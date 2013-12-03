www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300666296
Уникальный номер закупки
13_2.1_4236
Наименование закупки
1356/ТГЮгорск/13_2.1_4236/12.11.13/З Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2013 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-33
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
bychihina@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошелева Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2013 12:00 GMT +303.12.2013 12:0003.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300666296Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2013 12:0003.12.2013 12:0003.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300666296Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Подведение итогов не позднее
17.12.2013 07:3017.12.2013 07:3017.12.2013 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300666296Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.201317.12.2013 07:3017.12.2013 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300666296Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт техники ДТ-30П Надымского УАВР в п.Заполярный для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
7 155 317,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
50.20
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.