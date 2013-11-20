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Номер извещения
31300643965
Уникальный номер закупки
13_2.1_8386
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей «Ауди», «Фольксваген», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2013 08:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 241-04-63
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
E.Kniazkina@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князькина Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Самара
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей «Ауди», «Фольксваген», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2013 10:00 GMT +320.11.2013 10:0020.11.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300643965Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей «Ауди», «Фольксваген», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2013 10:0020.11.2013 10:0020.11.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300643965Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей «Ауди», «Фольксваген», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Подведение итогов не позднее
10.12.2013 15:0010.12.2013 15:0010.12.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300643965Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей «Ауди», «Фольксваген», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей «Ауди», «Фольксваген», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
708 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
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