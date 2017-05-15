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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705048240
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006252/ГСвязь
Наименование закупки
Поставка подписок на техническую поддержку ПО Red Hat
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подписок на техническую поддержку ПО Red Hat
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 11:00 GMT +315.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подписок на техническую поддержку ПО Red Hatг. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048240Дата и время вскрытия заявок Поставка подписок на техническую поддержку ПО Red Hatг. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048240Подведение итогов не позднее Поставка подписок на техническую поддержку ПО Red Hatг. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подписок на техническую поддержку ПО Red Hat
Начальная цена
1 770 785,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
63.99.10.190
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 4
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