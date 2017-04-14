Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2017 год кургана «Кижев» (2 насыпи) (курган №1) при проведении работ при реализации проекта «Газопровод-отвод к газораспределительной станции ст. Темиргоевской, Ду200, км 0-9, инв.№070284, ремонт методом переизоляции с частичной заменой труб».

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31704943224 Уникальный номер закупки 17/2.1/0014572/ТГКраснодар Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2017 год кургана «Кижев» (2 насыпи) (курган №1) при проведении работ при реализации проекта «Газопровод-отвод к газораспределительной станции ст. Темиргоевской, Ду200, км 0-9, инв.№070284, ремонт методом переизоляции с частичной заменой труб». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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