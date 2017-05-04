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Номер извещения
31705047552
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020197/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
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Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 08:00 GMT +304.05.2017 08:0004.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 08:0004.05.2017 08:0004.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047552Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047552Подведение итогов не позднее Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047552Подведение итогов не позднее Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий для монтажа кабельно-проводниковой продукции для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трангаз Екатеринбург"
Начальная цена
201 773,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
27.33.13.130
27.32.13.190
27.32.2
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 8
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Кол-во: 0
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Кол-во: 60
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 0
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