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Номер извещения
31705048942
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025824/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест». Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Станислав Андреевич
Место рассмотрения предложений
190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
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Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048942Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048942Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 17:0031.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048942Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048942Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка для эксплуатации объектов «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 817 -охранный кран КС «Русская» (1-я и 2-я нитка)»; «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки - Анапа», км 1619 - охранный кран КС «Русская» (3-я и 4-я нитка)»; «Радиорелейная линия связи на участке ОРС КС «Кореновская» - УРС «Кореновск» и ОРС ЦДП «Краснодар» - УРС КС «Казачья» - ОРС «Русская» Южно-Европейского газопровода.» в составе проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
111 589,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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