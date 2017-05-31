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Номер извещения
31705053953
Уникальный номер закупки
17/5.2/0017969/ГПХГ
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений Кущевского УПХГ в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 428-41-04
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
tender@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинников Денис Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений Кущевского УПХГ в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053953Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений Кущевского УПХГ в 2017 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053953Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений Кущевского УПХГ в 2017 годуМосква
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053953Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений Кущевского УПХГ в 2017 годуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений Кущевского УПХГ в 2017 году
Начальная цена
230 593,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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