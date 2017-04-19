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Номер извещения
31704920677
Уникальный номер закупки
17/2.1/0010880/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Предоставление услуг по вывозу и обезвреживанию отработанных эмульсий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2017 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
a.bakal@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакал Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по вывозу и обезвреживанию отработанных эмульсий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2017 14:00 GMT +319.04.2017 14:0019.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31704920677Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по вывозу и обезвреживанию отработанных эмульсийОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2017 14:0019.04.2017 14:0019.04.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31704920677Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по вывозу и обезвреживанию отработанных эмульсийОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
25.04.2017 00:0025.04.2017 00:0025.04.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31704920677Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по вывозу и обезвреживанию отработанных эмульсийОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по вывозу и обезвреживанию отработанных эмульсий
Начальная цена
2 180 498,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
38.21.10.000
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2900