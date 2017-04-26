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Номер извещения
31705054555
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020958/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054555Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 21:0002.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054555Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054555Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лекарственных средств, лекарственных сборов, настоек, масел для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0020958/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Начальная цена
3 048 309,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
21.20.2
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Документация лота
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