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    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Поставка автошин для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705054539

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0022797/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    22797 Продление вскрытия 02.doc

    22797 Уведомление о комиссии.doc

    22797 Томск СМСП.rar

    22797_2.rar

    Изменения в извещении

    22797 изменения в документацию_1.doc

    22797 Продление вскрытия 01.doc

    22797 продление.doc

    0022797 продление 06.06.2017.doc

    0022797 продление 16.06.2017.doc

    22797 Перенос комиссии 01.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 10:3523.06.2017 10:3523.06.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054539Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 21:0012.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Начальная цена

    21 341 588,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    22.11.14.190

    Шины и покрышки пневматические прочие новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина КАМА-402, 12.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Автошина КАМА-402, 12.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Автошина КАМА-402, 12.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Автошина КАМА-402, 12.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Автошина CORDIANT OFF ROAD, OS-501, 225/75R16, 160 (Q)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Сельхозшина ФД-14А, 21.3R24 нс 12 , камера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Сельхозшина ФД-14А, 21.3R24 нс 12 , камера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Автошина КАМА-219, 225/75R16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 9"

    "Автошина КАМА-219, 225/75R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс20, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Автошина Viatti Bosco Nordico V-523, 265/65R17 шип"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Автошина КАМА-515, 215/65R16 шип"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Автокамера 225-16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Автошина ФД-12, 720R665 (28.1R26)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Автошина ДФ-16А , 28,1R25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Автошина КАМА-310, 12,00R20, нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Автошина КАМА-1260-2, 425/85R21 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Автошина КАМА-1260-2, 425/85R21 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Автошина КАМА-1260-2, 425/85R21 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Автошина Forward Industrial 16.00-24 140"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Автошина ИД-304, У-4, 12.00R20, нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Автошина КФ-105 15,5/65-18 на шасси 847070"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Автошина Я-467, 11R22,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Автошина Я-467, 11R22,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Автошина Я-467, 11R22,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Автошина О-БМ, 9.00R20 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 21

    "Позиция 27"

    "Автошина К-70, 12.00-18, камера, о/л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Автошина Viatti Vettore Inverno V-524, 235/65R16С шип"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Автошина Viatti Vettore Inverno V-524, 235/65R16С шип"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Сельхозшина Ф-35, 11.2-20 , камера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сельхозшина Ф-35, 11.2-20 , камера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Сельхозшина Ф-2А, 15.5R38 , камера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Автошина NT-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Автошина NT-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Автошина NT-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Автошина NT-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 14

    "Позиция 38"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 18

    "Позиция 42"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Автошина КАМА-218, 225/75R16C, шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Автошина КАМА-218, 225/75R16C, шипованная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Автошина НК-520, 185/75R16С шип"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Автошина НК-520, 185/75R16С шип"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Автошина НК-520, 185/75R16С шип"

    Кол-во: 42

    "Позиция 49"

    "Автошина 15,5R 38, камера Белшина Ф-2А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Автошина 11,2-20 290/508, камера Белшина Ф-35-1,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Автошина 10.0/75-15.3, камера Ф-201 Алтайшина 12 слойные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Автошина 4,80/4,00- 8 УМДУ, ЩД-01, МК-454"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Автошина КАМА-218, 225/75R16C, шипованная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 54"

    "Автошина КАМА-218, 175/80R16С, шипованная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Автошина грузовая КИ-115, 12.00 R18 (320-457) камера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Автокамера 175-16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс10, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "Автошина НК-129 КАМА-EURO, 205/65R15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Автошина КАМА-214, 215/65R16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Автошина И-520 Пилигрим, 235/75R15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Автошина КАМА-205, 175/70R13"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Автошина 8,25 R 20, камера, флипер Tyrex CRG О-79 ОШЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 65"

    "Автошина 21,3/24 НС 16, камера ИЯВ-79 Белшина"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Автошина 16,00*24 ,камера, флипер Я - 140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Автошина NT-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 36

    "Позиция 68"

    "Автокамера 1100-400-533"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Автокамера 14.00-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Автокамера 10.00-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Автокамера 10.00-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Сельхозшина КФ-97-1, 16.5/70-18 , камера, о/л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Сельхозшина В-103, 7.50-20 , камера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Автошина NF-701, 11R22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Автошина NR-202, 295/80R22.5"

    Кол-во: 48

    "Позиция 76"

    "Автошина NR-202, 295/80R22.5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 77"

    "Автошина NF-201, 295/80R22.5"

    Кол-во: 66

    "Позиция 78"

    "Автошина NF-201, 275/70R22.5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Автошина NT-202, 265/70R19.5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 80"

    "Автошина CORDIANT POLAR 2, PW-502 шип, 205/55R16, 190 (T)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 81"

    "Автошина NR-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Автошина CORDIANT SNOW CROSS, PW-2 107T шип, 225/70R16, 190 (T)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Автошина CORDIANT SNOW CROSS, PW-2 107T шип, 225/70R16, 190 (T)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Автошина КАМА-1260-1, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Автошина КАМА-1260-1, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Автошина CORDIANT ALL TERRAIN 111T, 245/70R16, 190 (T)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс10 , камера, о/л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Автошина CORDIANT OFF ROAD 114Q, 275/70R16, 160 (Q)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Автошина КАМА-701, 12.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Автошина CORDIANT OFF ROAD 111Q, 245/70R16, 161 (Q)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Автошина КАМА-310, 11.00R20 нс16 , камера, о/л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Автошина КАМА-310, 11.00R20 нс16 , камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Автошина КАМА-407, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Автошина КАМА-310, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Автошина КАМА-310, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Автошина КАМА-310, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Автошина КАМА-310, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 11

    "Позиция 98"

    "Автошина КАМА-310, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Автошина КАМА-310, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Автошина ОИ-73 Б, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Автошина ОИ-73 Б, 10.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 13

    "Позиция 102"

    "Автошина У-2, 8.25R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Автошина CORDIANT SPORT 2 109V, 255/55R18, 240 (V)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Автошина КАМА-218, 225/75R16С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Автошина КАМА-218, 225/75R16С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Автошина КАМА-301, 185/75R16С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Автошина Я-245-1, 215/90-15С , камера"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Автошина Viatti Vettore Inverno V-524, 195/75R16С шип"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Автошина CORDIANT SPORT 3, PS-2, 205/55R16, 240 (V)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 110"

    "Автошина Viatti Vettore Brina V-525, 205/70R15С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Ободная лента 340-533"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Ободная лента 450-508"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Ободная лента 300-508"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Ободная лента 300-508"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Ободная лента 205-457"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Ободная лента 7.7-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Ободная лента 6.7-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Сельхозшина КФ-97, 16.5/70-18 нс10, камера, о/л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Автошина Viatti Brina Nordico V-522, 245/45R17 шип"

    Кол-во: 16

    "Позиция 120"

    "Автошина Viatti Brina Nordico V-522, 225/60R16 шип"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Автошина Viatti Brina Nordico V-522, 225/55R16 шип"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 21

    "Позиция 124"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 24

    "Позиция 125"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Автошина О-40БМ-1, 9.00R20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Автошина И-Н142Б-1, 9.00R20, камера, о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Автошина ИК-6АМО, 8.25-20 нс10, камера, о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Автошина У-2, 8.25R20 нс10, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Автошина Viatti Brina V-521, 245/45R17"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Автошина Viatti Brina V-521, 245/45R17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 14

    "Позиция 137"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс10, камера, о/л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Автошина Viatti Brina V-521, 215/60R16"

    Кол-во: 60

    "Позиция 139"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CW-2 104/102R шип, 195/70R15С, 160 (Q)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 140"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CS-501, 195/70R15С, 170 (R)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CS-501, 195/70R15С, 170 (R)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 143"

    "Автошина TYREX CRG ROAD, О-79, 8.25R20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 18

    "Позиция 144"

    "Автошина TYREX CRG ROAD, О-79, 8.25R20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Автошина НК-519, 215/60R16 шип"

    Кол-во: 60

    "Позиция 146"

    "Автошина TYREX CRG, VM-201, 8.25R20 нс12, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 147"

    "Автошина TYREX CRG UNIVERSAL, О-168, 11.00R20 нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Автошина НК-519, 205/65R15 шип"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CA-1, 185/75R16С, 160 (Q)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 150"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CA-1, 185/75R16С, 160 (Q), камера"

    Кол-во: 24

    "Позиция 151"

    "Автошина TYREX ALL STEEL, VC-1, 275/70R22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, VM-1, 11R22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, DR-1, 295/80R22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Автошина Viatti Bosco A/T V-237, 245/70R16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 155"

    "Автошина Viatti Bosco A/T V-237, 245/70R16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 156"

    "Автошина Viatti Bosco A/T V-237, 245/70R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Автошина Viatti Bosco A/T V-237, 245/70R16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Автошина Viatti Strada Asimmetriсo V-130, 255/45R18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, TR-2, 245/70R17.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 160"

    "Автошина Viatti Strada Asimmetriсo V-130, 225/45R17"

    Кол-во: 12

    "Позиция 161"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, TR-1, 235/75R17.5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 162"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, TR-1, 235/75R17.5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, TR-1, 235/75R17.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Автошина Viatti Strada Asimmetriсo V-130, 225/60R16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 165"

    "Автошина Viatti Strada Asimmetriсo V-130, 215/60R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Автошина CORDIANT SNO-MAX 94T шип, 225/45R17, 190 (T)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "Автокамера 16.5-18"

    Кол-во: 8

    "Позиция 168"

    "Автошина К-83А, 1025х420х457"

    Кол-во: 8

    "Позиция 169"

    "Автошина ФД-12, 720R665 (28.1R26)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Автошина ФД-12, 720R665 (28.1R26)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Автокамера 9.00R20 (260-508)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Автокамера 10.00R20"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 10:3523.06.2017 10:3523.06.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054539Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 21:0012.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Начальная цена

    8 258 236,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    22.11.14.190

    Шины и покрышки пневматические прочие новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина О-103, 14.00R20 нс18, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Автошина TYREX CRG, VM-201, 8.25R20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Автошина TYREX CRG, VM-201, 8.25R20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Автошина CORDIANT OFF ROAD, OS-501, 225/75R16, 160 (Q)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Автошина CORDIANT ALL TERRAIN 109T, 235/75R15, 190 (S)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Автошина CORDIANT ALL TERRAIN 109T, 235/75R15, 190 (S)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Автошина CORDIANT ALL TERRAIN 109T, 235/75R15, 190 (S)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Сельхозшина ФД-14А, 21.3R24 нс 12 , камера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Автошина CORDIANT POLAR 2, PW-502 шип, 205/65R15, 190 (T)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Автошина КАМА-219, 225/75R16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Автошина КАМА-219, 225/75R16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Автошина Viatti Bosco Nordico V-523, 215/55R17 шип"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс20, камера, о/л"

    Кол-во: 21

    "Позиция 14"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс20, камера, о/л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс20, камера, о/л"

    Кол-во: 28

    "Позиция 16"

    "Автошина TUNGA-EXTREME CONTACT, PW-302 шип, 195/65R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Автошина TUNGA NORDWAY 109Q шип, 235/75R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Автошина TUNGA NORDWAY 109Q шип, 235/75R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Автошина TUNGA NORDWAY 109Q шип, 235/75R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Автошина TUNGA NORDWAY 109Q шип, 235/75R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Автошина NT-202, 235/75R17.5"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 35

    "Позиция 23"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 28

    "Позиция 24"

    "Автошина КАМА-1260, 425/85R21 нс18 , камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Автокамера 12.00-24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Автокамера 12.00-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Сельхозшина ФД-14А, 21.3R24 нс 10 , камера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Сельхозшина НКФ-8, 9.00-16 , камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Автошина NR-201, 275/70R22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Автошина NF-201, 275/70R22.5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "Автошина CORDIANT OFF ROAD, OS-501, 235/75R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Автошина CORDIANT OFF ROAD, OS-501, 235/75R15, 160 (Q)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 33"

    "Сельхозшина КФ-97, 16.5/70-18 нс10, камера, о/л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Автошина ИД-П284, 500/70-508 (1200-500-508) нс16, камера, о/л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Автошина ОИ-25, 14.00-20 нс14, камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс18, камера, о/л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Автошина TYREX CRG POWER, О-184, 425/85R21 нс18, камера, о/л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CS-501, 195/70R15С, 170 (R)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Автошина CORDIANT BUSINESS, CA-1 109/107R, 215/70R15С, 170 (R)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Автошина КАМА-515, 205/75R15 шип"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Автошина CORDIANT PROFESSIONAL, FR-1, 385/65R22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Автошина Viatti Bosco A/T V-237, 225/65R17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Автокамера 8.15-15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Автокамера 21.3-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Автокамера 21.3-24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Автошина Viatti-237, 245/70R16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Автошина КАМА-402, 12.00R20 , камера, о/л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Автошина КАМА-1260-2, 425/85R21 нс14 , камера, о/л"

    Кол-во: 12

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