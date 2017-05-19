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Номер извещения
31705050152
Уникальный номер закупки
17/2.1/0026067/ИЮг
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков для эксплуатации объектов в составе проектов: "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта", "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ", "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск" (5 лотов) для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". 0051/17/2.1/0026067/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017. Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 18:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
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Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 84/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. II очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050152Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 84/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. II очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050152Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 84/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. II очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 84/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. II очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 84/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. II очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 84/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. II очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"
Начальная цена
38 164,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 83/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. I очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050152Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 83/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. I очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050152Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 83/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. I очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 83/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. I очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 83/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. I очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 19.12.2014 № 83/14 для размещения объекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ. I этап. I очередь строительства" в составе проекта "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ"
Начальная цена
60 581,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 03.08.2015 № 499 для эксплуатации объекта "Расширение производств №3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. ГПП 110/6 кВ №3. Сети связи" в составе проекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050152Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 03.08.2015 № 499 для эксплуатации объекта "Расширение производств №3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. ГПП 110/6 кВ №3. Сети связи" в составе проекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050152Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 03.08.2015 № 499 для эксплуатации объекта "Расширение производств №3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. ГПП 110/6 кВ №3. Сети связи" в составе проекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 03.08.2015 № 499 для эксплуатации объекта "Расширение производств №3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. ГПП 110/6 кВ №3. Сети связи" в составе проекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 03.08.2015 № 499 для эксплуатации объекта "Расширение производств №3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. ГПП 110/6 кВ №3. Сети связи" в составе проекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 03.08.2015 № 499 для эксплуатации объекта "Расширение производств №3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. ГПП 110/6 кВ №3. Сети связи" в составе проекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Начальная цена
45 295,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 10.12.2014 № 722, № 723 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. III пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050152Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 10.12.2014 № 722, № 723 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. III пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050152Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 10.12.2014 № 722, № 723 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. III пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 10.12.2014 № 722, № 723 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. III пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 10.12.2014 № 722, № 723 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. III пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 10.12.2014 № 722, № 723 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. III пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"
Начальная цена
107 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 08.08.2011 № 263, от 01.06.2011 № 239 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. II пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050152Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 08.08.2011 № 263, от 01.06.2011 № 239 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. II пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050152Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 08.08.2011 № 263, от 01.06.2011 № 239 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. II пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 08.08.2011 № 263, от 01.06.2011 № 239 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. II пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050152Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 08.08.2011 № 263, от 01.06.2011 № 239 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. II пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 08.08.2011 № 263, от 01.06.2011 № 239 для размещения объекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск. II пусковой комплекс" в составе проекта "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск"
Начальная цена
103 840,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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