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Номер извещения
31705049334
Уникальный номер закупки
17/2.1/0026492/ЯГИ
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест» № 0051/17/2.1/0026492/ЯГИ/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017. Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Станислав Андреевич
Место рассмотрения предложений
190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
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Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО "Ямалгазинвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049334Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО "Ямалгазинвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049334Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО "Ямалгазинвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 17:0031.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049334Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО "Ямалгазинвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049334Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО "Ямалгазинвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО "Ямалгазинвест"
Начальная цена
99 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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