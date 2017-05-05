Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест» № 0051/17/2.1/0026492/ЯГИ/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017. Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705049334 Уникальный номер закупки 17/2.1/0026492/ЯГИ Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ (разработка и оформление проекта освоения лесов, подача разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения, заполнение лесной декларации об использовании лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов, и подача его в уполномоченный орган), необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на лесной участок, занимаемый объектами «КС «Перегребненская» (I очередь)», «КС «Перегребненская» (II очередь)» и «КС «Перегребненская» (III очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО – Торжок» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест» № 0051/17/2.1/0026492/ЯГИ/ЗП/ГОС/Э/24.04.2017. Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ДЗП 26492.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новиков Станислав Андреевич Место рассмотрения предложений 190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru