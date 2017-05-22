Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Извещатель охранный ИО 409-12 "Фотон-10"" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Клавиатура С2000-К" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Прибор приемно-контрольный С-2000-2, исп 01" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Считыватель бесконтактных пластиковых карт накладной С2000-Proxy Н АЦДР.425729.004" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Датчик открытия накладной на металл марка MET-200 с металлорукавом зазор до 45 мм Tane Alarm" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм" Кол-во: 7

"Позиция 8" "Извещатель охранный ИО 409-12 "Фотон-10"" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Кнопка выхода Vizit EXIT 300М Количество нажатий , не менее 300000 Коммутируемый ток, А, не более 1 Рабочее напряжение, В, не более 24 температура от минус 10 до плюс 50°С" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Замок электромагнитный с уголком для крепления замка, открывание от себя BEL-1200S EBELCO" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-24 выходной мощностью 15Вт напряжением питания 90-264В переменного тока частотой 47-63Гц или 110-370В постоянного тока на номинальное выходное напряжение 24В+/-1% одноканальный на максимальный ток нагрузки 0,63А с монтажом " Кол-во: 3

"Позиция 13" "Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-24 выходной мощностью 15Вт напряжением питания 90-264В переменного тока частотой 47-63Гц или 110-370В постоянного тока на номинальное выходное напряжение 24В+/-1% одноканальный на максимальный ток нагрузки 0,63А с монтажом " Кол-во: 1

"Позиция 14" "Джойстик манипулятор T8311 одна из 3-х составных частей панели управления PTZ-камерами AXIS T8310" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Монитор NEC EA244WMI-BK 24"" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Удлинитель KVM ADDERLink X-DVI PRO MS: USB, Аудио и 2xDVI (на 2 монитора) до 50м." Кол-во: 1

"Позиция 17" "Удлинитель USB порта по витой паре ATEN UCE60" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Монитор NEC EA244WMI-BK 24"" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Ноутбук Dell Inspiron 3543 Core i5 2200 МГц Broadwel, Шина/Кеш:3 Mb L2 (L3) Cache, 4096 Мб DDR, 15.6"(1366х768), 500Гб HDD" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Тюнер цифровой TU-6200 Inter-M" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Извещатель магнитоконтактный ИО-102-4" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000-Ethernet АЦДР.426469.028" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М в том числе: -кабель подключения к персональному компьютеру, АЦДР.685611.066 -1шт; -преобразователь интерфейсов, "USB-RS232", АЦДР.426469.033 -1шт" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Извещатель охранный ИО 409-12 "Фотон-10"" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1G.ТУ 4372-007-88226999-2009" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-14 ТУ 4372-007-88226999-2009" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Стойка трехсторонняя PERCo-BH02 2-16,в комплекте: 1 Анкер для крепления к полу PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) - 3шт;" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Поручень длиной 925 мм PERCo-BH02 1-00 - нержавеющая сталь" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Патрубок PERCo-BH02 0-00 прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом), сплав ЦАМ (черный цвет)" Кол-во: 8

"Позиция 32" "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02F 2-04" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС АЦДР.426469.021 системы охраны интегрированной Орион" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-3М ТУ 4372-001-49518441-99" Кол-во: 4

"Позиция 37" "Оповещатель пожарный звуковой и световой МАЯК-24К" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Громкоговоритель B406T настенный мощностью 6Вт, 100В" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Блок питания MOXA MDR-40-24 AC-DC сетевой преобразователь Входное напряжение AC 85...264 В Входное напряжение DC 120...370 В Выходная мощность 40 Вт Выходное напряжение 24 В Выходной ток до 1,7 А Температура окружающей среды: от -10 до 60 C, MOXA" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Разъем Hyperline CON-IEC 60320 C19 (220В, 16A), для подключения к кабелю питания, контакты на винтах (плоские контакты внутри разъема)" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Устройство удаленного управления розетками электропитания по сети с поддержкой управления по смс, NetPing 8/PWR-220v3/sms, 8 управляемых розеток, металлический корпус для установки в стойку 19U" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13) Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-BK Стандарт IEC 60227, CEBEC 809, NF-USE 1353" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Устройство защиты линии питания (220В) УЗП-220 ИМПФ.468243.009 ЭТ" Кол-во: 8

"Позиция 44" "Устройство защиты портов в сети Ethernet с питанием (РоЕ) УЗЛ-ЕП" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Поддержка сервисная SMARNET Cisco Catalyst WS-C3560CG-8PC-S" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Коммутатор Ethernet, 8х10/100/1000 Gigabit Ethernet Ethernet PoE, 2 порта uplink (1G или 1G SFP), 4.44х26.9х21.3 (HхWхD) (cm), 220В, 165 Вт Catalyst WS-C3560CG-8PC-S" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Карта памяти SDHC,16 ГБ, класс 10, скорость чтения 90 Мбит/с, скорость, записи 45 Мбит/с, RP-SDUB16GAK" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Блок питания для поворотных камер БП-220VAC-24VAC/5,0А, ИМПФ.468227.001" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Источник бесперебойного питания Legrand DakerDk 3000" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Резистор постоянный непроволочный металлизированнный МЛТ-2 4,7кОм" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Блок питания MOXA DRP-240-48" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Плата сетевого интерфейса, стандартный 3 109 31 CS141B SK; LEGRAND." Кол-во: 1

"Позиция 53" "Комплект направляющих для установки в стойку 3 109 52; LEGRAND." Кол-во: 2

"Позиция 54" "Агрегат бесперебойного питания. DAKER DK 2000 1,6 кВт, 3 100 51" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Источник бесперебойного питания NIKY 800 ВА LEGRAND" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Источник бесперебойного питания однофазный ON-line двойным преобразованием 10кВА; TRIMOD HE 10000BA SNC LEGRAND" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Источник бесперебойного питания LEGRAND CS141 SK профессиональный сетевой интерфейс встроенный, артикул 310930" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Delta DTM1240 12В 40Ач" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Монитор 24", TFT TN, 1920х1200; MultiSync EA243WM-BK NEC" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Камера IP AXIS Q6045-S Mk II купольная поворотная в герметичном корпусе из нержавеющей стали, заполняемом газом под давлением, с качеством изображения уровня HDTV1080p, IP66;матрица1/3 CMOS с прогрессивной разверткой; 0.6 Лк (цвет), 0.04 Лк (ч/б). Уг" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Кронштейн стенной крепежный AXIS T91C61 из нержавеющей стали с подвесным комплектом T94S01D" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well HRP-100-12. Напряжение постоянного тока 12 В, номинальный ток 8,5 А." Кол-во: 2

"Позиция 63" "Карт-ридер внешний для USB-порта (ASEDrive III USB)" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Комплект документации eToken Media-kit/SERT 1883 для сертифицированных электронных ключей и смарт-карт eToken(сертификат ФСТЭК №1883)" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Ключ электронный смарт-карта eToken PRO (Java)/SC/72K/SERT 1883, защищённая память 72КБ, сертификат ФСТЭК №1883 SC/72K/SERT 1883" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Обеспечение программное Microsoft Office 2010 Professional Plus, сертифицированное ФСТЭК" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Система операционная Microsoft Windows 7 Pro (сертификат ФСТЭК № 2180/1)" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Сетевой контроллер доступа С2000-2" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Модуль SFP Lantech 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 8330-061" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Считыватель бесконтактный Proxy 3МА" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP, сертификат ФСБ СФ/124-1336 дистрибутив" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Блок питания СКАТ-1200М 3А" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Регулятор громкости ATT-03" Кол-во: 8

"Позиция 74" "Коробка установочная для аттенюатора ATT-BOX" Кол-во: 8

"Позиция 75" "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP 3000/10M/ Prof IT 4U RACK 2x920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 6/ 2xDVI 1Gb /DVD-RW/USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты - 1 кмп./ Интеллект Ядро систем" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Устройство грозозащиты SP4500/22910163372" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Камера AXIS P1365: Разрешение 1920x1080 (2 Mp); чувствительность 0,18 лк (цвет)/0,04 лк(ч/б); объектив 2,88 мм" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Гермобокс ТГБ-9-24/12: материал нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь (12Х18Н10Т) Класс защиты IP-66. Uпит 24В DC/AC. Lнар. 420, Oнар. 128, рабочий объем 70х70х215 мм. Робогрева =31/21 Вт. T= -60C/-40C+50C. Холодный пуск. Кронштейн в комплекте" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Камера IP купольная мегапиксельная фиксированная (FIXED DOME) 1280х960 (1.3 MP) день/ночь со встроенным варифокальным объективом 3.3-12мм с АРД (P-IrisControl); H.264/M-JPEG; MiniDome; WDR, встро-енные детектор активности и SD/SDHC Slot; электропитан" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Монитор 42дюйма MultiSync V423-TM, LCD,1920х1080, Вход HDMI x1; Вход DVI x1; Вход VGA x1; Вход Display Port x1; Вход RS-232C x2, VESA 300х300 мм." Кол-во: 1

"Позиция 81" "Крепление настенное наклонное LP34-44T 300 х 300 мм VESA, 35 кг" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Извещатель охранный ИО-102-5 СМК-5 ПГС2.409.000.ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Коммутатор промышленный управляемый L2+ PoE SDP-4208-G-DSC-PoE af/at 8 х 10/100TX PoE at/af + 2 х 10/100/1000T/Dual Speed SFP; Pro-Ring IIs; -40C - 75C ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Lantech" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Конвертер Lantech IEC-0101FT-SC-SM 10/100TX to 100FX SC SM 30KM Slim type w/Relay contact" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Модуль SFP Lantech 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 8330-061" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Коммутатор SDG-5408-G-DS Lantech промышленный управляемый L2+ 8х10/100/1000T+4х100/1000M SFP с PTP V2 ТР ТС 004/2011,ТР ТС 020/2011" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Модуль SFP 8330-061-Е 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver, расширенный температурный диапазон:-40C to 60C ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Конвертер Lantech IEC-0101FT-SC-SM 10/100TX to 100FX SC SM 30KM Slim type w/Relay contact" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Сервер времени MOBATIME серии DTS с функциями первичных часов и устройством радиокоррекции DTS28.SP01.PAT001 с УРПТ 3232А; Mobatime Systems" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Установка радиационного контроля пешеходов РИГ-08ПМ-1." Кол-во: 1

"Позиция 91" "Часы вторичные, с цифровым двусторонним циферблатом, размером 342х123х99, синхронизируемы по LAN, питание PoE; DC-E.57.4.G.D.S. PoE." Кол-во: 1

"Позиция 92" "Часы вторичные, диаметром 300мм, синхронизируемы по LAN, питание PoE; NCP/SAN5.30.210.W" Кол-во: 6

"Позиция 93" "Часы вторичные, диаметром 400мм, синхронизируемы по LAN, питание PoE; NCP/SAN5.40.210.W" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45" Кол-во: 29

"Позиция 95" "Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Металлодетектор арочный БЛОКПОСТ РС-3300" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Преобразователь JetCon 1301-s промышленный Ethernet 1х10/100Base-TX в 1х100Base-FX (одномодовое оптоволокно)." Кол-во: 3

"Позиция 98" "Преобразователь JetCon 1301-s промышленный Ethernet 1х10/100Base-TX в 1х100Base-FX (одномодовое оптоволокно)." Кол-во: 1

"Позиция 99" "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP3000/10M/ Prof IT VS 2061011163 4U RACK 2х920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 6/ 2xDVI 1Gb /DVD-RW/ 2хЛучи/реле 4/4 /USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты " Кол-во: 1

"Позиция 100" "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP3000/10M/ Prof IT VS 2061011164 4U RACK 2х920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 6/DVD-RW/ USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты -1 компл./ Интеллект Ядро сис" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Станция рабочая с возможностью подключения до 2-х мониторов, ПО Интеллект, V-Box Prof 2M-206101116 5" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Устройство переговорное цифровое громкоговорящее DW по IP сети; DW-IP. Армтел" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Усилитель 2х250 TDA-500" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP3000/10M/ Prof IT VS 2061011161 4U RACK 2х920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 5/DVD-RW/ USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты -1 компл./ Интеллект Ядро сис" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Станция рабочая с возможностью подключения до 2-х мониторов, ПО AxxonNext V-Box Prof 2M-206101116 2" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP 3000/10M/ Prof IT 4U RACK 2x920W/2х4GB/SSD 120Gb/ 16Tb RAID 6 /DVD-RW/ USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты - 1 кмп./ Интеллект Ядро системы-1 кмп." Кол-во: 1

"Позиция 107" "Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-1 ПАШК 425119.018 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Монитор HP C9V73AA EliteDisplay E201 20дюйм.TN Monitor C9V73AA (250cd/m2,1000:1, 5ms, 170град./160град., VGA, DVI, DisplayPort, USB 2.0 Hub, 1600x900, LED backlight,EPEAT gold) (Repl XN374AA) Hewlett-Packard" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Компьютер персональный HP 400 ProDesk G2 MT Core i3-4150,4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB),1TB(7200rpm)SATA 3.5 HDD,DVD+/-RW,GigEth,kbd,mouse opt,Win7Pro(64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 wty(K8R69EA) HP K8R69EA, производитель Hewlett-Packard" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Модуль SFP Lantech 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 8330-061" Кол-во: 3

"Позиция 111" "Модуль универсальный абонентских предохранителей 8Х1А 93770101" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" со смарт-картой eToken" Кол-во: 4

"Позиция 113" "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows" Кол-во: 5

"Позиция 114" "Оборудование транспортной сети и телефонной связи 6531.095.013.21.99.10.23.02.С1.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Система УКВ-радиосвязи" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Оборудование транспортной сети и телефонной связи 6531.095.013.21.99.10.23.02.С1.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Сертификат на годовую техническую поддержку СКЗИ КриптоПро CSP на рабочем месте" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Шкаф батарейный для 3 100 52 (20АБК 12В, 9АЧ) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 3 107 71 LEGRAND" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Громкоговоритель рупорный ГР-50.02 МЕТА" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Поддержка техническая сроком на 3 года SMARTNET 8X5XNBD для 2960C Switch 8 FE CON-3SNT-C296C8TC - 1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 121" "Коммутатор CIsco Catalyst WS-C2960C-8TC-L в составе: Коммутатор Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 х Dual Uplink, Lan Base - 1 шт.; Кабель питания AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1,5m - 1 шт.; Комплект крепления 19in RackMount for Catalyst 3560, 2960," Кол-во: 1

"Позиция 122" "Блок питания MDR20-24.Торговая марка Mean Well." Кол-во: 1

"Позиция 123" "Шкаф батарейный с батареямия 3 107 71 Legrand ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Кабель BW1470 для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 2.0 метра.Торговая марка Belsis" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Шкаф батарейный с батареямия 3 107 71 Legrand ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Монитор 24", TFT TN, 1920 x 1200, DVI-D, VGA 15-pin D-sub, кабель 15-pin D-sub в комплекте, AS242W-BK" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Кабель VDV6300-5M для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 5.0 м. Торговая марка VCOM" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Удлинитель USB UCE60" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Створка поворотная с шарнирами черного цвета для автоматической поворотной секции ограждения с шириной прохода 1,2 м из круглой трубы ф32 мм, Perco-BH02 1-05/EL" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-04/EL" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Патрубок PERCo-BH02 0-00 прямой для крепления поручней(в комплекте с крепежом), сплав ЦАМ(черный цвет)" Кол-во: 8

"Позиция 132" "Поручень PERCo-BH02 1-00 длиной 925мм, нержавеющая сталь" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Стойка трехсторонняя PERCo-BH02 2-16,в комплекте: 1 Анкер для крепления к полу PFG IH M 10(с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) -3шт." Кол-во: 1

"Позиция 134" "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-14" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1G" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Сетевой контроллер доступа С2000-2, версия 2.01" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Источник бесперебойного питания ИБЭП-220/24В-120А-1/4(1000)-6U-LAN" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм" Кол-во: 6

"Позиция 139" "Блок индикации С2000-БИ SMD АЦДР.426469.015-01" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО329-4 Стекло-3РК. ЯЛКГ.425132.004 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Станция рабочая с возможностью подключения до 2-х мониторов, ПО AxxonNext V-Box Prof 2M-206101116 8" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Преобразователь промышленный Gigabit Ethernet 1х10/100/1000Base-TX в Gigabit оптоволокно (SFP), входы питания DC 2х1248 В, JetCon 3401G" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Трансивер одномодовый 1000Base-LX 10км SFPGLX10" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Конвертер медиа-конвертер JetCon 2301-s" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Система взрывобезопасная интегрированная BVS6Ex с установленной ТВ-камерой VEI-356-IP-N в составе: Опорно-поворотное устройство взрывобезопасное PTR-405-Ex-LAN-N, Гермобокс BCM-400Ex, Трансфокатор KOWA LMZ7527AMPDC, Камера VEI-356-IP-N (Характеристик" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Пульт цифровой диспетчерской громкоговорящей связи DIS по IP сети; 8 кнопок; каталожный номер 349 60 101 DIS-IP. Армтел" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Блок контроля линий LCU-Armtel Armtel" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Модуль реле на 8 линий RB-8-Armtel. Армтел" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Модуль 4-х реле DCN. Армтел" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Шлюз аналоговых подсистем IP ACM-IP Armtel" Кол-во: 4

"Позиция 151" "Электростанция дизельнаяна раме ТСС АД30С-Т400-2РПМ5" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Датчик положения магнита ДПМГР-2 ТУ ГВ05.В00509" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Сигнализатор перепада давления Садко-44-ТЖИУ.406422.004.01, уставка 0,04 МПа, взрывозащищенная оболочка 1ExdIIBT4-Вн, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1.1**(-50+70C), погрешность срабатывания-0,01 МПа, диапазон срабатывания (0,04-0,15" Кол-во: 5

"Позиция 154" "Сигнализатор перепада давления Садко-44-ТЖИУ.406422.004.01, уставка 0,04 МПа, взрывозащищенная оболочка 1ExdIIBT4-Вн, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1.1**(-50+70C), погрешность срабатывания-0,01 МПа, диапазон срабатывания (0,04-0,15" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Агрегат бесперебойного питания DAKER DK 2000 1,6 кВт 3 100 51 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Кабель BW1470 для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 2.0 метра.Торговая марка Belsis." Кол-во: 1

"Позиция 157" "Кабель VDV6300-5M для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 5.0 м. Торговая марка VCOM." Кол-во: 1

"Позиция 158" "Фиксированная сетевая 1280x960 (1.3 МП) купольная камера в вандалозащитном корпусе, день/ночь, переменное фокусное расстояние 2.8-10 mm, удаленный фокус и zoom. Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2, max. 4.8 Вт, обычно 3.5 Вт, монт" Кол-во: 2