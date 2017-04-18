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Номер извещения
31704924725
Уникальный номер закупки
17/5.4/0019528/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участка нарезки-1 и участка изготовления муфт цеха труб малого диаметра.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2017 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
a.bakal@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакал Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
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Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков отделки труб участка нарезки-1, изготовления муфт участка нарезки-1 ЦТМД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2017 14:00 GMT +318.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31704924725Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков отделки труб участка нарезки-1, изготовления муфт участка нарезки-1 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2017 14:0018.04.2017 14:0018.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31704924725Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков отделки труб участка нарезки-1, изготовления муфт участка нарезки-1 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
25.04.2017 00:0025.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704924725Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков отделки труб участка нарезки-1, изготовления муфт участка нарезки-1 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
25.04.201725.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704924725Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков отделки труб участка нарезки-1, изготовления муфт участка нарезки-1 ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования участков отделки труб участка нарезки-1, изготовления муфт участка нарезки-1 ЦТМД
Начальная цена
23 643 991,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1