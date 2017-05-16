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Номер извещения
31705049725
Уникальный номер закупки
17/2.1/0014693/ГИнформ
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной сотовой связью
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.Makhotin@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Махотин Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр. 3 (ком. А 5)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной сотовой связью
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 14:00 GMT +316.05.2017 14:0016.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049725Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной сотовой связью117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр. 3 (ком. А 5)
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 17:0016.05.2017 17:0016.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049725Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной сотовой связью117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр. 3 (ком. А 5)
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 21:0019.05.2017 21:0019.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049725Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной сотовой связью117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр. 3 (ком. А 5)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной сотовой связью
Начальная цена
4 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
61.20.20.000
61.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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