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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка отделки гладких труб комплекса труб среднего диаметра

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка отделки гладких труб комплекса труб среднего диаметра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31704924704Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСДОАО "Газпромтрубинвест"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31704924704

    Уникальный номер закупки

    17/5.4/0019501/ГТрубИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка отделки гладких труб комплекса труб среднего диаметра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2017 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Отделка_014.zip

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Юридический адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Почтовый адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Контактный телефон

    +7 49453 7-85-29

    Факс

    +7 49453 7-85-23

    Адрес электронной почты

    a.bakal@vrtz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакал Александр Николаевуич

    Место рассмотрения предложений

    ОАО "Газпромтрубинвест"

    Закупки и тендеры Костромская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2017 14:00 GMT +318.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31704924704Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСДОАО "Газпромтрубинвест"

    Дата и время вскрытия заявок

    18.04.2017 14:0018.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31704924704Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСДОАО "Газпромтрубинвест"

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2017 00:0025.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704924704Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСДОАО "Газпромтрубинвест"

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.04.201725.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704924704Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСДОАО "Газпромтрубинвест"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСД

    Начальная цена

    26 024 721,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Адрес местонахождения

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка линии отделки труб производственного участка КТСД"

    Кол-во: 1

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