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Номер извещения
31705048398
Уникальный номер закупки
17/2.1/0011942/Георесурс
Наименование закупки
Обучение по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
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Обучение по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 10:00 GMT +322.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048398Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП для нужд ПФ "Севергазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048398Дата и время вскрытия заявок Обучение по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП для нужд ПФ "Севергазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 18:0004.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048398Подведение итогов не позднее Обучение по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП для нужд ПФ "Севергазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по курсу: Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Начальная цена
4 290 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
62.02.20.130
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 540
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