www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705046007
Уникальный номер закупки
17/1.1/0027999/ДНоябрьск
Наименование закупки
Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-52
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
bratkova.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Браткова Алла Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Закупки и тендеры Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705046007Дата и время окончания срока приема заявок Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 09:0015.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705046007Дата и время вскрытия заявок Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 13:0019.05.2017 13:0019.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705046007Подведение итогов не позднее Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.201719.05.2017 13:0019.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705046007Подведение итогов не позднее Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Создание геодезической разбивочной основы пунктов строительной сетки по объекту: "Нефтепровод "ЧАЯНДА-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0014), (площадки пункта сдачи приема нефти с базой линейно- эксплуатационной службы и вахтовым жилым комплексом, площадки водозабора пункта сдачи приема нефти), входящему в состав стройки: "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ" (код стройки: 023-2000859)
Начальная цена
2 605 034,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
71.12.34.110
71.12.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.