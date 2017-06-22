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Номер извещения
31705054539
Уникальный номер закупки
17/2.2/0022797/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка автошин для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
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Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 10:3523.06.2017 10:3523.06.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054539Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 21:0012.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" Сибирского федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Начальная цена
21 341 588,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
22.11.14.190
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 21
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 42
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 25
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 48
Кол-во: 18
Кол-во: 66
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 28
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 32
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 21
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 24
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 10:3523.06.2017 10:3523.06.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054539Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 21:0012.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 21:0012.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054539Подведение итогов не позднее Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для филиалов ОООО "Газпром трансгаз Томск" Дальневосточного федерального округа 0001/17/2.2/0022797/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Начальная цена
8 258 236,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
22.11.14.190
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 21
Кол-во: 6
Кол-во: 28
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 35
Кол-во: 28
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 12
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