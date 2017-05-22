Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705054561

    Уникальный номер закупки

    17/1.1/0025934/ГИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    25934 Гинвест.rar

    0025934 Продление вскрытия 01.doc

    25934 Продление вскрытия 02.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Техника бытовая электронная

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Часы всех видов

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:4023.05.2017 10:4023.05.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054561Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 21:0002.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054561Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054561Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для объекта «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО «Газпром инвест» 0001/17/1.1/0025934/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017

    Начальная цена

    18 880 087,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    58.29.13.000

    Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    27.90.60.000

    Резисторы, кроме нагревательных резисторов

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    27.90.11.000

    Машины электрические и аппаратура специализированные

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    27.32.13.129

    Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.32.12.000

    Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    27.11.31.000

    Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

    26.52.22.000

    Механизмы часовые, укомплектованные и собранные для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.41.110

    Приборы, установки, системы дозиметрические

    26.40.43.110

    Усилители электрические звуковых частот

    26.40.42.110

    Громкоговорители

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    26.30.60.000

    Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    26.30.50.119

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.50.113

    Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.12.000

    Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    26.20.30.000

    Устройства автоматической обработки данных прочие

    26.20.22.000

    Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.16.190

    Устройства ввода/вывода данных прочие

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    25.94.11.190

    Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.40

    Производство бытовой электроники

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.52

    Производство часов

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель охранный ИО 409-12 "Фотон-10""

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Клавиатура С2000-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Прибор приемно-контрольный С-2000-2, исп 01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Считыватель бесконтактных пластиковых карт накладной С2000-Proxy Н АЦДР.425729.004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Датчик открытия накладной на металл марка MET-200 с металлорукавом зазор до 45 мм Tane Alarm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Извещатель охранный ИО 409-12 "Фотон-10""

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Кнопка выхода Vizit EXIT 300М Количество нажатий , не менее 300000 Коммутируемый ток, А, не более 1 Рабочее напряжение, В, не более 24 температура от минус 10 до плюс 50°С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Замок электромагнитный с уголком для крепления замка, открывание от себя BEL-1200S EBELCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-24 выходной мощностью 15Вт напряжением питания 90-264В переменного тока частотой 47-63Гц или 110-370В постоянного тока на номинальное выходное напряжение 24В+/-1% одноканальный на максимальный ток нагрузки 0,63А с монтажом "

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-24 выходной мощностью 15Вт напряжением питания 90-264В переменного тока частотой 47-63Гц или 110-370В постоянного тока на номинальное выходное напряжение 24В+/-1% одноканальный на максимальный ток нагрузки 0,63А с монтажом "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Джойстик манипулятор T8311 одна из 3-х составных частей панели управления PTZ-камерами AXIS T8310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Монитор NEC EA244WMI-BK 24""

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Удлинитель KVM ADDERLink X-DVI PRO MS: USB, Аудио и 2xDVI (на 2 монитора) до 50м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Удлинитель USB порта по витой паре ATEN UCE60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Монитор NEC EA244WMI-BK 24""

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ноутбук Dell Inspiron 3543 Core i5 2200 МГц Broadwel, Шина/Кеш:3 Mb L2 (L3) Cache, 4096 Мб DDR, 15.6"(1366х768), 500Гб HDD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Тюнер цифровой TU-6200 Inter-M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Извещатель магнитоконтактный ИО-102-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000-Ethernet АЦДР.426469.028"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М в том числе: -кабель подключения к персональному компьютеру, АЦДР.685611.066 -1шт; -преобразователь интерфейсов, "USB-RS232", АЦДР.426469.033 -1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Извещатель охранный ИО 409-12 "Фотон-10""

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1G.ТУ 4372-007-88226999-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-14 ТУ 4372-007-88226999-2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Стойка трехсторонняя PERCo-BH02 2-16,в комплекте: 1 Анкер для крепления к полу PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) - 3шт;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Поручень длиной 925 мм PERCo-BH02 1-00 - нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Патрубок PERCo-BH02 0-00 прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом), сплав ЦАМ (черный цвет)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02F 2-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС АЦДР.426469.021 системы охраны интегрированной Орион"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-3М ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Оповещатель пожарный звуковой и световой МАЯК-24К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Громкоговоритель B406T настенный мощностью 6Вт, 100В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Блок питания MOXA MDR-40-24 AC-DC сетевой преобразователь Входное напряжение AC 85...264 В Входное напряжение DC 120...370 В Выходная мощность 40 Вт Выходное напряжение 24 В Выходной ток до 1,7 А Температура окружающей среды: от -10 до 60 C, MOXA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Разъем Hyperline CON-IEC 60320 C19 (220В, 16A), для подключения к кабелю питания, контакты на винтах (плоские контакты внутри разъема)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Устройство удаленного управления розетками электропитания по сети с поддержкой управления по смс, NetPing 8/PWR-220v3/sms, 8 управляемых розеток, металлический корпус для установки в стойку 19U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13) Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-BK Стандарт IEC 60227, CEBEC 809, NF-USE 1353"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Устройство защиты линии питания (220В) УЗП-220 ИМПФ.468243.009 ЭТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Устройство защиты портов в сети Ethernet с питанием (РоЕ) УЗЛ-ЕП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Поддержка сервисная SMARNET Cisco Catalyst WS-C3560CG-8PC-S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Коммутатор Ethernet, 8х10/100/1000 Gigabit Ethernet Ethernet PoE, 2 порта uplink (1G или 1G SFP), 4.44х26.9х21.3 (HхWхD) (cm), 220В, 165 Вт Catalyst WS-C3560CG-8PC-S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Карта памяти SDHC,16 ГБ, класс 10, скорость чтения 90 Мбит/с, скорость, записи 45 Мбит/с, RP-SDUB16GAK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Блок питания для поворотных камер БП-220VAC-24VAC/5,0А, ИМПФ.468227.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Источник бесперебойного питания Legrand DakerDk 3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Резистор постоянный непроволочный металлизированнный МЛТ-2 4,7кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Блок питания MOXA DRP-240-48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Плата сетевого интерфейса, стандартный 3 109 31 CS141B SK; LEGRAND."

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Комплект направляющих для установки в стойку 3 109 52; LEGRAND."

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Агрегат бесперебойного питания. DAKER DK 2000 1,6 кВт, 3 100 51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Источник бесперебойного питания NIKY 800 ВА LEGRAND"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Источник бесперебойного питания однофазный ON-line двойным преобразованием 10кВА; TRIMOD HE 10000BA SNC LEGRAND"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Источник бесперебойного питания LEGRAND CS141 SK профессиональный сетевой интерфейс встроенный, артикул 310930"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Delta DTM1240 12В 40Ач"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Монитор 24", TFT TN, 1920х1200; MultiSync EA243WM-BK NEC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Камера IP AXIS Q6045-S Mk II купольная поворотная в герметичном корпусе из нержавеющей стали, заполняемом газом под давлением, с качеством изображения уровня HDTV1080p, IP66;матрица1/3 CMOS с прогрессивной разверткой; 0.6 Лк (цвет), 0.04 Лк (ч/б). Уг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кронштейн стенной крепежный AXIS T91C61 из нержавеющей стали с подвесным комплектом T94S01D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well HRP-100-12. Напряжение постоянного тока 12 В, номинальный ток 8,5 А."

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Карт-ридер внешний для USB-порта (ASEDrive III USB)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Комплект документации eToken Media-kit/SERT 1883 для сертифицированных электронных ключей и смарт-карт eToken(сертификат ФСТЭК №1883)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Ключ электронный смарт-карта eToken PRO (Java)/SC/72K/SERT 1883, защищённая память 72КБ, сертификат ФСТЭК №1883 SC/72K/SERT 1883"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Обеспечение программное Microsoft Office 2010 Professional Plus, сертифицированное ФСТЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Система операционная Microsoft Windows 7 Pro (сертификат ФСТЭК № 2180/1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Сетевой контроллер доступа С2000-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Модуль SFP Lantech 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 8330-061"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Считыватель бесконтактный Proxy 3МА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP, сертификат ФСБ СФ/124-1336 дистрибутив"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Блок питания СКАТ-1200М 3А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Регулятор громкости ATT-03"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Коробка установочная для аттенюатора ATT-BOX"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP 3000/10M/ Prof IT 4U RACK 2x920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 6/ 2xDVI 1Gb /DVD-RW/USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты - 1 кмп./ Интеллект Ядро систем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Устройство грозозащиты SP4500/22910163372"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Камера AXIS P1365: Разрешение 1920x1080 (2 Mp); чувствительность 0,18 лк (цвет)/0,04 лк(ч/б); объектив 2,88 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Гермобокс ТГБ-9-24/12: материал нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь (12Х18Н10Т) Класс защиты IP-66. Uпит 24В DC/AC. Lнар. 420, Oнар. 128, рабочий объем 70х70х215 мм. Робогрева =31/21 Вт. T= -60C/-40C+50C. Холодный пуск. Кронштейн в комплекте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Камера IP купольная мегапиксельная фиксированная (FIXED DOME) 1280х960 (1.3 MP) день/ночь со встроенным варифокальным объективом 3.3-12мм с АРД (P-IrisControl); H.264/M-JPEG; MiniDome; WDR, встро-енные детектор активности и SD/SDHC Slot; электропитан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Монитор 42дюйма MultiSync V423-TM, LCD,1920х1080, Вход HDMI x1; Вход DVI x1; Вход VGA x1; Вход Display Port x1; Вход RS-232C x2, VESA 300х300 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Крепление настенное наклонное LP34-44T 300 х 300 мм VESA, 35 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Извещатель охранный ИО-102-5 СМК-5 ПГС2.409.000.ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Коммутатор промышленный управляемый L2+ PoE SDP-4208-G-DSC-PoE af/at 8 х 10/100TX PoE at/af + 2 х 10/100/1000T/Dual Speed SFP; Pro-Ring IIs; -40C - 75C ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Lantech"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Конвертер Lantech IEC-0101FT-SC-SM 10/100TX to 100FX SC SM 30KM Slim type w/Relay contact"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Модуль SFP Lantech 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 8330-061"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Коммутатор SDG-5408-G-DS Lantech промышленный управляемый L2+ 8х10/100/1000T+4х100/1000M SFP с PTP V2 ТР ТС 004/2011,ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Модуль SFP 8330-061-Е 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver, расширенный температурный диапазон:-40C to 60C ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Конвертер Lantech IEC-0101FT-SC-SM 10/100TX to 100FX SC SM 30KM Slim type w/Relay contact"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Сервер времени MOBATIME серии DTS с функциями первичных часов и устройством радиокоррекции DTS28.SP01.PAT001 с УРПТ 3232А; Mobatime Systems"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Установка радиационного контроля пешеходов РИГ-08ПМ-1."

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Часы вторичные, с цифровым двусторонним циферблатом, размером 342х123х99, синхронизируемы по LAN, питание PoE; DC-E.57.4.G.D.S. PoE."

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Часы вторичные, диаметром 300мм, синхронизируемы по LAN, питание PoE; NCP/SAN5.30.210.W"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Часы вторичные, диаметром 400мм, синхронизируемы по LAN, питание PoE; NCP/SAN5.40.210.W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45"

    Кол-во: 29

    "Позиция 95"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Металлодетектор арочный БЛОКПОСТ РС-3300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Преобразователь JetCon 1301-s промышленный Ethernet 1х10/100Base-TX в 1х100Base-FX (одномодовое оптоволокно)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Преобразователь JetCon 1301-s промышленный Ethernet 1х10/100Base-TX в 1х100Base-FX (одномодовое оптоволокно)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP3000/10M/ Prof IT VS 2061011163 4U RACK 2х920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 6/ 2xDVI 1Gb /DVD-RW/ 2хЛучи/реле 4/4 /USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты "

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP3000/10M/ Prof IT VS 2061011164 4U RACK 2х920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 6/DVD-RW/ USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты -1 компл./ Интеллект Ядро сис"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Станция рабочая с возможностью подключения до 2-х мониторов, ПО Интеллект, V-Box Prof 2M-206101116 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Устройство переговорное цифровое громкоговорящее DW по IP сети; DW-IP. Армтел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Усилитель 2х250 TDA-500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP3000/10M/ Prof IT VS 2061011161 4U RACK 2х920W/2х4GB/SSD 120Gb/8Tb RAID 5/DVD-RW/ USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты -1 компл./ Интеллект Ядро сис"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Станция рабочая с возможностью подключения до 2-х мониторов, ПО AxxonNext V-Box Prof 2M-206101116 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Видеосервер ITV Интеллект в составе: CPUXDP 3000/10M/ Prof IT 4U RACK 2x920W/2х4GB/SSD 120Gb/ 16Tb RAID 6 /DVD-RW/ USB клавиатура/ USB мышь. Программное обеспечение серверное в составе: Интеллект Система защиты - 1 кмп./ Интеллект Ядро системы-1 кмп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-1 ПАШК 425119.018 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Монитор HP C9V73AA EliteDisplay E201 20дюйм.TN Monitor C9V73AA (250cd/m2,1000:1, 5ms, 170град./160град., VGA, DVI, DisplayPort, USB 2.0 Hub, 1600x900, LED backlight,EPEAT gold) (Repl XN374AA) Hewlett-Packard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Компьютер персональный HP 400 ProDesk G2 MT Core i3-4150,4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB),1TB(7200rpm)SATA 3.5 HDD,DVD+/-RW,GigEth,kbd,mouse opt,Win7Pro(64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 wty(K8R69EA) HP K8R69EA, производитель Hewlett-Packard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Модуль SFP Lantech 100Base LX 30KM, Single-mode, 1310 nm, LC Transceiver ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 8330-061"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Модуль универсальный абонентских предохранителей 8Х1А 93770101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" со смарт-картой eToken"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Оборудование транспортной сети и телефонной связи 6531.095.013.21.99.10.23.02.С1.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Система УКВ-радиосвязи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Оборудование транспортной сети и телефонной связи 6531.095.013.21.99.10.23.02.С1.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Сертификат на годовую техническую поддержку СКЗИ КриптоПро CSP на рабочем месте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Шкаф батарейный для 3 100 52 (20АБК 12В, 9АЧ) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 3 107 71 LEGRAND"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Громкоговоритель рупорный ГР-50.02 МЕТА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Поддержка техническая сроком на 3 года SMARTNET 8X5XNBD для 2960C Switch 8 FE CON-3SNT-C296C8TC - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Коммутатор CIsco Catalyst WS-C2960C-8TC-L в составе: Коммутатор Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 х Dual Uplink, Lan Base - 1 шт.; Кабель питания AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1,5m - 1 шт.; Комплект крепления 19in RackMount for Catalyst 3560, 2960,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Блок питания MDR20-24.Торговая марка Mean Well."

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Шкаф батарейный с батареямия 3 107 71 Legrand ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Кабель BW1470 для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 2.0 метра.Торговая марка Belsis"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Шкаф батарейный с батареямия 3 107 71 Legrand ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Монитор 24", TFT TN, 1920 x 1200, DVI-D, VGA 15-pin D-sub, кабель 15-pin D-sub в комплекте, AS242W-BK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Кабель VDV6300-5M для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 5.0 м. Торговая марка VCOM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Удлинитель USB UCE60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Створка поворотная с шарнирами черного цвета для автоматической поворотной секции ограждения с шириной прохода 1,2 м из круглой трубы ф32 мм, Perco-BH02 1-05/EL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-04/EL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Патрубок PERCo-BH02 0-00 прямой для крепления поручней(в комплекте с крепежом), сплав ЦАМ(черный цвет)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Поручень PERCo-BH02 1-00 длиной 925мм, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Стойка трехсторонняя PERCo-BH02 2-16,в комплекте: 1 Анкер для крепления к полу PFG IH M 10(с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) -3шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Сетевой контроллер доступа С2000-2, версия 2.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Источник бесперебойного питания ИБЭП-220/24В-120А-1/4(1000)-6U-LAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Извещатель охранный ИО-102-29 Эстет-сейф-инвертор точечный магнитоконтактный,для блокировки дверных и оконных проемов,коммутируемый ток 0,001-0,5А;коммутируемое напряжение 0,02-72В;длина вывода 500мм,размер:датчика 45х13х10мм,магнита 45х13х10мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Блок индикации С2000-БИ SMD АЦДР.426469.015-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО329-4 Стекло-3РК. ЯЛКГ.425132.004 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Станция рабочая с возможностью подключения до 2-х мониторов, ПО AxxonNext V-Box Prof 2M-206101116 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Преобразователь промышленный Gigabit Ethernet 1х10/100/1000Base-TX в Gigabit оптоволокно (SFP), входы питания DC 2х1248 В, JetCon 3401G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Трансивер одномодовый 1000Base-LX 10км SFPGLX10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Конвертер медиа-конвертер JetCon 2301-s"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Система взрывобезопасная интегрированная BVS6Ex с установленной ТВ-камерой VEI-356-IP-N в составе: Опорно-поворотное устройство взрывобезопасное PTR-405-Ex-LAN-N, Гермобокс BCM-400Ex, Трансфокатор KOWA LMZ7527AMPDC, Камера VEI-356-IP-N (Характеристик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Пульт цифровой диспетчерской громкоговорящей связи DIS по IP сети; 8 кнопок; каталожный номер 349 60 101 DIS-IP. Армтел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Блок контроля линий LCU-Armtel Armtel"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Модуль реле на 8 линий RB-8-Armtel. Армтел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Модуль 4-х реле DCN. Армтел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Шлюз аналоговых подсистем IP ACM-IP Armtel"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Электростанция дизельнаяна раме ТСС АД30С-Т400-2РПМ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Датчик положения магнита ДПМГР-2 ТУ ГВ05.В00509"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Сигнализатор перепада давления Садко-44-ТЖИУ.406422.004.01, уставка 0,04 МПа, взрывозащищенная оболочка 1ExdIIBT4-Вн, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1.1**(-50+70C), погрешность срабатывания-0,01 МПа, диапазон срабатывания (0,04-0,15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Сигнализатор перепада давления Садко-44-ТЖИУ.406422.004.01, уставка 0,04 МПа, взрывозащищенная оболочка 1ExdIIBT4-Вн, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1.1**(-50+70C), погрешность срабатывания-0,01 МПа, диапазон срабатывания (0,04-0,15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Агрегат бесперебойного питания DAKER DK 2000 1,6 кВт 3 100 51 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Кабель BW1470 для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 2.0 метра.Торговая марка Belsis."

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Кабель VDV6300-5M для монитора DVI-D-DVI-D Dual Link 5.0 м. Торговая марка VCOM."

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Фиксированная сетевая 1280x960 (1.3 МП) купольная камера в вандалозащитном корпусе, день/ночь, переменное фокусное расстояние 2.8-10 mm, удаленный фокус и zoom. Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2, max. 4.8 Вт, обычно 3.5 Вт, монт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Коммутатор Cisco WS-C2960X-24PD-L в составе: 24 10/100/1000 Ethernet Interfaces, 2 SPF+ Uplink Interfaces, Lan Base Cisco IOS Software, Available PoE Power 370W"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить