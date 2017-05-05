Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест». Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705048942 Уникальный номер закупки 17/2.1/0025824/ГИнвест Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест». Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры ДЗП 25824.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новиков Станислав Андреевич Место рассмотрения предложений 190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: кран

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