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Номер извещения
31705048756
Уникальный номер закупки
17/2.2/0024904/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (047 ЗП 17/2.2/0024904/ТГВолгоград)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-96
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
moa@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Милованова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Ключевые слова:
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Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 12:00 GMT +316.05.2017 12:0016.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 14:0016.05.2017 14:0016.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048756Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 17:0022.05.2017 17:0022.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048756Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
819 309,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
33.11.19.000
20.14.11.126
20.11.12.110
20.11.11.140
20.11.11.131
20.11.11.121
20.11
33.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 17
Кол-во: 15
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