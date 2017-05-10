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Номер извещения
31705050226
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025087/ТГЧайковск
Наименование закупки
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 25087
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 19:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 12:00 GMT +310.05.2017 12:0010.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050226Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:4011.05.2017 10:4011.05.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050226Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.05.2017 14:0017.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050226Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201717.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050226Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на средиземноморском побережье в 2017 - 2019 гг.
Начальная цена
76 132 875,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
79.11.23.000
79.90.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 350
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