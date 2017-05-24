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Номер извещения
31705050368
Уникальный номер закупки
17/5.4/0020115/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест» (№ 0001/17/5.4/0020115/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 20:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050368Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 13:3524.05.2017 13:3524.05.2017 13:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050368Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 20:0026.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050368Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050368Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков агрегата продольной резки и участка трубоэлектросварочного агрегата производственного участка ЦТМД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»
Начальная цена
31 930 342,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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