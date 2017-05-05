Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков для эксплуатации объектов в составе проектов: "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск", "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0", "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень", "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров" (5 лотов) для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. № 0051/17/2.1/0026048/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705050160 Уникальный номер закупки 17/2.1/0026048/ИЮг Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проектов освоения лесов к договорам аренды лесных участков для эксплуатации объектов в составе проектов: "Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск", "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0", "Газопровод - отвод и ГРС Красные Баки-Урень", "Реконструкция газопровода - отвода Оханск - Киров" (5 лотов) для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. № 0051/17/2.1/0026048/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Кичко Надежда Леонидовна Место рассмотрения предложений 190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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