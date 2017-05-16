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Номер извещения
31705053111
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020537/ГПереработка
Наименование закупки
Закупка комплекса Хроматэк-Кристалл 5000.2(6) для Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-88 доб. 51172
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка комплекса Хроматэк-Кристалл 5000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 08:00 GMT +316.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053111Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекса Хроматэк-Кристалл 5000г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053111Дата и время вскрытия заявок Закупка комплекса Хроматэк-Кристалл 5000г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 15:0031.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053111Подведение итогов не позднее Закупка комплекса Хроматэк-Кристалл 5000г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплекса Хроматэк-Кристалл 5000
Начальная цена
1 587 540,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
26.51.53.140
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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