Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков для эксплуатации объектов в составе проектов: "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта", "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ", "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск" (5 лотов) для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". 0051/17/2.1/0026067/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017. Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705050152 Уникальный номер закупки 17/2.1/0026067/ИЮг Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков для эксплуатации объектов в составе проектов: "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта", "Газопровод-отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ", "Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск" (5 лотов) для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". 0051/17/2.1/0026067/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017. Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Трифонов Дмитрий Владимирович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329. Ключевые слова:

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