250х2500ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 1.526

    "Позиция 126"

    "Сталь толстолистовая 8х1500х6000 ст3пс/спГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.565

    "Позиция 127"

    "Сталь толстолистовая 20х1500х6000, ст3пс/сп, 19903-90"

    Кол-во: 1.17

    "Позиция 128"

    "Сталь толстолистовая 10х1500х6000ст3пс/сп ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Сталь листовая (2.0х730х3020) 2.0х730х3020 ст. 3пс"

    Кол-во: 0.56

    "Позиция 130"

    "Проволока стальная отожженная оцинкованная d=2 мм"

    Кол-во: 1.076

    "Позиция 131"

    "Уголок 75х6 75х6 ст.3сп"

    Кол-во: 0.365

    "Позиция 132"

    "Проволока стальная отожженная оцинкованная 2-О-1Ц d=2 мм ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 133"

    "Проволока 12Х118Н10T 1,2 мм ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 134"

    "Проволока 1,2-О-1Ц вязальная,стальная низкоуглеродистая ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.59

    "Позиция 135"

    "Полоса стальная 40х4 40х4 мм ст.3пс"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 136"

    "Полоса металлич. 4 х 50ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 137"

    "Медь пруток М1 д.30 ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Медь пруток М1 д.30"

    Кол-во: 84

    "Позиция 139"

    "Лист 4мм1250х6000 ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 140"

    "Лист гладкий крашенныйRAL 9005 синий 2х1,25ТУ 1122-079-02494680-01"

    Кол-во: 27.5

    "Позиция 141"

    "Лист стальной горячекатаный 2,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 1.76

    "Позиция 142"

    "Лист алюминиевый рифленый (квинтет)1200х3000х3 мм ст.АД 31; Д16, АМГ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 143"

    "круг ф24 ст.3пс/сп ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 144"

    "Круг ф14 ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 145"

    "Кругст.45 ф12ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.125

    "Позиция 146"

    "Круг 20мм ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.67

    "Позиция 147"

    "Круг ф50 ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.56

    "Позиция 148"

    "Круг ф22 ф22 ст. 45"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 149"

    "Круг ф18 ст.3пс"

    Кол-во: 10.2

    "Позиция 150"

    "Круг ф16 ф 16 кл.А-1, ст.3 пс"

    Кол-во: 1.438

    "Позиция 151"

    "Круг ф14 кл. А-1, ст.3 пс"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 152"

    "Круг ф12 кл.А-1, ст 3 пс"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 153"

    "Круг ф10ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 154"

    "Круг ф10 ф10 кл.А-1,ст.3 пс"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 155"

    "круг ф 80 ф 80 Ст.45"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 156"

    "Круг бронза, 90 мм."

    Кол-во: 0.047

    "Позиция 157"

    "Круг 40мм (бронза) Бр.АЖ9-4 40мм"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 158"

    "Круг 12мм ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 159"

    "Катанка 6,5 ММ СТ 3СП"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 160"

    "Бронза БрОЦС 5-5-5 д. 70 мм ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 24

    "Позиция 161"

    "Бронза круг БРАЖ 9-4 ф40 ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 15

    "Позиция 162"

    "Арматурная сталь периодическая ф12ГОСТ 52544-2006"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 163"

    "Арматурн.сталь период ф10 ГОСТ 52544-2006"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 164"

    "Круг ф14ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 165"

    "Арматура ф12 А-III (А400) 35ГС стержень ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 166"

    "Арматура ф12 А-I (А240) Ст3пс моток ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.652

    "Позиция 167"

    "Круг ф 32 ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 168"

    "Труба профильная 40х20х2 ст.2пс"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 169"

    "Сталь листовая3.0х1250х2500ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 170"

    "Сталь круглого сечения ф16мм (пруток)3ПС/СПГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 171"

    "Полоса 4х30ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 172"

    "Лист оцинк. сталь 0.8х1250х2500 0.8х1250х2500 ст.08 кп"

    Кол-во: 0.87

    "Позиция 173"

    "Сталь листовая5.0х1520х6010ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 4.332

    "Позиция 174"

    "Сталь листовая3.0х1250х2500ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 6.165

    "Позиция 175"

    "Сталь листовая 1,5х1000х2010 мм ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 176"

    "Армированная колючая лента Егоза-500"

    Кол-во: 334

    "Позиция 177"

    "Круг ф10ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 178"

    "Бронза ф50 Бр ОЦС ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 70

    "Позиция 179"

    "Бронза кругляк д.120 мм. БрАЖ 9-4 ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 80

    "Позиция 180"

    "Труба прямоугольная ГОСТ 8639-82 20х30 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 11.346

    "Позиция 181"

    "Труба прямоугольная ГОСТ 8639-82 100х100 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 16.2

    "Позиция 182"

    "Труба прямоугольная 40х25 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 3.171

    "Позиция 183"

    "Уголок 40х4 40х4 ст. 3сп"

    Кол-во: 1.65

    "Позиция 184"

    "Проволока стальная отожженная оцинкованная d=2 мм"

    Кол-во: 0.27

    "Позиция 185"

    "Труба профильная 20х20 ст 2"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 186"

    "Уголок 40х40х4 ст3сп5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 187"

    "Уголок 45х4 45х45х4 ст. 3сп"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 188"

    "Уголок 25х25х4 мм 25х24х4"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 189"

    "Сталь листовая3.0х1250х2500ГОСТ 19903-90"

    Кол-во: 0.73

    "Позиция 190"

    "Полоса стальная 40х4 мм ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 0.314

    "Позиция 191"

    "Полоса металлич. 4 х 50ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 192"

    "Круг ф14 кл. А-1, ст.3 пс"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 193"

    "Лист гладкий крашенный RAL9003 белый 1,25х2м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Труба прямоугольная 40х20х2 мм"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 195"

    "Труба профильная 80х40 ст 3"

    Кол-во: 1.689

    "Позиция 196"

    "Шестигранник 30ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 197"

    "Шестигранник 24ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.48

    "Позиция 198"

    "Шестигранник 17ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.448

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    Регион:
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    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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