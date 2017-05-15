Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705050118

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0021513/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 18:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_016_СМСП.doc

    Приложение 3 к Документации_016_Методика.doc

    Приложение 2 к Документации.rar

    Приложение 1 к Документации.rar

    Перенос даты подведения итогов_05.06.2017_016.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-07-85

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожок Сергей Максимович

    Место рассмотрения предложений

    108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 10:00 GMT +315.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050118Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2017 23:0005.06.2017 23:0005.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050118Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 23:0005.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050118Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    2 635 013,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    21.20

    Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    47.73

    Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ "УНИПЛАСТ" КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ НАБОР №20"

    Кол-во: 54

    "Позиция 2"

    "ЛЕВОМЕКОЛЬ МАЗЬ ТУБА 40Г"

    Кол-во: 38

    "Позиция 3"

    "ЛАРИПРОНТ таб х20"

    Кол-во: 59

    "Позиция 4"

    "ЛАНЦЕТЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ONE TOUCH ULTRA SOFT №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ЛАЗОЛВАН, ТАБЛ. 30 МГ Х 50"

    Кол-во: 74

    "Позиция 6"

    "ЛАЗИКС, амп. 2 мл х 10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "КСИМЕЛИН СПРЕЙ 0,1% - 10 МЛ"

    Кол-во: 130

    "Позиция 8"

    "КРЕОН, КАПС. 25000 №20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "КОФЕИН БЕНЗОАТ НАТРИЯ амп.20% 1мл х 10"

    Кол-во: 28

    "Позиция 10"

    "КОРИНФАР, таб. п/о 10 мг х 100"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "КОРВАЛОЛ 25МЛ"

    Кол-во: 228

    "Позиция 12"

    "КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ДЕЗ. И ПРЕДСТЕРИЛ. ОБРАБОТКИ ЕДПО-1-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "КОНТЕЙНЕР для УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

    Кол-во: 142

    "Позиция 14"

    "КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БЕСКОНТАКТН. СБОРА ИГЛ 0,5 Л"

    Кол-во: 305

    "Позиция 15"

    "КОЛДРЕКС МАКСГРИПП ПОР. №10"

    Кол-во: 161

    "Позиция 16"

    "КЕТОРОЛ ТАБЛ 10 МГ № 20"

    Кол-во: 98

    "Позиция 17"

    "КЕТАНОВ АМП 30 МГ 1 МЛ №10"

    Кол-во: 122

    "Позиция 18"

    "КАПОТЕН, таб. 25 мг х- 40"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ РАСТВОРОВ ДЕЗСРЕДСТВ серии "ДЕЗИКОНТ" х 10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ "СТЕРИТЕСТ-180" САМОКЛЕЯЩИЕСЯ (500 ТЕСТ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "ИНГАВИРИН КАПС. 90МГ №7"

    Кол-во: 316

    "Позиция 22"

    "ИМОДИУМ ТАБЛ. Д/РАССАС. 2МГ №6"

    Кол-во: 137

    "Позиция 23"

    "ИЗОКЕТ, аэр. 1.25 мг 300 доз 15 мл"

    Кол-во: 17

    "Позиция 24"

    "ИБУКЛИН 400МГ+325МГ ТАБ.№20"

    Кол-во: 140

    "Позиция 25"

    "ЖГУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИИ С ЗАСТЕЖКОЙ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 26"

    "ЖАВЕЛЬ СОЛИД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ОМЕЗ, капс. 20 мг х 30"

    Кол-во: 93

    "Позиция 28"

    "НО-ШПА, таб.40 мг х 100"

    Кол-во: 85

    "Позиция 29"

    "НО-ШПА АМП. 20МГ/МЛ 2МЛ №5"

    Кол-во: 58

    "Позиция 30"

    "НОВОКАИНАМИД 10% 5МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "НОВОКАИН амп. 0,5% 10мл х 10"

    Кол-во: 27

    "Позиция 32"

    "НИТРОКОР таб 500мкг х 40"

    Кол-во: 39

    "Позиция 33"

    "НАТРИЯ ХЛОРИД АМП 0,9% 10 МЛ №10"

    Кол-во: 74

    "Позиция 34"

    "НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400 МЛ."

    Кол-во: 62

    "Позиция 35"

    "НАПАЛЬЧНИК МЕДИЦИНСКИЙ"

    Кол-во: 501

    "Позиция 36"

    "МЫЛО ЖИДКОЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СЕСТРИЧКА 1л"

    Кол-во: 31

    "Позиция 37"

    "МЫЛО ЖИДКОЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ МЕДИХЭНД 0,5Л"

    Кол-во: 39

    "Позиция 38"

    "МУНДШТУК ЗАПАСНОЙ К АЛКОТЕСТЕРУ DRAGER ALKOTEST 6510"

    Кол-во: 1007

    "Позиция 39"

    "МОТИЛИУМ, ТАБЛ. ЛИНГВ. 10 МГ Х 30"

    Кол-во: 17

    "Позиция 40"

    "МОВАЛИС АМПУЛЫ 15МГ №3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "МИРАМИСТИН 0,01% 150МЛ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 42"

    "МИДОКАЛМ, АМП. 10% 1МЛ № 5"

    Кол-во: 36

    "Позиция 43"

    "МЕКСИДОЛ АМПУЛЫ 5% 2МЛ №10"

    Кол-во: 53

    "Позиция 44"

    "МЕЗИМ ФОРТЕ 10000 ТАБЛ П/О №20"

    Кол-во: 83

    "Позиция 45"

    "МЕЗАТОН, амп. 1% 1 мл х 10"

    Кол-во: 14

    "Позиция 46"

    "МАСКА ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКЕ №100"

    Кол-во: 41

    "Позиция 47"

    "МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ "АМЕЛИЯ" 0,9 Х 10,0 М"

    Кол-во: 34

    "Позиция 48"

    "МААЛОКС ТАБЛ № 20"

    Кол-во: 68

    "Позиция 49"

    "МААЛОКС пакет 15мл х 30"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "ЛИДОКАИН АМП 2% 2 МЛ №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ НАБОР АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ №20"

    Кол-во: 102

    "Позиция 52"

    "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ 6Х10"

    Кол-во: 575

    "Позиция 53"

    "БУМАГА "CONTRAST" для ЭКГ "МАС-500" (листы 22616702)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 54"

    "БРОНХИКУМ СИРОП 130 Г"

    Кол-во: 45

    "Позиция 55"

    "Бромгексин, тбл. 0,008 №20"

    Кол-во: 192

    "Позиция 56"

    "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ, фл. 10 мл"

    Кол-во: 376

    "Позиция 57"

    "БОРНОЙ КИСЛОТЫ СПИРТ. Р-Р, фл. 3% - 25 мл"

    Кол-во: 168

    "Позиция 58"

    "БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ 8СМХ3М"

    Кол-во: 56

    "Позиция 59"

    "БИНТ ТРУБЧАТЫЙ размер № 3"

    Кол-во: 182

    "Позиция 60"

    "БИНТ ТРУБЧАТЫЙ размер № 2"

    Кол-во: 192

    "Позиция 61"

    "БИНТ САМОСКРЕПЛЯЮЩИЙСЯ COBAN 3М 4,5МХ7,5СМ БЕЖЕВЫЙ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 62"

    "БИНТ МАЗЕВЫЙ ТАМПОНАДНЫЙ TAMPOGRASS ST 2 СМ Х 5 М СТЕРИЛЬН."

    Кол-во: 17

    "Позиция 63"

    "БИНТ 7/14 СТЕРИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 735

    "Позиция 64"

    "БИНТ 7/14 НЕСТИРИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 585

    "Позиция 65"

    "БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5м х 10 см инд.уп."

    Кол-во: 705

    "Позиция 66"

    "БЕТАЛОК ЗОК ТАБЛЕТКИ 50 МГ №30"

    Кол-во: 21

    "Позиция 67"

    "БЕРОДУАЛ РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ФЛАКОН 20МЛ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 68"

    "БАРАЛГИН, АМП. 500МГ/МЛ 5МЛ №5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "АЦЦ ГРАНУЛЯТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО НАПИТКА 200 МГ №20"

    Кол-во: 174

    "Позиция 70"

    "АЦИКЛОВИР КРЕМ 5%, 5,0 Г"

    Кол-во: 83

    "Позиция 71"

    "АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА таб. 500мг х 10"

    Кол-во: 343

    "Позиция 72"

    "АЦЕСОЛЬ 200 МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "АСПИРИН БАЙЕР - С, ТАБЛ. ШИП. № 10"

    Кол-во: 137

    "Позиция 74"

    "АРБИДОЛ капсула 100 мг х 10"

    Кол-во: 440

    "Позиция 75"

    "АНАЛЬГИН АМПУЛЫ 50% 2МЛ №10"

    Кол-во: 53

    "Позиция 76"

    "АМОКСИКЛАВ 1000 МГ ТАБЛЕТКИ №14"

    Кол-во: 41

    "Позиция 77"

    "АЛАМИНОЛ 1л"

    Кол-во: 52

    "Позиция 78"

    "АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД АМП. 0,1% 1МЛ №5"

    Кол-во: 34

    "Позиция 79"

    "ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ШПРИЦОВ 5 Л"

    Кол-во: 29

    "Позиция 80"

    "ДОПМИН АМП. 200МГ/5МЛ №5 *"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "ДИЦИНОН, амп. 250 мг х 50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 82"

    "ДИСОЛЬ 200 МЛ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 83"

    "ДИМЕДРОЛ, амп. 1% 1 мл х 10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 84"

    "ДИКЛОФЕНАК, амп.75 мг 3 мл х 5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 85"

    "ДЕКСАМЕТАЗОН АМПУЛЫ 1МЛ №5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 86"

    "ДЕЗЭФЕКТ 1л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ 5 Х 5 СМ № 1"

    Кол-во: 118

    "Позиция 88"

    "ГРИППФЕРОН КАПЛИ В НОС 10000МЕ 10МЛ №1"

    Кол-во: 176

    "Позиция 89"

    "ГЛЮКОЗА амп. 40% 10мл х 10"

    Кол-во: 31

    "Позиция 90"

    "ГЛЮКОЗА 5 % 200 МЛ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 91"

    "ГЛИЦИН 100 МГ № 50"

    Кол-во: 139

    "Позиция 92"

    "ГЕПАРИН ФЛАКОН 5000МЕ/МЛ 5МЛ №5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "ГЕПАРИН МАЗЬ 25 Г"

    Кол-во: 40

    "Позиция 94"

    "ГЕЛЬ ДЛЯ ЭКГ, РЭГ, ЭМГ "УНИАГЕЛЬ" (БЕСЦВЕТНЫЙ) 250 ГР."

    Кол-во: 88

    "Позиция 95"

    "Галазолин 0,1%- 10,0"

    Кол-во: 159

    "Позиция 96"

    "ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ амп 5 мл х 10"

    Кол-во: 52

    "Позиция 97"

    "ВИЗИН, фл. 0.05% 15 мл"

    Кол-во: 103

    "Позиция 98"

    "ВАТА ХИРУРГИЧЕСКАЯ, 1 УП./100 Г."

    Кол-во: 216

    "Позиция 99"

    "ВАЛОКОРДИН, фл. 20 мл"

    Кол-во: 74

    "Позиция 100"

    "ВАЛИДОЛ, таб 60 мг х 10"

    Кол-во: 288

    "Позиция 101"

    "ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА фл. 50мл"

    Кол-во: 85

    "Позиция 102"

    "ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО фл 100мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "БУМАГА ДЛЯ ЭКГ АТ-2 210Х280Х215 ЛИСТ SCHILLER"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "БУМАГА ДЛЯ АППАРАТА ЭКГ SCHILLER AT-101 80Х70Х300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "ОТИПАКС 15мл"

    Кол-во: 69

    "Позиция 106"

    "ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, 2-КОМПОНЕТНЫЙ 20 МЛ С ИГЛОЙ 0,8Х40"

    Кол-во: 493

    "Позиция 107"

    "ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, 2-КОМПОНЕНТНЫЙ 5 МЛ С ИГЛОЙ 0,7Х30"

    Кол-во: 2850

    "Позиция 108"

    "ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, 2-КОМПОНЕНТНЫЙ 2 МЛ С ИГЛОЙ 0,6Х30"

    Кол-во: 1890

    "Позиция 109"

    "ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, 2-КОМПОНЕНТНЫЙ 10 МЛ С ИГЛОЙ 0,8Х40"

    Кол-во: 1750

    "Позиция 110"

    "ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ С ИГЛОЙ 0,4х13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "ШПАТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ (УПАКОВКА 100 ШТ.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "ШИНА КРАМЕРА 75Х7"

    Кол-во: 9

    "Позиция 113"

    "ШИНА КРАМЕРА 100Х10 ЛЕСТНИЧНАЯ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 114"

    "ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ 10 МИНУТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Цитрамон, тбл. №10"

    Кол-во: 482

    "Позиция 116"

    "ЦЕФТРИАКСОН 1Г ПОР. Д/ПРИГ. Р-РА Д/В/В И В/М ВВЕД. ФЛ. №50 *"

    Кол-во: 27

    "Позиция 117"

    "ЦЕРУКАЛ амп 10мг 2мл х 10"

    Кол-во: 14

    "Позиция 118"

    "ФИНАЛГОН МАЗЬ 20,0"

    Кол-во: 35

    "Позиция 119"

    "ФАЛИМИНТ драже 25 мг х 20"

    Кол-во: 98

    "Позиция 120"

    "УНИТИОЛ амп. 5% 5мл х 10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "УЛЬТРАПРОКТ СВЕЧИ №10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 122"

    "УКЛАДКА САНИТАРНОЙ СУМКИ ДЛЯ ГРАЖД.ОБОРОНЫ ПО ПРИКАЗУ 61Н МЗ РФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Уголь активированный, тбл. 0,25 №10"

    Кол-во: 593

    "Позиция 124"

    "ТРОКСЕВАЗИН 2%- 40,0 ГЕЛЬ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 125"

    "ТРИСОЛЬ 400МЛ Р-Р Д/ИНФ."

    Кол-во: 7

    "Позиция 126"

    "ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ СО ВСТРОЕННЫМ СТЕТОСКОПОМ CS-105"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "ТЕСТ-ПОЛОСКИ НА НАРКОТИКИ NARCOCHEK"

    Кол-во: 61

    "Позиция 128"

    "ТЕСТ-ПОЛОСКИ К ГЛЮКОМЕТРУ ONE TOUCH ULTRA № 50"

    Кол-во: 13

    "Позиция 129"

    "ТЕСТ-ПОЛОСКИ К ГЛЮКОМЕТРУ ACCU-CHEK ACTIVE"

    Кол-во: 7

    "Позиция 130"

    "ТЕРМОМЕТР СПИРТОВОЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ (ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 131"

    "РОСТОМЕР РМ-1, 0,43X0,42X2,16М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПХ-250*2,5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 133"

    "ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ 150МЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "ПЕРЧАТКИ МЕД. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НИТРИЛ PEHA-SOFT NITRILE FINO М № 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "ЩИТ СПИНАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ ЩСС (. Щит спинальный иммобилизационный с фиксатором головы и ременной системой (комплект))"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 137"

    "Устройство для локальной комплексной терапии «УНИЛОР-01»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Устройство теплового лечения придаточных пазух носа и гортани УТЛ-01-«ЕЛАТ»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. №10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 140"

    "СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖАВИЛАР ПЛЮС №300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "СИСТЕМА ВОЗДУХОВОД "РОТ В РОТ" № 3 ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ 6,0Х16,0 ММ"

    Кол-во: 119

    "Позиция 142"

    "ФЛУИМУЦИЛ 200 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Р-РА №20"

    Кол-во: 33

    "Позиция 143"

    "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 2СМх5М"

    Кол-во: 223

    "Позиция 144"

    "ЛАНЦЕТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ONETOUCH ULTRASOFT 28G 100 ШТ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "КОНВУЛЕКС 500 МГ № 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "ИГЛЫ КАРПУЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ "UNI-JECT"(ЕВРО.СТАНДАРТ),РАЗМЕР 27-ДЛИННЫЙ №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "ИГЛА-КАТЕТЕР "БАБОЧКА" 21 G"

    Кол-во: 7

    "Позиция 148"

    "ГЕМОДЕЗ-Н 200МЛ Р-Р Д/ИНФ."

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "БИНТ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ 4 М Х 6 СМ (PEHA-HAFT) № 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 150"

    "Эуфиллин, амп. 2,4% - 10,0 №10"

    Кол-во: 22

    "Позиция 151"

    "ЭСПУМИЗАН КАПСУЛЫ 40МГ №25"

    Кол-во: 26

    "Позиция 152"

    "ЭНТЕРОФУРИЛ КАПСУЛЫ 200 МЛ №16"

    Кол-во: 63

    "Позиция 153"

    "Энтеросгель 225,0"

    Кол-во: 47

    "Позиция 154"

    "ЭНТЕРОДЕЗ ПОР 5 Г"

    Кол-во: 44

    "Позиция 155"

    "ЭНАП Р 1.25МГ/МЛ Р-Р Д/ИН. АМП. 1 МЛ. №5"

    Кол-во: 17

    "Позиция 156"

    "ЭГИЛОК, ТАБЛ. 25 МГ Х 60"

    Кол-во: 12

    "Позиция 157"

    "ШТАТИВ для ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ "ШДВ-2""

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 25мл"

    Кол-во: 94

    "Позиция 159"

    "ПРОСТЫНЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 42 Г/М?, 80Х200СМ"

    Кол-во: 192

    "Позиция 160"

    "ПРЕДНИЗОЛОН 25МГ/1МЛ Р-Р Д/В/В И В/М. АМП. №10"

    Кол-во: 101

    "Позиция 161"

    "ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР OMRON M1 ECO"

    Кол-во: 15

    "Позиция 162"

    "ПОЛИГЛЮКИН 200мл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 163"

    "ПОВЯЗКА МАРЛЕВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 16х14 №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 164"

    "ПОВЯЗКА ГЕЛЕВАЯ "АППОЛО" ПРОТИВООЖОГОВАЯ 20Х30"

    Кол-во: 124

    "Позиция 165"

    "ПЛАСТЫРЬ С ЛИДОКАНОМ ВЕРСАТИС (УПАК. 5 ШТ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ ПЕРФ. 10 Х 18СМ"

    Кол-во: 148

    "Позиция 167"

    "ПЛАСТЫРЬ КАТУШЕЧНЫЙ 5СМХ5М"

    Кол-во: 27

    "Позиция 168"

    "ПЛАСТЫРЬ КАТУШЕЧНЫЙ 3смх5м"

    Кол-во: 39

    "Позиция 169"

    "ПЛАСТЫРЬ КАТУШЕЧНЫЙ 1,25смх5м"

    Кол-во: 71

    "Позиция 170"

    "ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 4х10см"

    Кол-во: 604

    "Позиция 171"

    "ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 2,5х7,2см"

    Кол-во: 1112

    "Позиция 172"

    "ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ размер № 8"

    Кол-во: 370

    "Позиция 173"

    "ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ размер № 8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 174"

    "ПЕРЧАТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ №7"

    Кол-во: 380

    "Позиция 175"

    "ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ "MiniMax " РАЗМЕР S УПАКОВКА 50ШТУК"

    Кол-во: 9

    "Позиция 176"

    "ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ Н/СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ РАЗМЕР M"

    Кол-во: 100

    "Позиция 177"

    "ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ Н/СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ РАЗМЕР L"

    Кол-во: 345

    "Позиция 178"

    "ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ Н/СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДЕННЫЕ РАЗМЕР S"

    Кол-во: 490

    "Позиция 179"

    "ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% 100МЛ"

    Кол-во: 516

    "Позиция 180"

    "ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕН. ОДНОРАЗ. ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕД. ОТХОДОВ КЛАСС В (ЖЕЛТЫЙ)"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 181"

    "ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕН. ОДНОРАЗ. ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕД. ОТХОДОВ КЛАСС А (БЕЛЫЙ)"

    Кол-во: 1785

    "Позиция 182"

    "ПАКЕТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - АППЛИКАЦИЯ МУЛЬТИФЕРМ (РАЗМЕР 10Х10) В КОМПЛЕКТЕ С ПОВЯЗК"

    Кол-во: 69

    "Позиция 183"

    "ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ"

    Кол-во: 180

    "Позиция 184"

    "ТЕРМОМЕТР (TDR) TL-2 (-30+50*C) СПИРТ."

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТМ-5 "ТЕРМО-КОНТ""

    Кол-во: 6

    "Позиция 186"

    "ТЕРАФЛЮ ЭКСТРА ПОР №10"

    Кол-во: 108

    "Позиция 187"

    "ТАМПОГРАСС МАЗЕВОЙ ТАМПОНАДНЫЙ БИНТ СТЕРИЛЬНЫЙ 4Х5 СМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Тавегил, амп. 2,0 №5"

    Кол-во: 14

    "Позиция 189"

    "ТАВЕГИЛ таб 1мг х 20"

    Кол-во: 47

    "Позиция 190"

    "ТАБЛЕТКИ ЖАВЕЛИОН х 300"

    Кол-во: 11

    "Позиция 191"

    "СУПРАСТИН АМП 2% 1 МЛ Х 5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 192"

    "СУПРАСТИН № 20 - 25МГ"

    Кол-во: 63

    "Позиция 193"

    "СУМАМЕД ТАБ. П/О 500МГ №3"

    Кол-во: 18

    "Позиция 194"

    "СТРЕПСИЛС МЕНТОЛ + ЭВКАЛИПТ таб. х 24"

    Кол-во: 175

    "Позиция 195"

    "СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ЛИОКСАЗИН-СП 24 Х 24 СМ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 196"

    "Средство дез. "Ника ЭкстраМ" 1 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "Средство дез. "Бианол" 1 л"

    Кол-во: 14

    "Позиция 198"

    "СОЛКОСЕРИЛ мазь 5% 20г"

    Кол-во: 21

    "Позиция 199"

    "Смекта, пор. 3,0 №30"

    Кол-во: 56

    "Позиция 200"

    "СЕМАКС КАПЛИ 0,1% 3МЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "СЕДАЛГИН НЕО ТАБ. №10"

    Кол-во: 135

    "Позиция 202"

    "САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ 45Х29Х10"

    Кол-во: 366

    "Позиция 203"

    "САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ 16х14х40"

    Кол-во: 328

    "Позиция 204"

    "САЛФЕТКИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ С АММИАКОМ №100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 205"

    "САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ"

    Кол-во: 9962

    "Позиция 206"

    "РЕВАЛГИН, таб.х 20"

    Кол-во: 52

    "Позиция 207"

    "РЕАМБИРИН, ФЛ. 400,0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 208"

    "РАСТВОР ЙОДА СПИРТОВОЙ 5% 10МЛ"

    Кол-во: 333

    "Позиция 209"

    "РАСТВОР АММИАКА 10% 40,0"

    Кол-во: 121

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить