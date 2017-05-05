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Номер извещения
31705050160
Уникальный номер закупки
17/2.1/0026048/ИЮг
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков для эксплуатации объектов в составе проектов: "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск", "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0", "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень", "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров" (5 лотов) для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. № 0051/17/2.1/0026048/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кичко Надежда Леонидовна
Место рассмотрения предложений
190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
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Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 27.11.2012 № 200 для размещения объекта "Реконструкция газопровода – отвода Оханск – Киров" в составе проекта "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 27.11.2012 № 200 для размещения объекта "Реконструкция газопровода – отвода Оханск – Киров" в составе проекта "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050160Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 27.11.2012 № 200 для размещения объекта "Реконструкция газопровода – отвода Оханск – Киров" в составе проекта "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 27.11.2012 № 200 для размещения объекта "Реконструкция газопровода – отвода Оханск – Киров" в составе проекта "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 27.11.2012 № 200 для размещения объекта "Реконструкция газопровода – отвода Оханск – Киров" в составе проекта "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 27.11.2012 № 200 для размещения объекта "Реконструкция газопровода – отвода Оханск – Киров" в составе проекта "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров"
Начальная цена
70 398,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 11.11.2014 № 45 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 11.11.2014 № 45 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050160Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 11.11.2014 № 45 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 11.11.2014 № 45 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 11.11.2014 № 45 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 11.11.2014 № 45 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"
Начальная цена
74 373,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 01.12.2014 № 46 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 01.12.2014 № 46 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050160Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 01.12.2014 № 46 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 01.12.2014 № 46 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 01.12.2014 № 46 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 01.12.2014 № 46 для эксплуатации объекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень" в составе проекта "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень"
Начальная цена
94 108,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 25.04.2012 № 16 для размещения объекта "Системы телемеханики и связи газопровода-перемычки от газопровода Починки-Грязовец км 196 до г/о «Расширение Горьковского промузла» км 0" в составе проекта "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 25.04.2012 № 16 для размещения объекта "Системы телемеханики и связи газопровода-перемычки от газопровода Починки-Грязовец км 196 до г/о «Расширение Горьковского промузла» км 0" в составе проекта "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050160Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 25.04.2012 № 16 для размещения объекта "Системы телемеханики и связи газопровода-перемычки от газопровода Починки-Грязовец км 196 до г/о «Расширение Горьковского промузла» км 0" в составе проекта "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 25.04.2012 № 16 для размещения объекта "Системы телемеханики и связи газопровода-перемычки от газопровода Починки-Грязовец км 196 до г/о «Расширение Горьковского промузла» км 0" в составе проекта "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 25.04.2012 № 16 для размещения объекта "Системы телемеханики и связи газопровода-перемычки от газопровода Починки-Грязовец км 196 до г/о «Расширение Горьковского промузла» км 0" в составе проекта "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков от 25.04.2012 № 16 для размещения объекта "Системы телемеханики и связи газопровода-перемычки от газопровода Починки-Грязовец км 196 до г/о «Расширение Горьковского промузла» км 0" в составе проекта "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0"
Начальная цена
44 754,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 07.10.2016 № 31, от 18.03.2016 № 54/13 для эксплуатации объекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск (I пусковой комплекс)" в составе проекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705050160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 07.10.2016 № 31, от 18.03.2016 № 54/13 для эксплуатации объекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск (I пусковой комплекс)" в составе проекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705050160Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 07.10.2016 № 31, от 18.03.2016 № 54/13 для эксплуатации объекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск (I пусковой комплекс)" в составе проекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 07.10.2016 № 31, от 18.03.2016 № 54/13 для эксплуатации объекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск (I пусковой комплекс)" в составе проекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050160Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 07.10.2016 № 31, от 18.03.2016 № 54/13 для эксплуатации объекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск (I пусковой комплекс)" в составе проекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 07.10.2016 № 31, от 18.03.2016 № 54/13 для эксплуатации объекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск (I пусковой комплекс)" в составе проекта "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск"
Начальная цена
77 614,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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