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Номер извещения
31705046444
Уникальный номер закупки
17/2.1/0006004/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования, работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 37-77-86
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
mfh@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мингалимов Фарит Халикович
Место рассмотрения предложений
628403, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9а.
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Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705046444Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году628403, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9а.
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 10:0510.05.2017 10:0510.05.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705046444Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году628403, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9а.
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 16:0024.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705046444Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году628403, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9а.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201724.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705046444Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году628403, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9а.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под давлением для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Начальная цена
359 690,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
71.20.19.190
71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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