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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705050137
Уникальный номер закупки
17/2.1/0022644/ПАО Газпром
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ООО "Газпром добыча Краснодар") 22644
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ООО "Газпром добыча Краснодар")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 10:00 GMT +315.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ООО "Газпром добыча Краснодар")г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 13:1015.05.2017 13:1015.05.2017 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050137Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ООО "Газпром добыча Краснодар")г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050137Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ООО "Газпром добыча Краснодар")г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ООО "Газпром добыча Краснодар")
Начальная цена
107 823 122,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
81.21.1
81.2
81.22
96.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 31
Кол-во: 1
Кол-во: 31
Кол-во: 1
Кол-во: 12917
Кол-во: 1
Кол-во: 31
Кол-во: 31
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