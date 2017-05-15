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Номер извещения
31705050118
Уникальный номер закупки
17/2.2/0021513/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 18:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-07-85
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожок Сергей Максимович
Место рассмотрения предложений
108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах
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Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 10:00 GMT +315.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050118Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 23:0005.06.2017 23:0005.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050118Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 23:0005.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050118Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и медицинских изделий для нужд здравпунктов филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
2 635 013,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
21.20
47.73
Документация лота
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