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Номер извещения
31705045505
Уникальный номер закупки
17/2.1/0023309/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" на территории Челябинской, Свердловской областей и Республики Башкортостан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 06:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
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Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Челябинской области и Республике Башкортостан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 08:00 GMT +316.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705045505Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Челябинской области и Республике Башкортостанг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 08:0016.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705045505Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Челябинской области и Республике Башкортостанг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 22:0006.06.2017 22:0006.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705045505Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Челябинской области и Республике Башкортостанг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 22:0006.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705045505Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Челябинской области и Республике Башкортостанг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Челябинской области и Республике Башкортостан
Начальная цена
384 112,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Свердловской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 08:00 GMT +316.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705045505Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Свердловской областиг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 08:0016.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705045505Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Свердловской областиг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 22:0006.06.2017 22:0006.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705045505Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Свердловской областиг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 22:0006.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705045505Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Свердловской областиг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса топографо-геодезических и кадастровых работ по объектам ООО ЋГазпром трансгаз ЕкатеринбургЛ, расположенныхна территории Свердловской области
Начальная цена
116 808,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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