www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705054546
Уникальный номер закупки
17/2.2/0024017/ГП335
Наименование закупки
Поставка серверного оборудования для нужд ООО «Газпром 335» 0001/17/2.2/0024017/ГП335/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного оборудования для нужд ООО «Газпром 335» 0001/17/2.2/0024017/ГП335/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054546Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для нужд ООО «Газпром 335» 0001/17/2.2/0024017/ГП335/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:3523.05.2017 10:3523.05.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054546Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования для нужд ООО «Газпром 335» 0001/17/2.2/0024017/ГП335/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 21:0002.06.2017 21:0002.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054546Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для нужд ООО «Газпром 335» 0001/17/2.2/0024017/ГП335/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного оборудования для нужд ООО «Газпром 335» 0001/17/2.2/0024017/ГП335/ЗП/ГОС/Э/25.04.2017
Начальная цена
7 506 029,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ 335"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.