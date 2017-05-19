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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705073249
Уникальный номер закупки
17/2.1/0002366/ГПЯмал
Наименование закупки
Услуги по охране объектов ООО "Молния Ямал" 2366
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по охране объектов ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073249Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объектов ООО "Молния Ямал"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:4022.05.2017 11:4022.05.2017 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073249Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объектов ООО "Молния Ямал"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073249Подведение итогов не позднее Услуги по охране объектов ООО "Молния Ямал"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объектов ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
36 461 538,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
80.10.12
80.10
Документация лота
Кол-во: 1
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