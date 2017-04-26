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    Главная / Торги / Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705054555

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020958/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20958 Москва СМСП.rar

    20958 Продление вскрытия 01.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054555Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 21:0002.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054555Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054555Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Начальная цена

    3 048 309,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    21.20.2

    Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОНКОР ТАБЛ 10 МГ №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "КОНКОР АМ 5МГ/10 МГ № 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ЭГИЛОК, ТАБЛ. 25 МГ Х 60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ЭГИЛОК ТАБЛ.50 МГХ60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "БЕТАЛОК ЗОК ТАБЛЕТКИ 50 МГ №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "БЕТАЛОК ЗОК, ТАБ. 25 МГ № 14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "НЕБИЛЕТ ТАБЛЕТКИ 5МГ №28"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "КАРВЕДИЛОЛ-ТЕВА 12,5 МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "АМЛОДИПИН 10МГ №30 ТАБЛЕТКИ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "АМЛОДИПИН ТАБЛЕТКИ 5МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "БЕТАСЕРК 24 МГ № 20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "ВЕСТИБО ТАБЛ 24 МГ №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "ТРИХОПОЛ ТАБ 250 МГ № 20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "ВЕРМОКС 100 МГ №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "НЕМОЗОЛ ТАБЛ 400 МГ №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "НЕМОЗОЛ СУСП 100 МГ/5 МЛ 20 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "КСИМЕЛИН СПРЕЙ 0,1% - 10 МЛ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "ОТРИВИН С МЕНТОЛОМ И ЭВКАЛИПТОМ, СПРЕЙ 0.1%-10 МЛ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "ДЛЯНОС СПРЕЙ 0,1% 10 МЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "ГАЛАЗОЛИН 0,1%- 10,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "НАФТИЗИН фл. 0,1% 10мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "НАЗИВИН НАЗАЛЬНЫЕ КАПЛИ 0,05% 10мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "НАЗИВИН КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ 0,025%, 10 МЛ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "АКВА МАРИС, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 30 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "ФАЛИМИНТ драже 25 мг х 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "ФАРИНГОСЕПТ, таб. х 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "ГЕКСОРАЛ СПРЕЙ 0,2% 40 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА ФЛ 25МЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "ТАНТУМ ВЕРДЕ 30МЛ СПРЕЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР ПОР.Д/ИНГАЛ. 80МКГ 120ДОЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "БЕРОДУАЛ Н, АЭР. 20МКГ+50МКГ 200ДОЗ 10МЛ №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ фл. 50мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ГЕПАТРОМБИН Г СВЕЧИ №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "СОЛКОСЕРИЛ ДЕНТАЛ 5% АДГЕЗИВНАЯ ПАСТА 5Г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "МЕТРАГИЛ ДЕНТА ГЕЛЬ 20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "ХОЛИСАЛ ГЕЛЬ СТОМАТ. ТУБА 10Г"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "ЛАНТУС СОЛОСТАР 100 ЕД/МЛ 3МЛ №5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "КОНКОР ТАБЛ. 5МГ. №30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "СИНУПРЕТ ДРАЖЕ №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "ПОЛИДЕКСА СПРЕЙ НАЗАЛ. ФЛ 15 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "СВЕЧИ С ЦЕФЕКОНОМ Д -0,25 №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "ИНСТЕНОН АМП. 2 МГ Х 5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "ЭКСТРАКТ ХВОЙНЫЙ С МАСЛОМ ПИХТЫ И ЧАБРЕЦА ДЛЯ КУПАНИЯ МАЛЫШЕЙ 250 МЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "ХВОЙНЫЙ КОНЦЕНТРАТ "ДОКТОР СОЛЬМОРЕЙ" С МАСЛОМ ПИХТЫ 900Г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "СКИПАР ЭМУЛЬСИЯ СКИПИДАРНАЯ БЕЛАЯ С ЭКСТРАКТАМИ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ 1ЛИТР"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "СКИПАР РАСТВОР СКИПИДАРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ С ЭКСТРАКТАМИ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ 1ЛИТР"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "ШИПОВНИКА ПЛОДЫ ФИЛЬТР-ПАКЕТ 2Г №20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 48"

    "ШИПОВНИКА ПЛОДЫ 100Г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "УРОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР ФИТОНЕФРОЛ ФИЛЬТР-ПАКЕТ 2Г №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ СБОР ФИЛЬТР-ПАКЕТ 2Г №20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "АРФАЗЕТИН СБОР ФИЛЬТР-ПАКЕТ 2Г №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "ГРУДНОЙ СБОР №4 ФИЛЬТР-ПАКЕТ 2Г №20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ ФИЛЬТР-ПАКЕТ 1,5Г №20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 54"

    "ТАВЕГИЛ таб 1мг х 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "ЗИРТЕК 10 МГ., 7ТАБЛ./УП."

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "КЛАРИТИН, ТАБ.10 МГ № 30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "КЛАРИТИН СИРОП 5 МГ/5МЛ ФЛ 120 МЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "ДИМЕДРОЛ, амп. 1% 1 мл х 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "ИНОКАИН ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ 0,4% 5 МЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ 20% ТЮБИК-КАПЕЛЬНИЦА 1МЛ №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "АНАУРАН УШНЫЕ КАПЛИ 25 МЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "ЛЕВОМИЦЕТИН, глазные капли 0,25% (фл) 10мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "ОТИПАКС 15мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "ПИМАФУКОРТ МАЗЬ 15 Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "КРЕМ ДЕТСКИЙ, 75 МЛ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "РАДЕВИТ МАЗЬ 35 Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "БЕПАНТЕН-ПЛЮС КРЕМ 5% 30,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "КАРМОЛИС Р-Р ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ И ВНУТРЬ КАПЛИ 80 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "ПАРА-ПЛЮС АЭР. 116Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "МАЗЬ ДОКТОР ТАЙСС ЭВКАЛИПТ МАЗЬ 50,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "АММИАК, РАСТВОР 10% 40МЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "ЭЛЬКАР РАСТВОР Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ 0,3 -100МЛ ФЛ."

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "ПИНОСОЛ КАПЛИ 10МЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "МАСЛО МАССАЖНОЕ "НАША МАМА" 125МЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "ЦЕРЕПРО 250МГ/МЛ 4МЛ Р-Р ДЛЯ В/В И В/М ВВЕД. АМП. №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "ФЛУКОНАЗОЛ КАПС 50 МГ № 7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "ДИФЛЮКАН КАПС 150 МГ № 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "АЦИКЛОВИР КРЕМ 5%, 5,0 Г"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "АРБИДОЛ 50 МГ №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "АРБИДОЛ, таб. 100 мг х 10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "ТАМИФЛЮ, КАПС. 75 МГ № 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "КАГОЦЕЛ 0,012 №10 ТАБЛ."

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "ДИКЛОФЕНАК СВЕЧИ 100 МГ № 10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "ДИКЛОФЕНАК АМП. 25МГ/МЛ 3МЛ №5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 85"

    "ДИКЛОФЕНАК-АКРИ, МАЗЬ 1% 30 Г"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "ИНДОМЕТАЦИН мазь 10% 40г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "АЭРТАЛ ТАБЛЕТКИ 100МГ №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "ВОЛЬТАРЕН амп 75мг 3мл х 5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "КЕТОРОЛ АМПУЛЫ 30МГ/МЛ, 1МЛ №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 90"

    "КЕТАНОВ АМП 30 МГ 1 МЛ №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "КСЕФОКАМ 8МГ N5 АМП."

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "МЕЛОКСИКАМ ТАБЛ 15 МГ №20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "МЕЛОКСИКАМ ТАБЛ 7,5 МГ №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "МОВАЛИС АМПУЛЫ 15МГ №3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 95"

    "МОВАЛИС, ТАБЛ. 15 МГ Х 20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ СУСПЕНЗИЯ 100МГ/5МЛ 100МЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "НУРОФЕН, таб. 200 мг х 12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "ДЕКСАМЕТАЗОН 4МГ/1МЛ Р-Р Д/ИН. 1МЛ АМП. №25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "ПРЕДНИЗОЛОН 30МГ/1МЛ Р-Р Д/В/В И В/М. АМП. №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Л-ТИРОКСИН ТАБЛ 100 МКГ №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Л-ТИРОКСИН ТАБЛЕТКИ 50МКГ №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "ЭУТИРОКС ТАБЛ 25 МГ № 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "ЭУТИРОКС ТАБЛ 75 МГ № 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "АМОКСИКЛАВ 500 МГ /125 МГ № 14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "АМОКСИКЛАВ 1000 МГ ТАБЛЕТКИ №14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "АМОКСИКЛАВ СУСПЕНЗИЯ 312,5/5 МЛ 100 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "АУГМЕНТИН ТАБ 500/125 МГ № 14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "АУГМЕНТИН ТАБ. П/О 875МГ/125МГ №14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "АУГМЕНТИН СУСП 400 МГ +57 МГ/5 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "СУПРАКС 100МГ/5МЛ ГРАН. Д/ПРИГОТ. СУСП."

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "ЦЕФТРИАКСОН 1Г ПОР. Д/ПРИГ. Р-РА Д/В/В И В/М ВВЕД. ФЛ. №50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "БИСЕПТОЛ ТАБЛ 480 МГ №28"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "СУМАМЕД ТАБ. П/О 500МГ №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "СУМАМЕД СУСПЕНЗИЯ 200 мг/5 мл-15мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "КЛАЦИД СР ТАБЛЕТКИ П/О 500МГ №14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "ТАВАНИК 5МГ/МЛ 100МЛ ФЛ РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "АВЕЛОКС ТАБ 400 МГ № 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "АЛЬФА НОРМИКС ТАБ 200 МГ №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "ФЛЮКОСТАТ КАПС 150 МГ № 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "ФИНЛЕПСИН ТАБЛЕТКИ 200МГ №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "АТАРАКС ТАБЛЕТКИ 25МГ №25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "ДОНОРМИЛ ТАБЛ 15 МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "БЕЛЛАТАМИНАЛ № 30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "ГЛИЦИН 100 МГ № 50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 125"

    "ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 25мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 126"

    "НОВО-ПАССИТ ТАБ. П/О 200МГ №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "НОВО-ПАССИТ Р-Р 100МЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "ПЕРСЕН ТАБЛ. П/О №40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "ТЕНОТЕН ТАБ. №40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "АМИТРИПТИЛИН 25МГ №50, ТАБЛЕТКИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "КАВИНТОН КОНЦ. Д/ПРИГ Р-РА Д/ИНФ 5 МГ/МЛ АМП 5 МЛ №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 132"

    "ЦЕРЕБРОЛИЗИН АМП 10 МЛ Х 5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "АКТОВЕГИН АМП. 400МГ 10МЛ №5"

    Кол-во: 45

    "Позиция 134"

    "АКТОВЕГИН Р-Р Д/ИН. АМП. 40МГ/МЛ 5МЛ №5"

    Кол-во: 79

    "Позиция 135"

    "НЕЙРОКС Р-Р Д/ИН 50МГ/МЛ 5МЛ № 5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "МЕКСИДОЛ АМПУЛЫ 5%, 5 МЛ №5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 137"

    "ЦЕРЕТОН Р-Р 250 МГ 4МЛ № 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "ЦИТОФЛАВИН АМПУЛЫ 10 МЛ №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "ПИРАЦЕТАМ АМП 20% 5 мл х 10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 140"

    "НООТРОПИЛ АМП 20% 5 МЛ х 12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 141"

    "ПРОЗЕРИН АМПУЛЫ 0,05% 1МЛ №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "ДОЛГИТ КРЕМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 5%, 20 Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "КЕТОНАЛ амп. 100мг 2мл х 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "ХОНДРОКСИД МАЗЬ 30,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "МИДОКАЛМ, АМП. 10% 1МЛ № 5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 146"

    "МИДОКАЛМ, ТАБЛ. 50 МГ № 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "СИРДАЛУД 2МГ ТАБ. №30 *"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "СИРДАЛУД ТАБЛЕТКИ 4МГ №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "АЛЛОПУРИНОЛ ТАБЛ 100 МГ №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "НОВОКАИН 0,5% 5 МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 151"

    "НОВОКАИН 2% 2МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 152"

    "ЛИДОКАИН АМП 2% 2 МЛ №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 153"

    "ТРОМБО АСС, ТАБ. 100 МГ № 28"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "КАРДИОМАГНИЛ, таб. 75 мг х 100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "ТРОМБО АСС 50МГ ТАБ. ПОКР. КИШЕЧНОР. ОБ. №28 *"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА таб. 500мг х 10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 157"

    "ЛИДОКАИН СПРЕЙ ДЛЯ МЕСТН. ПРИМ. ДОЗИР. 10% 38Г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "БАРАЛГИН М, АМП. 5 МЛ. №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 159"

    "РЕВАЛГИН АМП. 5 МЛ №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "ТЕМПАЛГИН, таб. Х 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "СПАЗМАЛГОН ТАБ. №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "АНАЛЬГИН, таб. 500 мг х 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "КАПОТЕН, таб. 25 мг х- 40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 164"

    "ГЕПАРИН МАЗЬ 25 Г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 165"

    "КЕТОТИФЕН ТАБЛ 1 МГ №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "НОРВАСК 10 МГ №30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "НОРВАСК ТАБЛЕТКИ 5МГ №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "НИФЕКАРД ХЛ ТАБЛЕТКИ РЕТАРД 30 МГ № 30 ШТ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "КОРИНФАР, таб. п/о 10 мг х 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "ЛЕРКАМЕН 10 МГ № 28"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "ВЕРАПАМИЛ, таб. п/о 80 мг х 30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "ВЕРАПАМИЛ, АМП. 0,0025/МЛ - 2 МЛ №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "ИЗОПТИН С Р 240МГ ТАБ. ПРОЛОНГ. ДЕЙСТВ. П/О №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "КАРДИКЕТ ТАБ. 20 МГ № 20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 175"

    "ИЗОКЕТ СПРЕЙ 12,5 МГ/ДОЗА 15 МЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "РИБОКСИН амп. 2% -10,0 х 10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 177"

    "МИЛДРОНАТ АМПУЛЫ 10% 5МГ 5МЛ №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 178"

    "МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25 % -10,0 № 10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 179"

    "КОРВАЛОЛ 25 МЛ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 180"

    "ВАЛОКОРДИН, ФЛ. 20 МЛ."

    Кол-во: 40

    "Позиция 181"

    "ВАЛОСЕРДИН 25 МЛ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 182"

    "ВАЛИДОЛ, таб 60 мг х 10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 183"

    "ПАНАНГИН амп 10мл х 5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "ФИЗИОТЕНЗ ТАБЛЕТКИ 0,02МГ №14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "ЭБРАНТИЛ 5 МГ. / МЛ. 5 МЛ. АМПУЛЫ № 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "АРИФОН ретард, таб. 1,5 мг х 30"

    Кол-во: 40

    "Позиция 187"

    "АРИФОН ТАБЛЕТКИ 2,5МГ №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "ФУРОСЕМИД таб 40мг х 50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "ФУРОСЕМИД, амп.1% 2 мл х 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 190"

    "ЛАЗИКС, амп. 2 мл х 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "ВЕРОШПИРОН 50 МГ № 30"

    Кол-во: 25

    "Позиция 192"

    "ВЕРОШПИРОН, таб. 25 мг х 20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 193"

    "ДИУВЕР ТАБЛ 5 МГ №60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 194"

    "ТРЕНТАЛ амп 2% 5мл х 5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 195"

    "ТРЕНТАЛ 400МГ ТАБ. С ЗАМЕДЛЕН. ВЫСВ. П/О №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "ЛИПРИМАР ТАБЛЕТКИ 10 МГ 3о"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "ЛИПРИМАР ТАБЛЕТКИ 20 МГ 3о"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "АТОРИС ТАБЛЕТКИ 10МГ №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 199"

    "ЗОКОР 10 МГ №28 ТАБЛЕТКИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "СИМВАСТАТИН ТАБЛЕТКИ 10 МГ 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "СИМВАСТАТИН ТАБЛЕТКИ 20 МГ 30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 202"

    "ЦЕЛЕСТОДЕРМ В МАЗЬ 15Г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "ТРИДЕРМ, крем 15 г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "ЛОРИНДЕН С мазь 15г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "СИНАФЛАН МАЗЬ 0,025% ТУБА 10Г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "АДВАНТАН КРЕМ 0,1 % 15 Г."

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "ХЛОРГЕКСИДИН БИГЛЮКОНАТ 0,05%,100мл"

    Кол-во: 300

    "Позиция 208"

    "МИРАМИСТИН Р-Р Д/МЕСТ. ПРИМ. ФЛ 0,01% 50 МЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 209"

    "ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, фл.3% 40 мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 210"

    "РАСТВОР ЙОДА СПИРТОВОЙ 5% 10МЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 211"

    "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ, фл. 10 мл"

    Кол-во: 49

    "Позиция 212"

    "ФУКОРЦИН Р-Р 25 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "БЕТАДИН р-р 10% 120 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "ФУРАЦИЛЛИН ТБ 0,02 МГ №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 215"

    "ЛЮГОЛЯ РАСТВОР С ГЛИЦЕРИНОМ 25мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 216"

    "ДИПРОСПАН 1 МЛ № 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Гидрокортизон 1 % - 10,0, мазь"

    Кол-во: 500

    "Позиция 218"

    "ДИРОТОН ТАБЛЕТКИ 5МГ №28"

    Кол-во: 20

    "Позиция 219"

    "ДИРОТОН ТАБЛЕТКИ 10МГ №28"

    Кол-во: 30

    "Позиция 220"

    "ДИРОТОН ТАБЛЕТКИ 20МГ №28"

    Кол-во: 6

    "Позиция 221"

    "ЭКВАТОР ТАБЛЕТКИ 5МГ/10 МГ №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 222"

    "МОНОПРИЛ 10МГ N28ТАБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "ПРЕСТАРИУМ А ТАБЛ 10 МГ №30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 224"

    "ПРЕСТАРИУМ А ТАБЛ 5 МГ №30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 225"

    "ПРЕСТАНС ТАБЛ. 10 МГ+10 МГ ФЛ.ПОЛИМ. (ДОЗАТОР) Х30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ А ТАБЛ 5 МГ +1,25 МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "КО-РЕНИТЕК ТАБЛЕТКИ 20МГ №28"

    Кол-во: 5

    "Позиция 228"

    "РЕНИТЕК ТАБЛЕТКИ 5МГ №14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 229"

    "РЕНИТЕК ТАБЛЕТКИ 10МГ №14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 230"

    "РЕНИТЕК ТАБЛЕТКИ 20 МГ №14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 231"

    "ЭНАП Р 1.25МГ/МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. 1 МЛ. №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "ВАЛЗ 160МГ № 28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "АТОРВАСТАТИН 20 МГ № 30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "НИТРОСПРЕЙ СПРЕЙ 0,0004/ДОЗ 200 ДОЗ 10 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ, капс. 300 мг х 30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 236"

    "АЛЛОХОЛ, ТАБЛ. П/О 210 МГ Х 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "ХОФИТОЛ ДРАЖЕ №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "ГЕПАБЕНЕ КАПС №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "ДЮФАЛАК 200 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "ФОРТРАНС ПОР.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Р-РА ВНУТР. 64Г №4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 241"

    "ЛОПЕРАМИД КАПС 2 МГ № 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 242"

    "ЭНТЕРОЛ 250МГ КАПС. №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "ЭНТЕРОФУРИЛ СУСП. 200МГ/5 МЛ 90 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "ЭНТЕРОФУРИЛ КАПСУЛЫ 200 МЛ №16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "МАКМИРОР 200 МГ № 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ 5 Д № 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "АЦИПОЛ КАПС 0,4 №30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 248"

    "ЛИНЕКС КАПС. №16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 249"

    "ХИЛАК ФОРТЕ 100 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 250"

    "МЕЗИМ ФОРТЕ 10000 ТАБЛ П/О №20"

    Кол-во: 80

    "Позиция 251"

    "ПАНКРЕАТИН ТБ № 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "КРЕОН 10000, КАПС. 150 МГ Х 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "ФЕСТАЛ ДРАЖЕ №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "АКТРАПИД 100 ЕД/1 10 МЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 255"

    "ПРОТАФАН ИНС.НМ 100МЕ/МЛ СУСП. Д/П/К. 10МЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "СИОФОР ТАБ. 500 МГ № 60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "ФОСФАЛЮГЕЛЬ ПАКЕТ 16 г х 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "ДЕ-НОЛ 120МГ ТАБ. №56"

    Кол-во: 80

    "Позиция 259"

    "ГЕВИСКОН СУСП. ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ (МЯТНАЯ) ФЛ 300 МЛ №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "ГАСТАЛ ТБ.№30"

    Кол-во: 19

    "Позиция 261"

    "ГАСТРОФАРМ 2,50МГ №18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 262"

    "МЕТЕОСПАЗМИЛ № 30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 263"

    "ЭСПУМИЗАН КАПС 40МГ №25"

    Кол-во: 99

    "Позиция 264"

    "ПАРИЕТ 20 МГ ТАБ №14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "ПАРИЕТ ТАБЛЕТКИ 10 МГ №14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "ОМЕЗ КАПС. 20 МГ х 30"

    Кол-во: 200

    "Позиция 267"

    "КВАМАТЕЛ ТАБЛЕТКИ 20МГ №28"

    Кол-во: 3

    "Позиция 268"

    "ДЮСПАТАЛИН РЕТАРД КАПСУЛЫ 200МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "ПЛАТИФИЛЛИНА ГИДРОТАРТРАТ 0.2% 1МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "ПАПАВЕРИН 2%- 2,0 № 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "НО-ШПА АМП 40 МГ 2 МЛ Х 25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 272"

    "НО-ШПА, таб.40 мг х 100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "АТРОПИН 0,1 % 1 МЛ № 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 274"

    "МОТИЛИУМ, ТАБЛ. ЛИНГВ. 10 МГ Х 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "ЦЕРУКАЛ амп 10мг 2мл х 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 276"

    "УРСОСАН 250МГ КАПС. №50 *"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "ГЕПТРАЛ 400 МЛ ПОР./ДЛЯ ИН. №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 278"

    "ПЛАГРИЛ ТАБЛЕТКИ 75 МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "КСАРЕЛТО ТАБЛ 20 МГ № 14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 280"

    "АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА, ФЛ. 5% 100 МЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 281"

    "ДИЦИНОН, амп. 250 мг х 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 282"

    "ВИКАСОЛ амп 1% 1МЛ х 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "МАЛЬТОФЕР ТАБЛ. 100 МГ № 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "СОРБИФЕР ДУРУЛЕС ТАБЛЕТКИ 320МГ №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400 МЛ."

    Кол-во: 500

    "Позиция 286"

    "НАТРИЯ ХЛОРИДА ИЗОТОНИЧЕСКИЙ Р-Р 0,9% ФЛ. 200"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 287"

    "ГЛЮКОЗА амп. 40% 10мл х 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "КАЛИЯ ХЛОРИД 4% 10 МЛ № 10 Р-Р ДЛЯ ИНЬЕКЦИЙ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 289"

    "КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ ФЛ 250 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "НАТРИЯ ХЛОРИД АМП 0,9% 10 МЛ №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 291"

    "КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД амп. 10% 10мл х 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 292"

    "КОФЕИН БЕНЗОАТ НАТРИЯ амп.20% 1мл х 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД амп. 0.1% 1мл х 5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 294"

    "СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "КОРГЛИКАРД АМП. 0,06% 1 МЛ №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "ДИГОКСИН ТАБЛЕТКИ 0,25МГ №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 297"

    "НОВОКАИНАМИД 10% 5МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "КОРДАРОН, амп 150мг 3мл х 6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "СИОФОР ТАБ. 850 МГ № 60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 300"

    "СИОФОР ТАБЛ 1000 МГ №60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 301"

    "ГАЛВУС МЕТ 50 МГ/500 № 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 302"

    "ГАЛВУС 50 МГ № 28"

    Кол-во: 8

    "Позиция 303"

    "ГЛЮКОФАЖ ТАБЛЕТКИ П/О 500МГ №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "ГЛИБОМЕТ 0,4+0,0025 №40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "ДИАБЕТОН МВ ТАБЛЕТКИ 60МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "ТИАМИНА ХЛОРИД5% Р-Р Д/В/М АМП. 1МЛ №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 307"

    "ПИРИДОКСИНА Г/Х амп 1% 1мл х 10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 308"

    "ЦИАНОКОБАЛАМИН 500МКГ 1МЛ Р-Р Д/ИН. АМП."

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА амп. 5% 2мл № 10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 310"

    "МИЛЬГАММА АМП 2 МЛ №5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 311"

    "МИЛЬГАММА ДР. 100 МГ №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 312"

    "АЕВИТ КАПСУЛЫ № 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 313"

    "НЕЙРОМУЛЬТИВИТ ТАБ. ПОКР. ПЛЕНОЧ. ОБ. №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "МАГНЕ В6 №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 315"

    "ТИОКТАЦИД 600МГ/24МЛ Р-Р ДЛЯ В/В .АМП. №5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 316"

    "ВАРФАРИН ТАБЛЕТКИ 2,5МГ №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "ГЕПАРИН ФЛАКОН 5000МЕ/МЛ 5МЛ №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 318"

    "ФРАКСИПАРИН Р-Р п/к введ. 9500 МЕ шпр./амп. 0.6 мл. х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 319"

    "ФРАКСИПАРИН 9500МЕ 0.3МЛ Р-Р Д/П/К ШПР. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "ГИДРОКОРТИЗОН СУСПЕНЗИЯ 125 МГ/5 МЛ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 321"

    "БЕРОДУАЛ РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ФЛАКОН 20МЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 322"

    "БЕРОТЕК Н аэр. 100мкг/доза 200 доз 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 323"

    "БЕРОТЕК РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ 20 МЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 324"

    "СЕРЕТИД АЭР ДЛЯ ИНГАЛ. 25МКГ+125МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "АТРОВЕНТ Н АЭРОЗОЛЬ 20МКГ/ДОЗА 200ДОЗ 10МЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 326"

    "ПУЛЬМИКОРТ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ 0.25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 327"

    "ПУЛЬМИКОРТ (СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРА) 0,5МГ/МЛ 2МЛ N20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "ЭУФИЛЛИН АМП 2,4% - 10,0 №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 329"

    "ЭРЕСПАЛ 80МГ ТАБ. П/О №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 330"

    "ЛАЗОЛВАН РАСТВОР 15МГ/2МЛ ФЛАКОН 100МЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 331"

    "ЛАЗОЛВАН, СИРОП 30 МГ/5 МЛ - 100 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 332"

    "ЛАЗОЛВАН, ТАБЛ. 30 МГ Х 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 333"

    "АЦЦ ГРАНУЛЯТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО НАПИТКА 200 МГ №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 334"

    "АЦЦ ЛОНГ, таб. шип. 600 мг х 10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 335"

    "ФЛУИМУЦИЛ 600МГ ТАБ. РАСТВ. №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 336"

    "ФЛУИМУЦИЛ АНТИБИОТИК ИТ 500МГ ЛИОФ.ПОР. Д/ПРИГ.Р-РА Д/ИН. ФЛ. №3+Р-ЛЬ М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 337"

    "ФЛУИМУЦИЛ Р-Р ДЛЯ ИНГ 300 МГ/3 МЛ №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 338"

    "АСКОРИЛ ФЛ 100 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "ФЛЮДИТЕК СИРОП 2% , 125 МЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 340"

    "СУПРАСТИН ТАБ 25МГ. № 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 341"

    "СУПРАСТИН АМП 2% 1 МЛ Х 5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 342"

    "БЕТАСЕРК ТАБЛЕТКИ 16МГ №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 343"

    "ПЕНТОКСИФИЛЛИН АМПУЛЫ 2% 5МЛ №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 344"

    "АНАПРИЛИН 0.04Г ТАБ. №112"

    Кол-во: 5

    "Позиция 345"

    "СОТАГЕКСАЛ 80МГ ТАБ. №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 346"

    "КОНКОР, ТАБЛ. 2.5 МГ № 30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 347"

    "ДИЦЕТЕЛ ТАБЛ П/О 50 МГ №20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 348"

    "ПРЕСТАНС ТАБЛ. 5 МГ+10 МГ ФЛ.ПОЛИМ. (ДОЗАТОР) Х30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "НОЛИПРЕЛ А 2,5 МГ/0,625 №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 350"

    "ФОЗИКАРД 5МГ № 28"

    Кол-во: 5

    "Позиция 351"

    "ТРИТАЦЕ ТАБ 5МГ№ 28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "ЛОЗАП ТАБЛ П/О 50 МГ №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 353"

    "ГЛЮКОЗА 5 % 200 МЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 354"

    "ЭРЕСПАЛ СИРОП 150МЛ ФЛ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 355"

    "АНАЛЬГИН АМПУЛЫ 50% 2МЛ №10"

    Кол-во: 70

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