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Номер извещения
31705054199
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025792/ГПХГ
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке «Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ» (№ 0056/17/2.1/0025792/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017). Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-80
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 09:00 GMT +316.05.2017 09:0016.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054199Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054199Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054199Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054199Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю заказчика на стройке "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины 6Т-14Т Калининградского ПХГ"
Начальная цена
11 630 263,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
71.20.19.190
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8988
Кол-во: 5016
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