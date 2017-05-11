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Номер извещения
31705053723
Уникальный номер закупки
17/2.1/0024821/ГКосмСист
Наименование закупки
Оказание услуг по организации выставочной экспозиции в целях участия компании в выставке "CSTB 2018 - 2019" (Москва) для нужд ОАО "Газпром космические системы" (24821)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации выставочной экспозиции в целях участия компании в выставке "CSTB 2018 - 2019" (Москва)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053723Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации выставочной экспозиции в целях участия компании в выставке "CSTB 2018 - 2019" (Москва)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 10:1012.05.2017 10:1012.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053723Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации выставочной экспозиции в целях участия компании в выставке "CSTB 2018 - 2019" (Москва)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053723Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации выставочной экспозиции в целях участия компании в выставке "CSTB 2018 - 2019" (Москва)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации выставочной экспозиции в целях участия компании в выставке "CSTB 2018 - 2019" (Москва)
Начальная цена
7 350 002,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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