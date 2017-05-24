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Номер извещения
31705050372
Уникальный номер закупки
17/5.4/0019524/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест» (№ 0001/17/5.4/0019524/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 20:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 604-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050372Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 13:3024.05.2017 13:3024.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050372Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 20:0026.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050372Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050372Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»
Начальная цена
31 175 928,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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