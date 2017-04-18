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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «САСТА» цеха труб малого диаметра.

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «САСТА» цеха труб малого диаметра.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31704924717Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31704924717

    Уникальный номер закупки

    17/5.4/0019519/ГТрубИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «САСТА» цеха труб малого диаметра.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2017 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    САСТА_010.zip

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Юридический адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Почтовый адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Контактный телефон

    +7 49453 7-85-29

    Факс

    +7 49453 7-85-23

    Адрес электронной почты

    a.bakal@vrtz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакал Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    ОАО "Газпромтрубинвест"

    Закупки и тендеры Костромская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2017 14:00 GMT +318.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31704924717Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"

    Дата и время вскрытия заявок

    18.04.2017 14:0018.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31704924717Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2017 00:0025.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704924717Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.04.201725.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704924717Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМД

    Начальная цена

    16 615 195,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Адрес местонахождения

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки «Саста» участка нарезки-2 ЦТМД"

    Кол-во: 1

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