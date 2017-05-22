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Номер извещения
31705050696
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028280/ДНадым
Наименование закупки
Работы по изготовлению технических планов по объекту «Детский сад» в г. Надыме
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 06:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-99-41
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Andrienko.RV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андриенко Роман Викторович
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А
Ключевые слова:
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Работы по изготовлению технических планов по объекту «Детский сад» в г. Надыме
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 07:00 GMT +322.05.2017 07:0022.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050696Дата и время окончания срока приема заявок Работы по изготовлению технических планов по объекту «Детский сад» в г. Надыме629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 07:0022.05.2017 07:0022.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050696Дата и время вскрытия заявок Работы по изготовлению технических планов по объекту «Детский сад» в г. Надыме629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 17:0030.05.2017 17:0030.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050696Подведение итогов не позднее Работы по изготовлению технических планов по объекту «Детский сад» в г. Надыме629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по изготовлению технических планов по объекту «Детский сад» в г. Надыме
Начальная цена
493 066,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
71.12.35.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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