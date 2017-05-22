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Номер извещения
31705054561
Уникальный номер закупки
17/1.1/0025934/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
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Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:4023.05.2017 10:4023.05.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054561Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 21:0002.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054561Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054561Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Начальная цена
18 880 087,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
58.29.13.000
32.99.59.000
28.99.39.190
27.90.60.000
27.90.40.190
27.90.11.000
27.33.13.130
27.32.13.129
27.32.12.000
27.20.23.190
27.12.40.000
27.11.31.000
26.52.22.000
26.51.52.130
26.51.41.110
26.40.43.110
26.40.42.110
26.40.33.190
26.30.60.000
26.30.50.119
26.30.50.113
26.30.30.000
26.30.12.000
26.30.11.190
26.30.11.110
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26.20.40.110
26.20.30.000
26.20.22.000
26.20.17.110
26.20.16.190
26.20.14.000
26.20.11.110
25.94.11.190
25.94
25.99
26.20
26.30
26.40
26.51
26.52
27.11
27.12
27.20
27.32
27.33
27.90
28.99
32.99
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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