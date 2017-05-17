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Номер извещения
31705049163
Уникальный номер закупки
17/2.1/0022698/ТГКазань
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049163Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 15:0017.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049163Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 00:0023.06.2017 00:0023.06.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049163Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 00:0023.06.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049163Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП в н.п. Р.Бурнашево Верхнеуслонского района РТ
Начальная цена
2 957 639,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
42.21.22.130
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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