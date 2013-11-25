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Номер извещения
31300666196
Уникальный номер закупки
13_2.1_7713
Наименование закупки
Текущий ремонт автотранспорта УАВР №2 – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2013 06:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
kovaleg@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевская Елена Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Текущий ремонт автомобилей ТАТРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2013 11:30 GMT +325.11.2013 11:3025.11.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300666196Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобилей ТАТРАЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2013 12:0025.11.2013 12:0025.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300666196Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобилей ТАТРАЧайковский
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 10:0016.12.2013 10:0016.12.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300666196Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобилей ТАТРАЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобилей ТАТРА
Начальная цена
1 669 180,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Текущий ремонт автомобильного прицепа 9942НD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2013 11:30 GMT +325.11.2013 11:3025.11.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300666196Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобильного прицепа 9942НDЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2013 12:0025.11.2013 12:0025.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300666196Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобильного прицепа 9942НDЧайковский
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 10:0016.12.2013 10:0016.12.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300666196Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобильного прицепа 9942НDЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобильного прицепа 9942НD
Начальная цена
951 623,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Текущий ремонт п/прицепа ЧМЗП – 9990
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2013 11:30 GMT +325.11.2013 11:3025.11.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300666196Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт п/прицепа ЧМЗП – 9990Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2013 12:0025.11.2013 12:0025.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300666196Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт п/прицепа ЧМЗП – 9990Чайковский
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 10:0016.12.2013 10:0016.12.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300666196Подведение итогов не позднее Текущий ремонт п/прицепа ЧМЗП – 9990Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт п/прицепа ЧМЗП – 9990
Начальная цена
1 612 467,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Текущий ремонт автомобиля «КРАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2013 11:30 GMT +325.11.2013 11:3025.11.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300666196Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобиля «КРАЗ»Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2013 12:0025.11.2013 12:0025.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300666196Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобиля «КРАЗ»Чайковский
Подведение итогов не позднее
16.12.2013 10:0016.12.2013 10:0016.12.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300666196Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобиля «КРАЗ»Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобиля «КРАЗ»
Начальная цена
479 974,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
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